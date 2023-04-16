Космонавт-испытатель из Кузбасса рассказал, сколько длится подготовка к полету и как она проходит

Александр Гребенкин из Мысков мечтал стать космонавтом, и мечта эта скоро сбудется! Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Родившийся в Мысках российский 40-летний космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» Александр Гребенкин, прибывший на родину специально, чтобы побывать на гала-концерте «Ночи Юрия Гагарина», рассказал, насколько тяжела профессия космонавта, как долго проходит подготовка и когда у него состоится первый полет в космос.

Во время своей речи со сцены Александр отметил, что регион преображается, становится лучше и развивается, в связи с чем от журналистов поступил интересный вопрос: может ли сложиться так, что в Кузбассе откроется школа космонавтов и мог бы сам испытатель возглавить ее?

- Может быть, впоследствии, по окончании активной карьеры космонавта, а пока что я должен готовиться выполнять качественно те задачи, которые на меня возложены. Однако это (идея со школой, - авт.), я считаю, очень нужно и важно. Эта отрасль включает в себя все, что есть в науке в принципе. Тема многогранна, она позволит ребятам учиться и развиваться во многих направлениях. Конечно, я поддерживаю эту идею, - ответил действующий космонавт.

В настоящее время Александр Гребенкин активно готовится к выходу в космос в составе основного экипажа Crew на американском корабле Crew Dragon. Это восьмая миссия, полет, по его словам, запланирован на 15 февраля 2024 года. Кроме того, уроженец Кузбасса одновременно ведет подготовку и как дублер Константина Борисова на миссии Crew-7, которая будет уже в августе, поэтому к июню мужчина должен завершить полный цикл подготовки.

- Очень плотная, очень насыщенная подготовка, и нужно с ней справиться, - отметил будущий покоритель космоса.

Звездный гость концерта, SHAMAN, мечтающий спеть на Марсе, поинтересовался у Александра, сколько по времени длится подготовка к полету.

Александр Гребенкин рассказал о подготовке к полету. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

- Если брать базовые этапы, то общекосмический этап длится два года в среднем, далее идет группа специализации совершенствования, которая может длиться и два года, и четыре в зависимости от того, на какой технике происходит подготовка, какие изменения были внесены. Конечно же, здоровье, которое постоянно контролируется специалистами центра и должно соответствовать. Что касается питания, то во время подготовки оно должно быть таким, чтобы можно было спокойно выполнить все необходимые нормативы по физподготовке, - ответил кузбассовец.

Резюмируя, Александр Гребенкин пояснил, что самая быстрая в современной космонавтике подготовка проходит в течение семи лет до первого полета, а в большинстве случаев это 8-12 лет.

На вопрос о концерте, о приеме в целом космонавт-испытатель сказал, что «был среди своих» и чувствует себя прекрасно. И с сожалением отметил, что уже 16 апреля он улетает обратно, хоть и хочется здесь все посмотреть («а здесь есть что посмотреть»). Однако пообещал, что будет стараться чаще приезжать, и добавил, что все отпуска проводит в своем родном городе, хотя, как уточнил Александр, отпуск до полета у него теперь вряд ли будет.

- Молодому поколению дам такой совет: смотрите на наши традиции, изучайте нашу историю, в ней уже есть ответы на многие вопросы. У нас своего настолько много, и оно нас может двигать еще долгие и долгие века, - подытожил космонавт-испытатель.

Сергей Цивилев выразил огромную благодарность Александру за то, что он смог вырваться и почтить Кузбасс, свою Родину, своим присутствием, а также рассказать гостям о тяжелой, но такой желанной для многих профессии космонавта.