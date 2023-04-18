Стоимость проезда в общественном транспорте Кузбасса изменится с 29 апреля

Стоимость проезда повысится на всех видах общественного транспорта Кузбасса. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Региональная энергетическая комиссия сообщила об изменении стоимости проезда в общественном транспорте. Постановление об этом опубликовано на сайте РЭК. Согласно документу проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах региона подорожает уже с 29 апреля.

Стоимость каждой поездки для обычного пассажира увеличится на два рубля - 27 рублей – при безналичной оплате проезда и 32 – при оплате «живыми» деньгами. Для школьников и студентов стоимость проезда составит 16 рублей – по транспортной карте, 20 рублей – наличными. Пенсионеры и предпенсионеры с транспортной картой заплатят 14 рублей за одну поездку, при оплате наличными - 17 рублей. При этом для них сохранится бесплатный проезд на городских и пригородных маршрутах с мая до октября с понедельника по четверг.

Кстати, на пригородных и междугородных маршрутах проезд тоже подорожает. Возрастет и стоимость проездных. Так месяц безлимитных поездок кузбассовцам обойдется уже в 1500 рублей вместо 1250, учащимся в 840 вместо 700 рублей, а для пенсионеров и предпенсионеров проездной на месяц будет стоить вместо прежних 600 рублей – на 120 рублей больше, то есть 720.

Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте запросили перевозчики Кузбасса некоторое время назад. Так генеральный директор ГПК «ПАТ» Владимир Юдин отметил, что цены выросли как на энергоносители, так и на запчасти, шины и прочее.

- При этом безопасность и выполнение рейсов с нашей стороны нужно обеспечить всегда, при любом росте, - говорит Юдин, подчеркивая, что предприятию приходится идти на издержки, чтобы сохранить рейсы. Для повышения качества обслуживания пассажиров необходимы дополнительные средства, а основной доход транспортных предприятий — это плата за проезд.

Повышение стоимости проезда обсуждалось на выездном заседании общественного совета при минтрансе региона — с доводами транспортных компаний там согласились.

- Повышение тарифа оплаты проезда позволит поддерживать в рабочем состоянии весь созданный комплекс пассажирских перевозок в Кузбассе, продолжить внедрять качественные изменения, направленные на его улучшение. Это и приобретение нового транспорта, и повышение конкурентоспособности профессии, и обновление всей материально-технической базы, и внедрение новых, современных технологий. Все это даст возможность сохранить те положительные изменения, которые были достигнуты в сфере общественных перевозок, и не допустить ухудшения качества транспортного обслуживания населения, - - сообщили в министерстве транспорта Кузбасса.

В региональном минтрансе напомнили, что в последние годы в нашем регионе произошло кардинальное обновление автопарка. С 2019 года автопарк Кузбасса пополнили 1217 новых комфортабельных автобусов, в результате более 60 процентов общественного транспорта области – это новые машины. Обновление идет с учетом современных экологических требований и удобства пассажиров. Обновляется и городской электрический транспорт. К лету 2023 года в Новокузнецке в рамках региональных и муниципальных проектов будет обновлено 90% троллейбусного парка и более 50% трамвайного. Аналогичный проект планируется реализовать и в Кемерове.