Историк из Кемерова - о последней тайне Форта Росс: русскую крепость в Калифорнии в XIX веке могли закрыть из-за красавицы

Крепость Росс стояла в Калифорнии на берегу Тихого океана. Фото: музей Форт Росс (США).

Возможно, именно из-за отчетов, отправляемых мужем красавицы-аристократки, о якобы убыточности, наш южный форпост в Северной Америке - крепость Росс и была в 1841-м продана. И начался исход русских - с осваиваемого ими американского материка...

- Моя версия: главное управление было введено в заблуждение намеренной дезинформацией от последнего правителя Форта об его убыточности... - поясняет Алексей Ермолаев, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ФИЦ УУХ СО РАН, профессор КемГУ.

И это вызов - устоявшимся в науке выводам (всегда считалось и считается, Росс продан из-за убыточности и непризнанного статуса). Наш историк и московские историки Алексей Петров и Герман Капалин, опираясь на документы, заявили - о прибыльном Форте Росс, а также о «человеческом факторе», и вот уже десять лет держат удар... И их статья в «Вопросах истории» мега востребована в Сети.

...Вот и я, после интервью с Ермолаевым, уже несколько дней «живу» в XIX веке, и жалею Форт Росс, и еще думаю, может, и не этот комендант или же он был одним из звеньев в цепи, или же был непрактичным поэтом? Или было что-то другое?... И думаю о судьбе и желании сделать для любимой все... И вижу идущую, рвущую богатые юбки длинного «царского» платья об острые камни, жену коменданта, русскую княжну (из рода Рюриковичей!), и как она останавливается, следит, как чайка в небе и ветре стоит неподвижно в выси, но перебарывает встречную силу, и летит, летит - в океан, и чувствую, душа княжны тоже рвется к противоположному берегу, там же - уже Владивосток, там - великая родная Россия... А потом княжна уходит под надежный засов тяжелых ворот в диком краю, на русском клочке земли в окруженьи индейских селений...

Бывший дом Ротчевых в Калифорнии. Там давно музей... Фото: музей Форт Росс (США).

Елена и «Парис»

- ...Святая Елена, - думала Елена Павловна, улыбаясь, спускаясь с индейской горы, полчаса назад получившей имя св. Елены и табличку, что здесь были русские...

Ее лошадь шла в цепи экспедиции, марш-броском вклинившейся в индейские леса. Русские съездили на гору за бабочками для каталога - с прибывшими на несколько дней русскими учеными.

- «Святая Елена»! - она, жена правителя Форта Росс, придержала лошадь, вспоминая корабль, привезший ее в Русскую Америку, на Аляску, потом, со временем, переезд сюда, в Северную Калифорнию... И вспоминала всю свою жизнь... Как она, княжна Гагарина, полюбила бедного студента, поэта Александра Ротчева. Ее родители были против. Княжна с Ротчевым бежали, венчались тайно... После чего родители княжны от нее отреклись, брак не признали, дочке не помогали...И Елена с мужем жили самостоятельно - на литературные переводы мужа. И уже - у них родились первые дети. И вдруг - перемены и перспективы. Муж в 1835-м устроился в Российско-Американскую компанию (а это частная русская компания на территории Русской Америки, руководившая землями величиною в две Франции). И Ротчевы отплыли на службу на корвете «Елена», и то был знак!... А с Аляски в 1838-м в августе мужа направили сюда. И вот уж они обжились здесь, в крепости Росс, и не раз встречали гостей - соседей-испанцев и было даже недавно - заехал на день ее ангела вождь вождей - страшный пожилой индеец под два метра ростом, с «оспяным» лицом, и он не спускал с нее страшных глаз.

- Святая Елена!!! - ахнула, взмолилась о спасении молча, узнав вдруг эти глаза впереди, ведь дерево ожило - превратилось в мужскую фигуру, а за ним словно ожил весь лес. - Индейцы!!!

Так экспедицию взяли в плен. Мужчины были обречены. Елену - вождь думал взять в жены, ее заперли в «женском» вигваме, под усиленной охраной. Спасли сутки спустя испанцы, слышавшие, куда отправилась экспедиция и узнавшие, что та в Форт не вернулась. Испанцы вождю вождей пригрозили, и он всю русскую экспедицию отпустил.

И эта легенда живет в США - о русской Елене Прекрасной («Принцессе Елене») и влюбленном индейском «Парисе».

Сама Елена об этом по жизни молчала...

А Новый Свет передавал легенду и «зачитывался» ею так же... Как женщины Старого Света , да и мы в России, романами об Анжелике, в том числе приключениями ее в Новом Свете...

Но было в легенде вот что еще... Прекрасное убранство дома Прекрасной Елены.

...Но историки Ермолаев, Петров и Капалин, конечно, «шли» в их изучении истории Росс и расследовании причин продажи Форта Росс не от легенды. А от документов Российско-Американской компании (РАК) и дневников ответственных лиц.

