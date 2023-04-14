В будущие врачи – со школьной скамьи

Фото: Илья Русецкий

Проект стартовал по инициативе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере и реализуется при участии Парламента Кузбасса совместно с Министерством образования Кузбасса, Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования и главным партнером – Кемеровским государственным медицинским университетом Минздрава России.

- Главная цель нашего сообщества - помочь тем школьникам региона, кто мечтает о медицинской профессии, кто уже решил стать врачом или медсестрой, и тем ребятам, которые пока только думают об этом. Первый шаг на старте проекта - показать заинтересованным школьникам, как стать участником проекта, как устанавливать обратную связь с педагогами, погружаться в специальные обучающие программы. Общение с врачами - преподавателями, конечно, будет и в живом формате. Школьников ждет масса, интерактивов, лекций и, конечно, практических мастер-классов, - рассказала «КП»-Кемерово» член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Парламента Кузбасса Ирина Федорова.

Фото: Илья Русецкий

Мастер-классы от преподавателей, интерактивные площадки и лектории на открытии сообщества в Кемеровском медицинском университете посетили более 500 школьников из Новокузнецка, Кемерова, Осинников, Междуреченска, Прокопьевска, Белова, Таштагола, Березовского, Полысаева, Тайги, Ленинска-Кузнецкого, Юрги, Гурьевска, Анжеро-Судженска, поселков городского типа Крапивинский и Каз. Ребята смогли сами попробовать себя в роли врача, пройдя увлекательный маршрут и узнав много интересного о разных медицинских специальностях и особенностях обучения.

В аудитории сердечно-легочной реанимации ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии Василий Жданов учит школьников правильно делать искусственное дыхание. Он показывает, как необходимо при этом скрещивать пальцы и держать руки, с какой частотой сдавливать грудную клетку.

Фото: Илья Русецкий

Кемеровский государственный медицинский университет очень внимательно относится к вопросам профориентации, потому что профессия врача на сегодняшний день очень востребована и требует осознанного подхода к этому выбору.

Ректор КемГМУ Минздрава России, профессор Татьяна Попонникова, говоря о старте регионального проекта, отметила: «Мы рады, что сейчас появилась уникальная возможность выйти со школьниками из разных городов Кузбасса на прямую связь для того, чтобы они стали полноценными членами нашего медицинского, вузовского, студенческого сообщества. Нам важно, чтобы наши абитуриенты были хорошо информированы, ориентированы во всем многообразии медицинских специальностей. Наш коллектив делает очень многое для того, чтобы расширить кругозор будущих абитуриентов».

«Малая медицинская академия Кузбасса» создается в регионе неслучайно, ведь область сегодня остро нуждается в квалифицированных кадрах, особенно в узких специалистах.

Познакомить ребят с медицинскими специальностями врачам медуниверситета помогли во время старта профориентационного проекта студенты – волонтеры вуза.

Фото: Илья Русецкий

Студентка пятого курса лечебного факультета Эльвира Мименок так рассказала школьникам об аппарате Илизарова на площадке травматологи, что мальчишки-старшеклассники буквально влюбились в специальность с первого взгляда.

- Мне кажется, что травматология – настоящая мужская медицинская профессия, ведь она требует не только умственных способностей, но физической выносливости. Поэтому решил, что в будущем выберу именно эту специализацию, - отметил учащийся 11-го класса Полысаевской общеобразовательной школы №44 Артем Куропаткин.

О ценности медицинской профессии в своем видеообращении к участникам регионального проекта «Малая медицинская академия Кузбасса» сказала и председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева. Она отметила, что региону нужны активные, целеустремленные, квалифицированные специалисты, которые хотят развиваться и совершенствоваться в выбранной профессии. И новый проект позволит привлечь внимание школьников к профессии врача, познакомиться с разными направлениями в этой сфере и сделать осознанный выбор.

Узнать подробнее о проекте «Малая медицинская академии Кузбасса» можно по ссылке: http://kemsmu.ru/small_academy/