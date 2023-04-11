Кемеровчане выберут территории для благоустройства

Скверу в жилом районе Боровой в прошлом году не хватило голосов для участия в программе, и он вновь вынесен на голосование. Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

Кемеровчане смогут отдать свой голос за одну из территорий, одобренных специальной общественной комиссией. Список был сформирован по итогам обращений жителей города.

Как уточнил в ходе прошедшего в понедельник, 10 апреля, брифинга Сергей Лысенко, заместитель главы города Кемерово, начальник управления ЖКХ, всего на голосование выносятся 13 общественных пространств. При этом каждый житель столицы Кузбасса сможет высказаться в поддержку только одной территории. По большинству отданных голосов будет выбрано 11 победителей - эти территории преобразятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Такая практика повышения вовлеченности жителей в благоустройство своего населенного пункта, равно как и повышение уровня развития гражданского общества, в городе действует уже шесть лет и показала себя положительно. Ее основная цель - максимально упростить участие жителей в жизни города. За прошедшие годы в рамках проекта уже отремонтировано около 500 дворовых и около 50 общественных территорий. При этом кардинально исключены кулуарные решения по выбору объектов - все решается обычным большинством голосов, - рассказал Сергей Лысенко.

Одним из знаковых примеров замглавы назвал благоустройство набережной в Кировском районе города, проведенное пять лет назад:

- По оценкам жителей, получилось очень здорово, набережная теперь является самым настоящим местом притяжения для людей разного возраста, в том числе молодежи, получившей свою зону для отдыха и развлечений.

Также в список для голосования вошли общественные пространства, которые не смогли победить в прошлом году, но набрали достаточно много голосов. Им, как уточнил Сергей Лысенко, дали второй шанс.

Среди таких объектов, к примеру, сквер у ДК «Боровой», одно из популярных мест в поселке, которое не обновляли без малого двадцать лет. Замены требуют и асфальтовое покрытие, и парковая мебель.

В прошлом году, как отметил Сергей Лысенко, жители Борового приложили героические усилия для победы, но немного уступили более населенным районам.

Голосование будет проходить с 15 апреля по 31 мая этого года на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. В нем сможет участвовать любой горожанин старше 14 лет, подтвердивший свою личность через сервис «Госуслуги». Также помогать жителям с технической частью голосования будут волонтеры, которые будут дежурить в МФЦ, на крупных городских мероприятиях и в местах прогулок кемеровчан.

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Какие скверы столицы Кузбасса участвуют в голосовании на 2024 год

Центральный район:

Бульварная часть ул. Весенней от пр. Советского до ул. Н. Островского. Первый этап - наружное освещение.

Сквер Искусств на ул. Коммунистическая от ул. Черняховского до ул. Рукавишникова. Первый этап - наружное освещение.

Заводский район:

Сквер на пересечении ул. 1-я Линия и ул. Базовая

Сквер Новорожденных на ФПК

Ленинский район:

Пешеходная аллея вдоль школ №93, 94, от пр. Комсомольский, 51 до пр. Комсомольский, 65а. Первый этап - наружное освещение.

Рудничный район:

Сквер между домами ул. Институтская, 28а и пр. Шахтеров, 54

Сквер у ДК «Боровой»

Кировский район:

Пешеходная зона по ул. Леонова вдоль домов №20 и 22

Ж. р. Кедровка, Промышленновский:

Бульварная часть ул. Новогодняя. Первый этап - наружное освещение.

Сквер «Уголек», ул. Новогодняя, 3

Сквер по ул. Варяжская, 17

Сквер по ул. Греческая деревня, 147а (Амфитеатр)

Ж. р. Ягуновский:

Сквер на ул.Баха

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Места определят в каждом городе и районе

Аналогичные голосования по выбору общественных пространств для благоустройства пройдут во всех территориях Кузбасса. Как рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, жителям региона предстоит из 111 предложенных общественных пространств выбрать 54 объекта - парки, скверы, бульвары и прочие прогулочные локации.