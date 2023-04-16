Космический гала-концерт фестиваля «Ночь Юрия Гагарина» состоялся в Кемерове

Знаменитым «Поехали!» дан был старт гала-концерту. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В субботу, 15 апреля, в Кемерове прошел гала-концерт фестиваля «Ночь Юрия Гагарина». Тысячи жителей города, делегации из разных стран и представители власти стали участниками данного мероприятия.

Еще до самого концерта на улице у Ледового дворца «Кузбасс» работали различные локации: мобильный комплекс Кванториум-24, брендированная стена «Отправь желание в космос», а также площадки для ГТО «Космические рекорды». Вместе с этим в фойе здания также проходили различные выставки, в частности интерактивная выставка скафандров от «Роскосмоса», мультимедийная выставка картин Алексея Леонова «Выход в открытый космос», работала фотозона «Отсек космического корабля» и локация «Космос среди нас» с использованием VR-очков. И еще множество развлечений было в ЛДК.

Множество интересных развлечений ожидало гостей в фойе ЛДК. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Уже в зале до официального начала торжества организаторы решили подзадорить народ: трибуны и партер пускали волны, махали друг другу руками, светили фонариками и громко-громко кричали. И вот стартовал концерт - звучат позывные, по всему залу «играют» лазеры, музыка, а затем на экранах показывают ролик «Подготовка», демонстрирующий кадры с Юрием Гагариным и первым запуском ракеты в космос.

Кадрами с Юрием Гагариным и первым запуском ракеты в космос начался концерт. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Сразу после этого на сцене предстал перед зрителями хор, исполнивший песню о первом космонавте, а по окончании его выступления вышел уже ведущий гала-концерта Александр Олешко, отметивший, что Кемерово за год очень преобразился, и возгласил знаменитое «Поехали!». Следом под музыку перед зрителями одна за одной появились делегации из Армении, Бангладеш, Буркина-Фасо, Египта, Индии, Йемена, Казахстана, Киргизии, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Нигерии, Пакистана, Сирии, Судана, Таджикистана, Туниса и Узбекистана. После их выхода весь зал торжественно исполнил гимн Российской Федерации.

Делегации из 18 стран посетили гала-концерт фестиваля «Ночь Юрия Гагарина». Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Поприветствовать участников вышел губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который зачитал официальное поздравление от президента России Владимира Путина, а также рассказал о достижениях российских космонавтов, среди которых два наших земляка - Борис Волынов и Алексей Леонов. Их именами названы аэропорты в Кемерове и Новокузнецке.

- Мы гордимся этим! Мы гордимся нашей историей, нашими замечательными космонавтами, инженерами-конструкторами, нашей славной наукой. И победы в нашей стране продолжаются! После того как имя Юрия Гагарина убрали из международного фестиваля Yuri's Night в прошлом году, мы провели в Кемерове первый международный фестиваль. После его окончания мы решили, что в следующем году проведем его еще и в Новокузнецке. Но история распорядилась по-другому - сегодня «Ночь Юрия Гагарина» проходит во всех Городах трудовой доблести одновременно! Поздравляю вас с замечательным праздником! - торжественно произнес глава региона.

Как только Сергей Цивилев сказал свою речь, на экране появились приветственные ролики из всех городов, где проходит фестиваль: Омска, Луганска, Магадана, Сызрани, Южно-Сахалинска, Ярославля (первым отправившего в космос женщину), Нижнего Тагила, Горловки, Самары, Томска и других. А также был организован телемост с Новокузнецком, во время которого благодаря ведущим (в южной столице программу вел Дмитрий Дюжев) жители соревновались в своей, что называется, громкости и активности. Также и губернатор поприветствовал новокузнечан.

После на сцене появилась артистка из ДНР, с зажигательными номерами выступил балет Аллы Духовой TODES, рэп-команда «Из Кузбасса», выступление которых сопровождали ребята, танцующие брейк-данс. На экранах показали ролик про великих кузбасских космонавтов. Порадовали зрителей и любимой песней Юрия Гагарина «Нежность» группы «Приключения Электроников» в исполнении Анны Булах, под нее под куполом арены заворожили своим выступлением на полотнах артисты.

Затем на экранах был представлен ролик с посланием с МКС от российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, передавших привет землянам. А на сцену вышел космонавт-испытатель, уроженец Мысков Александр Гребенкин.

Привет с МКС передали землянам Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

- В шесть лет я поставил себе задачу - стать космонавтом. Спустя 30 с лишним лет я в отряде, я на шаг ближе к своей мечте. Я искренне рад быть здесь! Я вижу, как динамично развивается наш родной край, становится современным, красивым. Отдельно хотел бы отметить столицу региона, увидел сегодня огромное количество возведенных объектов, отреставрированных. Здесь проходит множество международных мероприятий. «Ночь Юрия Гагарина» заслуженно проходит в Кузбассе: именно наши земляки-космонавты блестяще выполнили одну из самых сложнейших задач! - с гордостью заявил Александр Гребенкин.

Родившийся в Мысках Александр Гребенкин приехал на концерт прямо из отряда космонавтов России. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Тут перед зрителями предстал масштабный по своему количеству коллектив народного танца «Русская сюита» и уже знакомый нам TODES, зажгли зал, а затем к ним присоединился и хор. Творцы подарили гостям бурю положительных эмоций и разогрели публику перед выступлением хэдлайнера.

Балет TODES и коллектив «Русская сюита» зажгли на концерте. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

И вот на сцене музыканты и эффектно появляется он... Тот самый SHAMAN (Ярослав Дронов), песня «Улетай» которого Роскосмосом добавлена в плейлист космонавтов на МКС! Певец так раскачал публику своим исполнением, что народ не переставая подпевал ему. Не обошлось и без танцев, в том числе танцевали и пары под хит «Ты моя». Артист исполнил и самые любимые народом песни: «Я - русский», «Встанем» и недавний релиз «МЫ».

Затем прошел диджейский баттл и праздничная программа подошла к концу. Но мы встретились с Сергеем Цивилевым, Александром Гребенкиным и Ярославом Дроновым на пресс-подходе.

Губернатор, отвечая на вопрос, какая ночь ему запомнилась больше, сказал, что они были разные: первую подготовили буквально за три недели, потому что «обидели нашего космонавта», поэтому сделана она была «вопреки», а этот фестиваль включил в себя уже 53 города, огромное количество народа, это уже мощь и энергия. В следующем году, подчеркнул Сергей Цивилев, будет третья «Ночь» в память о наших героях.

- В следующем году еще больше городов присоединятся и мы будем вместе праздновать - это наша большая победа, подвиг всей нашей страны, наша гордость! У нас растут новые космонавты, такие же смелые и преданные родине, - резюмировал глава Кузбасса.

SHAMAN и Александр Гребенкин рассказали много интересного после концерта. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Также на вопросы журналистов ответили и звездные гости. Александр Гребенкин рассказал, как становятся космонавтами, а SHAMAN поделился своей мечтой, связанной с космосом.