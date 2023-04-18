Сибиряки в Новом Свете: как индейцы требовали царский выкуп за нашего земляка

Экспедиция Рязанского отделения РГО побывала на месте крушения судна «Святой Николай» и узнала у жителей, что историю о первых русских помнят. Фото: РГО (Рязань).

...Скоро будет 215 лет самой невероятной истории о невероятных русских, случившейся в Новом Свете, на северо-западе американского континента. Ее почти забыли в России. Но она живет у индейцев, как и прозвище русского вожака - «талакани».

Это Тимофей Тараканов из Курской губернии. А с ним Дмитрий Шубин и Афанасий Валгусов из Томской (нашей, мы были одной территорией), Иван Курмичев из Иркутской, Иван Бологов из Тюменской, и дворяне-супруги Булыгины, и Яков Петухов, Козьма Овчинников, и Харитон Собачников, Савва Зуев, Касьян Зырянов, Абрам Петухов, и промысловики судна «Святой Николай», ушедшего в рейс в 1808-м с научной целью (описать заливы и бухты) и... пропавшего.

То, что на «Святом Николае» были и сибиряки, уточнил Алексей Ермолаев, занимаясь историей Русской Америки, прирастая в архивах цифрами, судьбами.

И он давно подсчитал, в начале XIX века сибиряков в Русской Америке было 90 процентов среди первопроходцев!

- И первопроходцы в Русской Америке каждый день сталкивались с опасностью. И то были ежедневный большой труд и подвиг, и приключения... И история людей с судна «Святой Николай» особенно впечатляет, - говорит Алексей Ермолаев, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ФИЦ УУХ СО РАН, профессор КемГУ. - Ее узнал мореплаватель Головнин из отчета Тараканова, и он встретился с ним и все уточнил, и все записал...

Историк Алексей Ермолаев выяснил, что в той экспедиции на «Святом Николае»были и жители Томской губернии, в которую когда-то входил Кузбасс. Фото: архив Ермолаева.

Но сначала об истории - до... То была пора, когда русские уж давно открыли Аляску (в 1741-м) и туда хлынул поток за шкурами морского бобра, и в начале XIX века мужик из глубинки мог попасть на «вахту» в Америку... И с каждой экспедицией («было три государственных и сто частных...») Россия росла. И была создана Российско-Американская компания (РАК) объединившимися русскими купцами...

Унесенные ветром

...Они шли по Тихому океану - из бури в бурю, а 1 ноября 1808-го ветер так ударил, что сели на мель.

И разбитый корабль «Святой Николай» «...валяло бурунами с боку на бок страшным образом», - писал Тараканов, староста-матрос, крепостной, отправленный помещиком служить в РАК.

И русские спасали оружие и припасы, сносили на берег.

И появились индейцы.

И Тараканов получил удар копьем в грудь, камнем в голову, командир Булыгин - копьем в спину. Но наши выстрелами отодвинули индейцев.

И потом ночью в бурю в пещере решили: идти берегом на юг, в бухту, туда скоро придет второй русский корабль.

А двинулись... Но индейцы отжали на материк и дальше...

Лагерь экспедиции Рязанского РГО у реки Хо, на которой в 1808-м прошла главная схватка русских со «Святого Николая» с индейцами... Фото: РГО (Рязань).

Нашим «случайно» встретились четверо индейцев в возрасте, среди них женщина. Приветливые старики провели к реке, пообещав лодку. И наутро прислали две лодки. В большую сели 9 русских. В малую, а в ней гребла вчерашняя женщина, села Анна - жена командира.... И посреди бешеной реки два гребца-индейца, вытащив из дырявого дна большой лодки незаметные пробки, бросились в воду. И тут же полетели в русских с берега стрелы, стрелы. Но русские заткнули дыры ногами и выгребли к своим. А малая лодка ушла к индейцам. Анна попала в плен.

А потом - смертный бой. Горстка наших против двухсот индейцев. Наши атаку отбили, ушли в лес, и «гибельное наше положение приводило нас в ужас и отчаяние, но больше всех страдал несчастный командир наш»...

...Шли дни, русские шли по лесам, горам, мучил голод...

Командир назначил вместо себя Тараканова, сам не мог ни о чем думать, мучился виной и страхом за Анну.

Индейцы напали снова. И наши снова прорвались... И план переменили. В гавань уже не успеть. Пошли вверх по реке к озеру, где много рыбы, чтобы там зимовать.

Их догнали два переговорщика, сказали про выкуп за Анну - ружьями. Тараканов - вопреки мольбам бывшего командира - отказал.