О судьбе русской крепости и большой любви

Но сначала - цифры. Форт Росс наши заложили в 1812-м - чтобы кормить хлебом и мясом Русскую Аляску и для добычи меха морского бобра. С годами пушной промысел упал.

- Но сельское хозяйство шло в рост. Урожай был - около 100 пудов пшеницы и ячменя. Потом -1800 пудов, 4500... А расширили посевные площади. И в 1838-м вывоз зерна достиг 9,5 тысяч пудов (а потребность Русской Аляски в хлебе была 15 тысяч пудов), - говорит Ермолаев.

- И это был мощный приток и поставка «своего» хлеба!

- И доход должен был бы составить в 1838-м около 18 тысяч рублей, но в бумагах доход три тысячи рублей...

И Российско-Американская компания обратилась к Правительству России с ходатайством об упразднении Форта Росс весной 1839-го. Поясняя в том числе, с земледелием не удалось, нет масштаба.

- И в 1841-м Форт Росс компания продала. Именно тогда, когда русские получали максимальные урожаи... Даже мореплаватель Лаплас с восхищением говорил в те годы о полных закромах в Форте Росс... И официальная версия об убыточности Росса выглядит не состоятельной... - говорит Ермолаев и поясняет... - Если проанализировать финансово-хозяйственную деятельность РАК с 1835-го по 1841-й, то видно: компания проводила политику уменьшения расходов на содержание колоний. В то же время только за 1835-й прибыль больше 1170 тысяч рублей. И особо подчеркивалось развитие хлебопашества в Росс... При этом финансовое состояние Росса не рассматривалось в числе статей, «навлекших на себя недоразумения». Статьи дебета превышали 6 млн. рублей. Компания располагала достаточными резервными средствами, чтобы поддержать, если что, Росс...

Реконструкция жизни Ротчевых в Калифорнии. Фото: музей Форт Росс (США).

К тому же, поясняет Ермолаев, много лет занимаясь историей Русской Америки, когда он открыл дневники Михаила Корсакова, ставшего впоследствии генерал-губернатором Восточной Сибири... Ермолаев же намеренно искал записи Корсакова в Российской государственной библиотеке, в отделе рукописей. И нашел строки от 11 августа 1849-го о встрече Корсакова с начальником фактории на Охотском море - с Завойко, известным мореплавателем, будущим камчатским губернатором, близким родственником Врангеля (большого человека в РАК, особо занимавшегося статусом Форта Росс). И Завойко был человеком, как говорится, в теме, знавшим эту историю - причин продажи Форта Росс - изнутри...

- Завойко и рассказал Корсакову о продаже начальниками крепости Росс «много хлеба на сторону» и что так те обогащались, объявляя компании, что хлеба нет... Конкретно фамилий Завойко не называл... Но это может касаться двух последних правителей Росса - Костромитинова, Ротчева, - предполагает Ермолаев. - В 1820-х Форт Росс обходился в год в 45 тыс. рублей, в 1837-м расходы на содержание колонии стали 72 тыс. рублей, с увольнением Костромитинова проблема не решилась. При Ротчеве с сентября 1838-го по июль 1841-го расходы превысили 149 тыс. рублей и были явно преувеличены... Со слов Завойко, жена Ротчева привыкла к богатой жизни и он был вынужден, чтобы ее содержать достойно, налево продавать товар, чтобы у них всегда были деньги и средства... Да и если обратить внимание на обстоятельства появления Ротчева в Калифорнии, то напрашивается заключение, был мотив...

США, 2012 год. Историк Алексей Ермолаев у стен крепости Форт Росс. Фото: архив Ермолаева.

- И он в отчетах писал про убыточность Росса и ... что нет смысла его держать... Уже зная, что Форт могут закрыть, и что лучше - семье побыстрее вернуться в Россию?

- Да. Буквально убеждал правление компании, присылая финансовые отчеты, где минусовой баланс, и он несколько лет подряд этот минусовой баланс показывал...

- И все-таки, с последним комендантом Форта Росс - это же только версия?...

- Еще предстоит выяснить, кто стоял за решением о ликвидации Росса. Но из косвенных источников видно, способствовал Ротчев... Но опять же не достает материалов, позволяющих судить о работе правителей Росса... И опять же часть затрат на кругосветные экспедиции компании могла списываться на содержание Росса.

...После, в России, Ротчевы... разошлись. Елена работала - в Московском Николаевском сиротском институте (и дети были с ней и учились там), потом княжна была во главе Иркутского сиротского учреждения. Умерла в 1880-м в имении замужней младшей дочери под Полтавой.

