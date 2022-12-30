«Домой!»: самый не сдающийся русский, проведя почти 7 суток в завале кузбасской шахты, выдержал 7 операций и встал на ноги

Весной Леонид будет ходить даже без палочки... Фото Снежана ЧЕРНЫШЕВА.

И Леонид Моисеев и дальше, пять месяцев спустя, потрясает силой жизни и мужеством. И стал «Человеком года», по решению «Распадской угольной компании», ведущих угольщиков страны...

...Я приехала к Леониду в Междуреченск, как только ему в Кузбасском клиническом Центре охраны здоровья шахтеров, под Новый год, сняли аппарат Илизарова. Обещание медицинских светил - спасти изувеченную в нескольких местах ударом стихии ногу - все, выполнено, и с опережением. И горняк, и семья - благодарны.

- И я уже довольно резво хожу, - и Леонид, на костылях и приступая, на сколько пока разрешено, на правую ногу, сменившую спицы аппарата на теперь белый широкий «лапоть» гипса, махом пересекает длинную кухню-студию дачи, что стоит на подъеме новогодне-белоснежной большой таежной горы. И смеется - на мое «ох, ничего себе..., ой, не так быстро, не успеваю сделать кадр...» И возвращается назад, к дивану, и идет помедленнее...И говорит с радостью победителя, что через месяц уже и гипс снимут...

...В первый раз мы встретились летом, в Ленинске-Кузнецком, в том знаменитом Центре охраны здоровья шахтеров, как Леонида в завале нашли, подняли, привезли с шахты. И настрадавшемуся горняку узкая больничная койка была, край, широка. И он мог, с привязанной ногой «на вытяжке», лишь чуть приподниматься с глубокой подушки, взглядывая в солнечное небо, берясь слабой рукой за надкроватную петлю. А сейчас, пять месяцев спустя, плечи снова широки, скорость и сила шага растет с каждым часом. И он - шагает и шагает - в 2023 год!

И, кстати, эта невероятная история, произошедшая с Леонидом летом, в междуреченской шахте, началась раньше - под бой курантов Нового 2022 года... и именно в этом доме, на улице героя Великой Отечественной войны... А потом, напомню, 5 июля Моисеева, 49-летнего машиниста буровых установок шахты «Распадская - Коксовая», отрезало от мира землетрясением и обвалом на глубине 450 метров. Длина завала, запечатавшего выработку (горизонтальный тоннель) почти под четырехметровый потолок, оказалась 420 метров. Горноспасатели, разбирая завал, Леонида нашли на седьмые сутки, ночью 12 июля, как оказалось, на крошечном промежутке - разрыве в «реке» из кусков угля, породы, порванного технического железа, забивших тоннель... И его рекорд выживания - потрясает: он провел наедине со смертью 154 часа, с собой было всего со стакан воды во фляжке, а из еды - четыре конфетки, и запаса воздуха в приборе-самоспасателе - по сравнению с масштабом завала - очень мало, и остатка света после смены (остатка зарядки светильника на каске) - всего на два часа. Но Леонид Моисеев не сдался.

Важно верить в чудо, в страну, и что русские не сдаются! - убеждены Леонид и Людмила... Архив семьи.

Письмо

...Он понял, в завале очнувшись, что подача воздуха в шахту после ЧП встала. А это значит, как только в любой момент пойдет выделяться метан из угольного массива, тем более в условиях все продолжавшихся подземных толчков, - то это смерть, конец. Метан вытеснит кислород из легких...

Он знал, как азбуку, что самоспасатель с запасом кислорода, то есть самый главный для спасения аппарат в ЧП нужно надевать немедленно, срочно. Но рискнул подождать и дышал еще долго без него. Но следил по прибору-газоанализатору: как продолжал расти метан и как падали цифры по кислороду... А дождался предельно допустимых цифр для жизни и лишь тогда включился в самоспасатель. И именно так - Моисеев протянул и выиграл время.

