Первый осужденный по делу о «Зимней вишне» вышел на свободу

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В связи с выявленным у начальника пожарного караула Сергея Генина онкологическим заболеванием кемеровский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о его освобождении из-под стражи.

- Суд в связи с заболеванием Генина, которое препятствует содержанию под стражей, освободил его под подписку о невыезде, - сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отметим, что срок заключения осужденного пожарного истекает 25 апреля, при этом апелляционная жалоба на его приговор в кемеровском суде не была рассмотрена ввиду того, что материалы дела переданы в Верховный суд России для определения подсудности.

Напомним, что в 20-х числах марта стало известно, что у пожарного Сергея Генина, осужденного на пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за халатность при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, в том числе 37 детей, была обнаружена злокачественная опухоль. Позже стало известно, что локализуется она в одной из частей кишечника. При этом информация об ухудшении здоровья пожарного медикам в СИЗО поступала еще с конца лета 2022 года, а в ноябре его состояние начало стремительно становиться хуже, и только в марте обследование показало онкологию.

Сергей Генин обвиняется в халатности: следователи считают, что во время трагического пожара в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года он «проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время». Из-за этого, уверены в СК, погибли как минимум 37 человек в кинозале на четвертом этаже. Свою вину начальник пожарного караула в суде не признал и заявил, что им и его подчиненными было сделано все возможное, чтобы спасти людей.