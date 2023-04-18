В Кузбассе создано региональное отделение Госфонда поддержки участников СВО

Здание регионального Госфонда поддержки участников СВО готово к работе

В Кузбассе по поручению президента России Владимира Путина создано региональное отделение Государственного фонда поддержки участников СВО. Фонд объединит сразу четыре направления - социальное, медицинское, информационное и общественное.

Социальный блок займется профориентацией, обучением и переобучением, поможет ветеранам спецоперации найти работу, поможет им в решении различных юридических вопросов, а также расскажет бойцам об их правах и льготах. Медицинский блок включает в себя санаторно-курортное лечение, медицинскую и социальную реабилитацию. Специалисты фонда в этом направлении займутся и сопровождением медико-социальной экспертизы, лекарственным обеспечением.

- Координатор общественного направления Фонда привлечет ветеранов боевых действий в спорт и паралимпийское движение, а также в патриотическое воспитание молодежи. Специалист блока по информатизации будет обеспечивать функционирование технических средств и информационной платформы социального сопровождения в филиале Фонда, исполнять функции системного администратора. В его обязанности также войдет организация обмена информационными данными с Центральным аппаратом и региональными органами власти, обеспечение информационной безопасности, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Региональное отделение Фонда поддержки участников СВО будет располагаться в Кемерове, в современном здании квартала Юстиции. Помещение площадью 400 квадратных метров полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Здесь будет действовать пункт проката средств реабилитации, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием, детская игровая комната, библиотека и гостиная для общения и отдыха, - уточнила руководитель регионального Госфонда отделением Лариса Конышева.