От Николы Зимнего до Николы Вешнего

...А еще когда наши тонули в дырявой индейской лодке и течение, вдруг повернув, швырнуло их к своим на берегу, то было чудо...

Но с чьей помощью? Русскому моряку, тем более с «Святого Николая», в кораблекрушении которого спаслись все, ответ не нужно было искать. Святой Николай - покровитель моряков. И в этой истории и дальше рука святого видна.

...Лег снег. Русские, все еще идя вверх по реке, начали строить избу с будками для часовых. И на Николин День перебрались из шалашей в избу. И святой, в свой день, как считается, ходящий по земле, наверняка и сюда к окну подходил... Ведь русские в кольце индейцев пережили зиму. И к весне собрались - через горы на юг, где индейцы мирнее и где океан.

И перед походом пошли за Анной.

И, доплыв до места, где ее пленили, русские взяли в плен двоих - индейца и... ту самую женщину, пленившую Анну.

И индейцы стали просить их пленников отпустить.

А наши потребовали Анну.

А это уже начало XX века. Селение индейцев мака... Фото: РГО (Рязань).

Вскоре прибыл издалека вождь индейцев мака - по-европейски в куртке, штанах и шляпе. Оказалось, пленница у русских - ему сестра.

И Анна, привезенная индейцами мака, сказала, что... к русским не хочет и что эти индейцы добры и они вас отправят на корабль. И... призвала сдаться. А попадете к другим - убьют.

И то был шок. И Булыгин хотел жену убить. А она ответила: «Угрозы презираю...» И Булыгин упал, как мертвый...

А Тараканов взвешивал, думал... За полгода уж понял - индейцев много. (Только у народа мака было 2000 человек, а русских ловили люди еще двух племен. - Авт.). И что, если и правда вождь мака на корабль - отпустит? И Тараканов решил: авось... И часть команды пошла с Булыгиным, с Таракановым в плен к мака. Другие ушли, но попали в плен в другое племя.

...Булыгины в плену умерли, друг друга перед смертью по-русски простив, первой Анна, следом муж, от чахотки.

...А прошла рекордно голодная зима. Индейцы продолжали то продавать, то дарить тяжело на них работавших, голодающих русских. Только Тараканов был при одном хозяине, при вожде.

И вождь был с ним, как с другом. И Тараканов просил за товарищей, чтобы их кормили… И мастеровой Тараканов делал хозяину посуду, бочки. А сделал воздушного змея. И индейцы изумились: «...русские могут достать солнце».

А весной 1810-го, переехав с племенем на летнее стойбище, Тараканов вырыл землянку с бойницами к морю. Ждал корабль. Крепостной - здесь, «у диких», крепостной там - в России. И только в море свободен.

И на Николу Вешнего пришел американский бриг. Индеец-хозяин поехал с Таракановым. На судне Тараканов встретил уж выкупленного на реке Колумбия «нашего» Афанасия.

И капитан сказал: выкупит всех. А выкуп был за каждого, по индейским законам, ценнейший - «5 байковых одеял, 5 сажен сукна, слесарная пила, 2 стальных ножа, зеркало, 5 картузов пороху и такой же величины 5 мешочков дроби».

И на борт начали свозить русских.

Но за последних индейцы затребовали за каждого столько, сколько уж было взято за всех. И тогда капитан пленил брата одного из старейшин. И двух русских на бриг довезли, за обычный выкуп. А последнего...

Мемориальный комплекс в районе крушения судна «Святой Николай». Фото: РГО (Рязань).

Последний пленник

...Индейская лодка догнала корабль уж в нескольких милях от берега. Индейцы, получив своего, отдали «нашего» Шубина спешно и тоже за обычный выкуп.

- Братцы! - шел по кругу Шубин, качаясь от русских объятий. - Воля!

Их, возвращавшихся, было 13.

Один «их» алеут был выкуплен в 1809-м у реки Колумбия. След юнги-креола в перепродажах индейских пропал.

А на индейской земле умерли семеро.

...И за кораблем с берега следила лишь одна пара глаз. То был старик-индеец, помогший нашим в конце зимы пройти опасный участок реки - в решении спасти Анну... А ушел корабль за край света, и старик заторопился. И шел, и на шнурке на шее звенела медаль. Русские, прощаясь еще на реке и одарив вещами, отлили ему эту медаль из пуговиц, начертав русского гербового орла... И хотя русские уже за горизонтом (и шел май 1810-го, а «свою» Америку Россия продаст США в 1867-м)... Но и здесь они оставили от всего сердца в кружочке медали частичку России - во славу Отечества... И не от этого ли старика-индейца с «вещдоком» с орлом и датой и идет предание о кораблекрушении и стойкости русских?..