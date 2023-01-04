В январе в Кемерове стартует реновация заискитимской части города

Это самый масштабный в истории города проект по реновации. Фото: администрация г. Кемерово

С 24 января в Кемерове стартует самый масштабный в истории города проект по реновации территории. На месте частного сектора в заискитимской части будут возведены 10 новых современных микрорайонов. В течение года власти выкупали дома у собственников, и сейчас рабочие приступят к первому этапу реконструкции. В связи с работами по реновации в Кемерове длительное время будут закрыты улицы Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев. Рассказываем, как будет организовано дорожное движение.

Год назад в Кемерове начался выкуп земельных участков вдоль первых линий улиц Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Искитимской набережной, Соборной, Тухачевского и Каменской. Данные территории освободили для строительства новых инженерных коммуникаций – эти работы начнутся уже 24 января. На месте снесенных домов строителям предстоит за год проложить 4,5 км тепломагистралей, более 4 км водопроводов, 5,5 км сетей водоотведения, 4,5 км электрических кабельных линий, 7 км ливневки с очистными сооружениями, а также построить 5 распределительных пунктов электроснабжения.

В ходе данного этапа реновации будут построены не только инженерные сети, но и реконструированы дороги и трамвайные пути. Так, улица Сибиряков-Гвардейцев станет шестиполосной. Улица Соборная получит четырехполосное продолжение до улицы Свободы на ФПК. Также преобразится улица Гагарина (от улицы Терешковой до Искитимской набережной). Кроме того, рабочие полностью разберут старые рельсы и контактную сеть трамвая №1 и заменят их на новые.

- Это большое испытание, и оно коснется практически каждого. Это первый в истории города Кемерово опыт реновации такого масштаба. Да, примеры были. Заново застраивали проспект Советский, улицу Весеннюю, всю центральную часть города обновили. Только в те годы был другой автомобильный трафик. В этом смысле проект очень сложный. Но откладывать его нельзя, - отметил глава города Кемерово Дмитрий Анисимов.

Как будет организовано движение транспорт на время реконструкции улиц?

С 24 января закрываются улицы Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина (от Искитимки до улицы Терешковой). Причем, движение по ним будут запрещено как для автомобилей, так и для пешеходов. При этом все перекрестки останутся открытыми. На каждом будут смонтированы специальные пешеходные тротуары и мостки. Также продолжат работать социальные объекты и магазины – к ним будет обеспечен доступ.

Фото: администрация г. Кемерово

Кроме того, рабочие перекроют автомобильное движение в инженерном коридоре, где будет строиться продолжение улицы Соборной до ФПК. Но привычный проезд через Геологоразведку сохранится.

Чтобы увеличить пропускную способность улиц в этом районе, предпринято несколько мер:

Улица Каменская на всем своем протяжении станет двухсторонней (сейчас на участке от Сибиряков-Гвардейцев до Гагарина улица является односторонней).

Будет открыт сквозной проезд по улице Шорникова (сейчас он закрыт в районе выхода на улицу Каменскую).

С улицы Шорникова разрешат поворот налево на проспект Ленина. Для регулировки движения будут установлены светофоры и необходимые дорожные знаки.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Как будет организована работа общественного транспорта?

На время реконструкции улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина изменится съема движения трамваев и автобусов, которые ранее проходили по этим улицам.

Так, маршрут трамвая №1 будет укорочен до остановки «Собор».

Маршрут трамвая №1 будет укорочен до остановки «Собор».

На время реконструкции трамвайных путей для горожан запустят временный бесплатный автобус №25А (от остановки «Почта» на улице Соборной до Летнего вокзала). Он будет курсировать между улицей Сибиряков-Гвардейцев и проспектом Ленина, заезжая на улицу Соборную, Пионерский бульвар и улицу 9 Января.

Автобусный маршрут №25А

Изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов: №№3, 13, 10, 80, 35. Как теперь будут ездить автобусы – смотрите на схемах.

Временная схема движения автобуса №3

Временная схема движения автобуса №10

Временная схема движения автобуса №13

Временная схема движения автобуса №80

Схема движения автобуса №35

На три автобусных маршрута – №№ 23А, 24 и 37 – будут добавлены дополнительные рейсы. У автобуса 23А появится четыре дополнительных рейса (всего станет 22), у автобуса № 24 – также 4 рейса (станет – 23), у автобуса № 37 – один рейс (всего станет два).

Общественная приемная и горячая линия

Все вопросы, касающиеся перекрытия улиц, изменениями схемы движения, работы общественного транспорта и расселением частного сектора, можно будет задать в Общественной приемной, которая начнет свою работу с понедельника, 9 января. Она расположена на улице 9 Января, 12 (вход с торца). Многим жителям частного сектора этот адрес уже знаком, так как общественная приемная работала в этом здании и раньше - сюда жители обращались по вопросам выкупа недвижимости.

Приемная будет работать по будням с 9:00 до 17:00.

Кроме того, горожане могут задавать вопросы по телефону круглосуточной горячей линии Общественной приемной (384-2) 36-23-21.