А зачем? Знал, что горноспасатели, чтобы им работать в завале, протянут туда трубопровод с воздухом. А протянут, и воздух из него сквозь щели завала, если повезет, может, хоть сколько, дойдет и до него. И Леонид сделал ставку на это...

Но, конечно, надежда - надеждой, расчет - расчетом.

Но, как запас кислорода в потом включенном самоспасателе подошел к концу, через шесть часов после обвала. И подошел момент вынуть изо рта загубник. И сделать первый вдох - начать уже дышать воздухом «за бортом», метан в котором мог зашкаливать к тому времени вконец смертельно. А газоанализатор уж работать перестал. А второй датчик по метану, на каске, но он без цифр, все продолжал предупреждающе, что одна опасность вокруг, пищать и пищать.

Но пора было убирать уже бесполезный загубник.

И он понимал, теперь - это русская рулетка. И, помедлив несколько секунд, вырвал из рабочего блокнота листок, написал жене: «Прости, что так вышло... Любимая, прощай!» А спрятал записку в нагрудный карман. Убрал изо рта загубник. Сделал первый вдох и...

И он - дышал! И это было и расчетное, и вымоленное чудо.

- И я поверил: раз, израсходовав весь запас в аппарате, начав дышать без него, я остался жив, значит, я буду жить... И у меня еще сильнее стала цель - продержаться, дождаться помощи и вернуться домой... - рассказывает Леонид.

И жена его, Людмила, достав письмо из сумочки, храня его как память о чуде, о стойкости и мужестве мужа, говорит, что все дни, пока муж был в завале, чувствовала, он жив, и ждала его... А когда ей на седьмые сутки позвонили с шахты и сказали, что Леонида нашли и живым, то заплакав от счастья, отправила в телефоне всем адресатам фразу: «Жив!» И та ночь «взорвалась» поздравляющими сообщениями и звонками.

Перед Новым 2023 годом Моисееву присвоили звание Человек года! Фото Снежана ЧЕРНЫШЕВА.

«Я - обыкновенный, но для врачей - марсианин...»

Все уже идет к тому, что скоро Леонид начнет ходить с палочкой, а потом - без нее. Его цель - ходить даже не хромая...

А ведь он там, в завале, правую почти оторванную ступню едва не отрезал. А подумал и... сделал с ней невозможное!

- Когда меня только «сдуло»... А это только закончилась смена в шахте, и мы все пошли, а я немного вперед убежал, и тут - глухой удар метрах в трех - пяти впереди, и все, меня «сдуло», оторвало от земли и швырнуло... А очнулся - понял, сложило, как перочинный нож, и ступня правая, вывернутая, - на груди. И она была практически оторвана, висела на одном сухожилии... Мосел голый был...Я когда ножом сапог срезал, портянки снял и это увидел... Мысль была... Что делать? Отрезать ступню на фиг?... Нет, решил, ее назад пришпарю, привяжу, врачи сами разберутся, надо - отрежут... Но вот мосел, что делать? Надо бы вставить сустав... А за стопу берусь, начинаю медленно нажимать, чтобы вставить, и брык, отключаюсь... - рассказывает Леонид. - ...А там дощечка рядом валялась... И я поставил ее, навел примерно мосел, ну и треснул, чтобы вставить теперь резко, рукой или ногой, и сознание потерял. В себя пришел, вижу, наполовину на место все правильно встало. Ну, думаю, сейчас еще раз тресну, и все у меня получится...

- Неужели все верно сделал?

- Да. Врачи потом сказали: «Молодец, что на бедро шину смог наложить!» Это я шину из еще давнего отцовского подарка - шахтерского корсетного пояса, дощечек и скотча сделал, был же, как понял, еще двойной перелом бедра... «Но как, - особенно не могли поверить профессора, уже насчет ступни, - как ты смог сам себе сустав вставить? Кто тебе - там, внизу, помог?» - «Да никто, сам...» И профессора - за фантастическую, как они сказали, мобилизацию организма, даже прозвали меня марсианином... И сустав вставил сам, и там, в завале, перевязочным пакетом ступню примотал, но лекарств с собой не было никаких, но обошлось без заражения...А сколько дней на земле пролежал, но обошлось без пневмонии, легкие здоровы... И операции потом на ноге прошли, и ногу мне спасли...

