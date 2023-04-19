В Кемерове руководители Кузбасса, угольщики и железнодорожники обсудили вывоз угля

Вывоз угля из Кузбасса у властей региона на особом контроле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вывоз каменного угля железнодорожным транспортом в восточном направлении обсудили на координационном совещании с участием представителей угледобывающих регионов Сибири, ОАО «РЖД» и руководителей крупнейших угледобывающих компаний.

Сергей Цивилев выразил обеспокоенность отставанием отправки топлива из региона в дальневосточные порты в первом квартале в объеме 290 тысяч тонн. По данным администрации Правительства Кузбасса из запланированных 15,1 милионна тонн отправили всего 14,8 миллионов тонн.

- В связи с этим нам необходимо усилить контроль исполнения плана-графика вывоза продукции на экспорт в восточном направлении, ведь от этого зависит экономическая ситуация в регионе», - отметил Сергей Цивилев.

Однако заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - начальник Центра фирменного транспортного обслуживания компании Алексей Шило заверил участников совещания, что ситуация свои обязательства железнодорожники планируют выполнять, и ситуация стабильна.

- Во втором квартале отставание по объемам вывоза кузбасского угля планируется нивелировать, - подчеркнул Алексей Шило.

Он также отметил, что по итогам первого квартала общий объем грузоперевозок на полигоне российских железных дорог составил 305 миллионов тонн.

- Причем внутренние перевозки угля внутри страны выросли на полтора миллиона тонн. Кроме того, в плюсе по итогам первого квартала, погрузка руды, зерна и контейнерных грузов, - добавил топ-менеджер ОАО «РЖД».

В целях стабилизации четкого вывоза запланированных объемов угля, замминистра энергетики России Сергей Мочальников предложил коллегам проводить дополнительные консультации грузоперевозчиков с железнодорожниками для возможности перенаправлять грузопотоки в ручном режиме.

- Это позволит сгладить ситуацию даже с учетом загруженности железнодорожников, - уточнил представитель российского Правительства.