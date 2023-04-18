На международном уровне: вопросы сохранения женского здоровья обсудили в КемГМУ Минздрава России

Фото: Пресс-служба КемГМУ

В Кемеровском государственном медицинском университете Минздрава России состоялась XXVII Международная научно-практическая конференция «Доказанное и сомнительное в акушерстве, гинекологии и неонатологии».

47 ведущих экспертов в области акушерства, гинекологии, онкологии и неонатологии из 14 городов России, а также Белоруссии и Иордании представили 75 докладов. Для участников конференции было организовано шесть мастер-классов, в том числе на операционных базах крупнейших кузбасских больниц. В конференции приняли участие 965 специалистов.

Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии им. проф. Г.А. Ушаковой КемГМУ Минздрава России, президент КРОО «Ассоциация акушеров-гинекологов», главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству, по гинекологии, по репродуктивному здоровью женщин в Сибирском Федеральном округе, д.м.н., профессор Наталья Артымук: «В этом году конференция вышла на новый уровень, впервые она объединила и неонатологов, поскольку наша специальность неразрывно связана с родами, перинатальным исходом».

Фото: Пресс-служба КемГМУ

Участие в мероприятии иностранных экспертов – это возможность обсудить вопросы лечения гинекологических заболеваний на международном уровне и найти совместные решения. Президент Азиатского общества по эндометриозу и аденомиозу (Эль-Карак, Иордания), руководитель отдела акушерства и гинекологии Университета Эль – Карак, профессор репродуктивной медицины, MD, PhD Моамар Эл-Джефут: «Это ежегодная традиция – приезжать в Россию, в Кузбасс на данную конференцию, здесь я всегда получаю новые знания и передаю свои, обмениваюсь идеями с российскими коллегами. Такие встречи приносят большую пользу: все наши дискуссии о том, как эффективнее бороться с заболеваниями, качественнее лечить пациентов. Конференция прошла на высоком международном уровне: и по организации, и по качеству докладов».

Одним из ключевых событий научно-практической конференции стало подведение итогов конкурса молодых учёных на английском языке по четырём номинациям и основному конкурсу. Свои работы на суд жюри представили 19 молодых специалистов из девяти городов и трех стран - России, Иордании и Индии.

Первое место с докладом «Клинико-морфологическое обоснование лечения рецидивов рака шейки матки» заняла Анастасия Шумейкина из Новосибирска (научный руководитель – д.м.н., проф. С.Э. Красильников), второе – у кемеровчанки Полины Овчаровой, которая представила работу на тему «Течение беременности и родов у женщин позднего репродуктивного возраста» (научный руководитель – д.м.н., проф. С.И. Елгина), третье место присудили Даниилу Лысенко за доклад «Оценка перинатальный смертности по данным родильного дома Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова» (научный руководитель – д.м.н., проф. О.Н. Новикова).

В номинации «Ораторское искусство» иностранные студенты КемГМУ Минздрава России Капил Кумар и Ашиш Бишнои заняли 2-е и 3-е места соответственно.

Фото: Пресс-служба КемГМУ

«Для меня это была возможность выступить самому, послушать других участников и получить новые знания. Тема моего доклада «Повторная эктопическая беременность», который я готовил на примере конкретного клинического случая. В настоящее время у женщин часто встречаются различные гинекологические заболевания, и я хотел узнать, какие это заболевания, и как их нужно лечить. Я буду стремиться и дальше развиваться в своей профессии», – рассказал студент 4-го курса лечебного факультета КемГМУ Ашиш Бишнои из Индии.

Научная работа четверокурсника лечебного факультета вуза Капила Кумара была направлена на изучение течения беременности и родов при аномалии развития половых органов (двурогой матке). Студент из Индии рассказал, что доклад каждого участника был интересным и полезным.

Сопредседатель оргкомитета конференции, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач РФ, президент Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (г. Москва), д.м.н. Евгений Кира отметил значимость конкурса молодых учёных для развития науки и медицины не только в Кузбассе, но и в России в целом:

«Что меня больше всего поразило – это трепетное и внимательное отношение к молодым учёным: студентам, учёным, которые только-только начинают делать свои первые шаги. Значимость конкурса молодых ученых значительно выросла за последние годы. Сегодня в нем участвуют представители не только Кемеровского государственного медицинского университета, но и Москвы, Томска, Барнаула, Новосибирска, Омска, Красноярска. Это наше будущее, это те, к кому мы в ближайшее время придём за медицинской помощью».