Людмила 25 лет была Снегурочкой! Архив семьи.

Снегурочка

...Тоннель вел к выходу. И хотя в паре метров от лежавшего Леонида тоннель был запечатан почти под самый верх обвалом, горняк помощи ждал оттуда. Думая часто любимую фразу - раз есть вход, значит есть и выход, из любой, самой безвыходной, ситуации.

И слушал тишину шахты. И стучал железкой по железу SOS. И пел Цоя. И снова слушал...

- Даже если бы далеко комар пролетел бы тогда, то я бы и его услышал. Так обострился в завале слух, - вспоминает. - И горноспасателей, как они разбирают завал и как уже движутся ко мне, услышал я задолго. И стучал - и помог им меня найти...

Но пока вокруг еще была тишина-тишина, и свет на каске выгорел весь, закончился... Но глаза вдруг начали видеть во тьме...

- Я понимал, что это невозможно. Я объяснял себе, что пока еще был у меня свет, глаза просто запомнили, что же вокруг, что же меня окружает. И потом, в темноте, все это на местах мне и «показывали»... Хотя зрение, и правда, тогда улучшилось. И даже потом, в больнице, сколько-то времени еще читал газеты без очков, а дальше - все вернулось снова к старому, и я снова стал читать мелкий шрифт с очками, как уже было в последние годы. И вот все это - усилившиеся зрение и слух - тоже были следствием мобилизации организма, и тоже было все - во спасение... Но, насчет разных чудес мобилизации в стрессе, я по жизни такой не один. Даже во время Великой Отечественной наши солдаты, имея цель, взять ту же высоту, по 10 дней, в мороз, в шинелях, в воде лежали, и, мне рассказывали, ни один не заболел...

... И тогда же, в завале, вспоминая день за днем свою жизнь, Леонид не просто перебирал события, даты. А «видел» себя в детстве, как играл в школьном оркестре на саксофоне, а класс их убирал листву на субботнике под марши оркестра. Или «видел» свадьбу сестры, вплоть до того, кто из гостей где сидел... Или себя в институте... Или в разные годы работы на шахтах...

Но, конечно, больше всего вспоминал, как они впервые встретились, познакомились - он и его тогда еще будущая жена, Людмила. И как они, с годами семейного стажа, уже давно поняли, что «... мы фактически одна душа...»

И «видел» часто их не последний Новый 2022 год. Сияла огнями, стоя на крышке подпола, елка. Она к ним пришла сама. Сначала увидели в магазине ее пушистые ветки и в волшебную ель влюбились. Но, хоть и со скидкой, елка стоила дорого. А пришли домой, достали копилку, в нее сбрасывали мелочь, и в копилке оказалось вдруг ровно столько. И купили ту елочку...

И у жены - был новогодний юбилей. 25 лет она, воспитательница в детском саду, играла роль Снегурочки!

И новогодние хлопоты и праздник - в семье все годы любимые самые.

И в первую минуту 2022 года Леонид и «его» Снегурочка загадали, чтобы все в наступившем году было бы у них хорошо! И новогоднее желание сбылось, победило все, даже удар самой страшной стихии...

- И мы хотим пожелать всем читателям «Комсомолки» на 2023 год, прежде всего, здоровья, веры в бога, в себя, в страну, и чтобы была цель в жизни, и чтобы вы никогда не опускали руки, ни при каких обстоятельствах. И чтобы у каждого была семья, и где бы вы ни находились, вас всегда бы тянуло в теплый уютный дом, где ждут, любят, где горит очаг и где в эти дни светит елка, и свет ее уходит в окно далеко... И не забывайте: Новый год - время чудес, а чудеса сбываются, когда в них веришь!