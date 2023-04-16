SHAMAN после концерта в Кемерове заявил, что мечтает спеть на Марсе

Спеть на Марсе - это мечта молодого исполнителя. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

После громкого выступления на сцене кемеровского Ледового дворца «Кузбасс» в рамках гала-концерта «Ночь Юрия Гагарина» российский молодой певец SHAMAN (Ярослав Дронов), известный по своим хитам «Я - русский», «Встанем» и «Улетай» (песню слушают космонавты на МКС), во время пресс-подхода артист рассказал о своих мечтах, связанных с космосом, и ответил на интересующие журналистов вопросы. Один из них касался как раз той самой, о которой мальчики грезят с детства, - стать космонавтом.

- У меня вообще есть такая мечта - спеть на Марсе, - удивил своим ответом присутствовавших исполнитель. - Мне кажется, что она может осуществиться, потому что нет ничего невозможного.

Поделившись своими грезами, певец также поинтересовался у гостя концерта - действующего космонавта-испытателя и уроженца Кузбасса Александра Гребенкина, как долго нужно готовиться, чтобы полететь в космос.

Также SHAMAN, как он выразился, «опустошенный на полную», рассказал, что после концерта у него остались ярчайшие впечатления, он счастливый, поскольку каждый выход на сцену для него - счастье. А сегодня, как отметил певец, были тысячи зрителей, «огромное количество сердец, которые бились в унисон».

- Люди пели мои песни, и для меня это каждый раз чудо, - сказал покоривший сердца миллионов российский исполнитель, который, как отметил Сергей Цивилев, выложился на полную.

У Ярослава Дронова спросили, в каком возрасте он начал писать песни и планирует ли сочинить про Кузбасс, на что артист ответил, что он пишет с 15 лет и обязательно создаст текст, посвященный нашему региону.

SHAMAN пообещал написать песню про Кузбасс. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Губернатор Кузбасса поблагодарил певца за выступление и рассказал, что после его песни «Встанем», под которую россияне и в частности кузбассовцы снимали и выкладывали в Сеть множество роликов, в комментариях пожилой офицер написал: «Спасибо, сынок. Пока есть такая молодежь, мы непобедимы».

- Меня до глубины души это тронуло. Спасибо тебе, - сказал Сергей Цивилев певцу и по-отечески обнял.