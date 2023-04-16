Дмитрий Дюжев стал для Кузбасса снова Космосом

Фото: Ирина АРТЕМОВА.

Одним из ведущих кузбасского гала- концерта фестиваля Юрий Гагарина в Кузбассе стал заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

Кажется, мы где-то это видели

В строгом черном костюме, бабочке, с причесанными набок черными, как кузбасский уголь, волосами, он смотрелся ярче всех сияющих в зале звезд. Широченная, обаятельная улыбка, не сходившая с его лица, стала символом грандиозного шоу. Почти левитановский баритон, его четкое неспешное произношение просто «взрывали» зал аплодисментами.

Фото: Ирина АРТЕМОВА

При всей официальности образа, Дюжев не забывает шутить. Вот. во время телемоста с кемеровским ледовым дворцом «Кузбасс», где в это же время шел подобный гала-концерт, он, приветствуя своего соведущего Александра Олешко, интересуется, давно ли тот стал кемеровчанином.

- Сегодня, стал Дима, и теперь кажется навсегда, - отвечает Олешко.

Небольшая техническая заминка, Новокузнецку из Кемерова показывают видеоприветствие 53 российских городов, присоседившихся в этом году к космическому фестивалю. Но ролик уже транслировался на Арене Кузнецких металлургов всего несколько минут назад.

Недоразумение сглаживает харизма ведущего.

- Кажется мы это где - то когда то, совсем недавно, минут пять назад, уже видели? – обращается он к залу.

Новокузнечане смеются, а Дюжев окончательно «добивает» происходящее.

- Ну, ничего посмотрим еще раз, правда? - снова спрашивает артист публику.

И здесь народ просто валится от смеха.

Фото: Ирина АРТЕМОВА

А сейчас Гагарин!

Актер эмоционален, немного взволновал, рассказывая о кузбасских космонавтах Алексее Леонове и Борисе Волынове. Позже, во время короткого перерыва за сценой Дмитрий признался, что объявляя великих покорителей, по его телу идут мурашки.

- Каждый из нас связан с космосом, ведь наша страна его первооткрыватель. Леонов для меня вровень с Гагариным, он такой же первый, только покоритель открытого пространства. Меня поразили слова Алексея Архиповича о том, как он слышал в открытом космосе биение своего сердца. Это надо сыграть, - рассказал «КП» - Кемерово» актер.

Фото: Ирина АРТЕМОВА

Впрочем, во время гала-концерта Дмитрий вместе со своей партнершей, новокузнечанкой Ольгой Волковой представил и самого Юрий Гагарина.

- А сейчас дорогие друзья на этой звездной Арене только сейчас и только для вас первый человек, полетевший в …..

Здесь актер делает фантастическую паузу, от которой у зрителей замирает дыхание.

- Сейчас, что, Вася, сам Гагарин появится? - на полном серьезе спрашивает женщина своего мужа на пятом ряду в девятом секторе.

-Да, - словно читая мысли зрительницы, - произносит Дюжев. На сцене настоящий экранный прообраз первого космонавта планеты, исполнитель главной роли в биографической картине. «Гагарин. Первый в космосе», мой коллега, Ярослав Жалнин.

Фото: Ирина АРТЕМОВА

- Господи, на Гагарина-то как похож! – эмоционально реагирует моя соседка Марина Краснова.

Жалнин проникновенно и нежно читает стихи о Вселенной. Кажется точно так, как, наверное, их бы прозой рассказал сам Гагарин. И от этого сходство актера с первым космонавтом только усиливается.

Позже актер на вопрос, какие ассоциации он подкладывал под свой образ во время съемок главного фильма своей жизни, Ярослав признается, что старался природнить Гагарина к себе за счет просмотренных кинохроник о нем, воспоминаний космонавтов, и родственников Юрия Алексеевича.

Фото: Ирина АРТЕМОВА

«Поехали!»

Во второй своей части масштаб гала-концерта Юрия Гагарина еще больше набирает свою комическую скорость, сцена наполняется сотнями кузбасских хореографических студий, вокальных групп. На Арене десятки местных артистов, облаченных в звездные костюмы, зал освещают фонарики мобильных телефонов. Обратный отчет, голос Гагарина, и его знаменитое «Поехали!». Семь тысяч человек поют знаменитую композицию Землян «Трава у дома».

- Мы с вами ребята, с вами, жены, матери и дети наших защитников мира, тех, кто сейчас на передовой. Наш фестиваль - это еще один повод вспомнить всех вас, и тех, кто отдал жизнь за нашу великую Родину, - пронзительно сказал со сцены Арены Кузнецких металлургов председатель Правительства Кузбасса Илья Середюк.

Фото: Ирина АРТЕМОВА

Первому заместителю губернатора вообще показалось, что космический фестиваль был в Кузбассе всегда. Такое ощущение у него сложилось потому, что Кузнецкая земля в принципе, как он сказал, взрастила много особенных талантов разных профессиях.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов уверен, что главным зерном фестиваля «Ночь Юрия Гагарина» и гала-концерта стало большое чудо перенестись в то далекое время, когда первый человек полетел в космос.

- Юрий Гагарин дал почувствовать нам себя первыми, каждому в своем выбранном деле. Дал возможность добиваться побед.

Фото: Ирина АРТЕМОВА

Мы все – Космос!

Илья Середюк и Сергей Кузнецов рамках гала - концерта посетили все его главные локации, работавшие до и после мероприятия в фойе хоккейной Арены. В фотозонах, на различных космических мастер-классах и викторинах они с удовольствием пообщались с сотнями земляков, сфотографировались с ними.

Ярким моментом новокузнецкого гала-концерта Юрия Гагарина стало награждение юных победителей спортивных соревнований по боксу, гимнастике фигурному катанию, баскетболу и легкой атлетике, прошедших в рамках космического фестиваля. Кубок и медали ребятам вручил Дмитрий Дюжев. Каждому пожал руку, с каждым победителем сфотографировался. К слову не только с ними.

Едва актер вышел за «кулисы» его тут же обступили восторженные поклонники. Почти час он терпеливо позировал перед фотокамерами и гаджетами. И каждого обнял при этом, как родственную душу.

Фото: Ирина АРТЕМОВА

- Невероятно, но он еще успевает расписываться, - восторгались его вниманию к сибирякам руководители и ученики новокузнецкой детской творческой студии «Меридиан».

В следующий приезд на кузбасскую землю они предложили Дмитрию в своей студии создать своими руками мультфильм.

- Мультфильм? Интересное предложение. Принято. Ни разу не создавал мультфильмы. Мне кажется, получится! У нас получится, мы ведь - Космос! - улыбнулся он новокузнечанам на прощанье.

В зале тихонько гасли звезды. Но лишь на время, в будущем году они снова зажгутся. И непременно в апреле, таком родном для нас всех месяце!