Литератор Ротчев после критиковал РАК. Потом его жизнь прошла только в творчестве - писал книги, очерки, а еще - объехал полмира. Умер семью годами ранее бывшей жены. Говорят, за несколько лет до смерти он ездил к ней, к детям, внукам... И, говорят, на его могильной плите в Саратове выбито им завещанное: «Он был человеком и, как человек, - заблуждался». Это его «прости...» - миру и Елене Павловне... И наверняка он думал, перед смертью, что любезная Лена, узнав, что его уже нет, приедет непременно весной, посидит на скамеечке, глядящей на розовый восток и, значит, на далекий океан, с розовым солнцем в волнах, и, значит, и на уже давно американский Форт Росс с оставшейся «их» яблоней, и яблоня будет в розовом цвету, у «их» когда-то счастливого дома под секвойями. И Елена поймет его память, и любовь, и печаль...

P.S. Форт Росс продали мексиканцу Саттеру за 30 тысяч пиастров (42 857 руб. 14 коп. серебром), с рассрочкой. Он с оплатой затянул. И даже, было, в среде историков звучало: его долг до сих пор 28 тыс. пиастров. Но Ермолаев подсчитал: «За 1842-1850 годы, согласно отчетам РАК, Саттер заплатил, как минимум, 29,5 тысяч пиастров, почти весь долг. И большую часть его - золотом». Которое возле Форта Росс этот новый владелец Саттер тогда и нашел.

Одна из комнат в доме Ротчева сейчас. Фото: музей Форт Росс (США).

О главном

А ЕСЛИ БЫ МЫ ОСТАЛИСЬ?

Недавно найдено за границей письмо, пролившее свет на то, кто помогал решить вопрос, чтобы русские в Калифорнии остались...

Поясню, у Форта Росс проблемы были в том числе по статусу. Русские его основали на земле, захваченной вперед испанцами. У тех - и людей, и сил на всю новую территорию - не хватало, и испанцы смолчали. Но позже они стали требовать снести русскую крепость. Еще позже, с провозглашением независимости Мексики, снести Форт Росс потребовали мексиканцы. И дальше - Форт Росс оставался на полулегальном положении... Попытку закрепить Росс за Российско-Американской компанией сделал в 1836-м Врангель, главный правитель русских колоний в Америке...

Историк Александр Петров нашел в Национальном архиве Эстонии письмо Врангеля, где он пишет об этом. Про приезд в Мехико и что встреча с властями не получалась, что Мексика даже его российский паспорт не признавала в тот период большого передела мира на той стороне океана. Но вскоре дело сдвинулось с мертвой точки.

- Как следует из этого письма, Врангелю помог... консул Пруссии в Мексике Фридрих фон Герольт, - поясняет Алексей Ермолаев. - Через него Врангель получил заверенный мексиканцами паспорт и другие документы. И Герольт стал посредником в переписке с министром и для организации аудиенции с вице-президентом Мексики Хосе Хусто Корро... Через три дня после встречи с вице-президентом Врангель получил официальный ответ на предложения о развитии торговли в Калифорнии. Предстояло заключить с Россией специальный торговый трактат. Отсутствие дипломатических связей между двумя странами (между Россией и Мексикой. - Авт.) не было препятствием. Ведь такой же договор уже был у Пруссии.

И было сказано, что соответствующие инструкции будут даны послу Мексики в Лондоне, где удобнее будет провести переговоры. И после заключения этого торгового договора - вопрос бы о границах русских владений в Калифорнии был бы решен и даже был бы увеличен на два десятка миль к северу, востоку и югу.

И Врангель открыл еще подробности той встречи с вице-президентом Мексики...

- По его словам, Корро опасался быстрого распространения влияния США в Калифорнии и что граждане США бесконтрольно селятся в тех местах, - говорит Ермолаев. - На этом и заострил внимание Врангель, убедив Корро, что русская колония будет только полезна Мексике. И вице-президент Мексики был не против расширения русских территорий в Калифорнии, с включением в их состав всей «долины», на которую претендует Российско-Американская компания. Но переговоры с Мексикой в то время не были в интересах Российской империи, поэтому переговоры в Лондоне не состоялись, «... хотя в успешном результате оных не представлялось сомнений».

... А если бы все тогда получилось, а если бы русский царь поддержал бы эти важные шаги Российско-Американской компании?... То Форт Росс бы узаконили, и он бы жил и процветал. Тем более, вскоре рядом с проданным в 1841-м Фортом Росс нашли золото! И началась знаменитая калифорнийская «золотая лихорадка»!

Впрочем, золото - это не только удача, победа, но и беда... В еще одном письме Врангеля, в 1860-м уже, сказано, что местность бывшего Форта Росса - пуста. Что... да и кто стал бы там дальше пахать и сеять, если каждому дозволялось искать золото...

Но все равно, прошло бы еще время, ушел бы тот век, другой...

- И если бы наш Форт Росс, и вся Русская Америка (Русская Аляска, острова, проданные в 1867-м. - Авт.) оставались бы русской землей до наших времен, что было бы?

- Стратегически - это важный плацдарм. С Аляски - весь континент на ладони...

- И мир бы учитывал бы такие важные обстоятельства...

- И да, Россия в XIX веке могла бы эти земли интегрировать в общегосударственную сферу, в правовое поле, но этого так и не произошло.