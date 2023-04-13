В Кемерове Евгений Плющенко и Александра Трусова раскрыли секреты олимпийского успеха

Евгений Плющенко точно знает , что от правильной постановки рук зависит успех прыжка Фото: Федор БАРАНОВ

В среду, 12 апреля, прославленные фигуристы Евгений Плющенко и Александра Трусова в ледовом дворце «Кузбасс» дали мастер-классы для юных фигуристов областного центра.

Контиливер от Александры Трусовой

Первой на лед вместе младшими воспитанниками кемеровской детско-юношеской спортивной школы по фигурному катанию №6 вышла серебряный призер прошлогодней олимпиады в Пекине Александра Трусова. В отличном настроении, с длинным рыжим хвостом на голове, который ее подопечные сразу окрестили «золотым ковром», спортсменка под бурные аплодисменты наблюдающих зрителей исполнила четвертной тулуп.

- Как торжественно и грациозно она смотрится, посмотрите, как Александра скользит по льду, точно лебедь по зеркальной водной глади, - отметила тренер кемеровской спортивной школы Олеся Демчук.

За ней длинной линией раскатываются юные фигуристки.

- Умницы мои, вот так, головку чуть выше, плечи расправили. Теперь ручки, - подбадривает воспитанниц Трусова. - Так, молодец Алена, только чуть быстрее и легче.

- А правда, что у вас волосы крашенные? - задает в процессе тренировок неожиданный вопрос фигуристке одна из девочек спортшколы.

- Ой, ой, ой, - не может сдержать смех Александра. - Но мы на льду, миленькая, и давай про лед.

- А давайте кантилевер попробуем, - тут же предлагает Трусовой юная фигуристка.

- Отличная идея, - улыбается спортсменка и демонстрирует этот сложнейший элемент фигурного катания.

Девчонки пытаются повторить, кто-то лучше, кто-то не очень, но одинаково старательно.

Трусова признается, желание освоить кантилевер уже заслуживает уважение. При этом снабжает своих учеников полезными историческими знаниями относительно этого элемента.

- Кантилевер был придуман в 1934 году швейцарским фигуристом Верни Дребли, но широкое применение на соревнованиях получил не так давно, - пояснила Александра Трусова.

После занятий она похвалила за старания абсолютно всех, но больше отметила пятерых воспитанниц кемеровской школы фигурного катания, у которых есть все шансы в будущем выиграть самые престижные соревнования.

- Но я могу ошибаться, ведь тренерству только учусь. Сейчас пробую передать свои знания в индивидуальных занятиях с одной талантливой девочкой в Москве. В российских городах, где выступаем с концертной программой, тоже частенько даю подобные мастер-классы, - рассказала «КП»-Кемерово» прославленная фигуристка.

Руки от Плющенко

Следом за Александрой Трусовой на лед со старшей группой местной фигурной школы вышел олимпийский чемпион Евгений Плющенко. И он был куда строже Трусовой. Требовал, казалось, невозможного. Юную фигуристку Алину Ильину, например, заставил четыре раза выполнить двойной тулуп.

- И не зря, - улыбается Плющенко, - на четвертый раз-то выполнила, - похвалил ее мастер.

- Я старалась!

- Стараться не надо, рыбка, надо делать.

Плющенко очень подробно разъяснял своим кемеровским ученикам, как важно в прыжке правильно держать руки, и что одно неверное их расположение приведет к неудаче.

- Работаю по системе своего учителя Алексея Николаевича Мишина. И вот сына своего Сашу беру на такие мастер-классы как главного реализатора моих требований. Он достиг малого пока, но кое-что показать сверстникам способен. Меня Алексей Николаевич в 11 лет брал на подобные мастер-классы, это хорошая, на самом деле, школа, - признался «КП»-Кемерово» Евгений.

К слову, сына своего он во время показательной тренировки не щадил больше всех. Тот без обид следовал рекомендациям отца, но похвалы, как другие дети, от родителя так и не услышал.

В процессе занятия Плющенко много жестикулировал, наглядно демонстрировал, словно рисовал, движения.

- И дети схватывали на лету, буквально. Впитывали, как губка, не обижались, наоборот, по-хорошему злились, и это давало плоды, - радовался фигурист.

В общей сложности в мастер-классах с Евгением Плющенко и Александрой Трусовой приняли участие свыше 50 юных фигуристов Кемерова. С каждым спортсменом они занимались порядка одного часа.

- Это, конечно, катастрофически мало. Но совсем скоро такие занятия будут не разовыми, а постоянными, ведь в Кемерове сегодня открывается Академия фигурного катания. Решение принято, и соглашение с регионом подписано, - сказал Евгений Плющенко.