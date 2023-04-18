В Кузбассе приняли закон о льготных жилищных займах участникам СВО

Фото: телеграм-канал Цивилев. Live.

В Кузбассе принят закон о предоставлении льготных жилищных займов участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом сообщил официальный канал губернатор Сергея Цивилева.

Сегодня, 18 апреля, на 46-м заседании закон был утвержден региональным парламентом во втором и окончательном чтении. Депутаты проголосовали единогласно. В ближайшее время закон подпишет глава Кузбасса.

- Кузбасс стал первым российским регионом, где вводится подобная льгота, - сообщили в администрации регионального правительства.

Жилищные займы будут предоставлять на 20 лет под 3% годовых без первоначального взноса. Их смогут получить нуждающиеся в жилье кузбассовцы, принявшие участие в СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожской и Херсонской областях, а также выполнявшие спецзадачи на территории Сирийской Арабской Республики. В случае смерти военнослужащего на СВО или при выполнении боевых задач в Сирии льготой смогут воспользоваться члены его семьи, пояснили в парламенте Кузбасса.

Сергей Цивилев отметил, что в регионе постоянно расширяется перечень мер поддержки участников СВО и их семей.

- Новый региональный закон поможет при необходимости решить жилищный вопрос на льготных условиях. Заем будет выдаваться на строительство или покупку готового жилья. Наши защитники Отечества – дважды победители, и мы готовы обеспечить все необходимые условия для их дальнейшей жизни, работы и воспитания детей, – отметил глава региона.