Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

К Международному дню охраны памятников Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» проводит волонтерскую экологическую акцию «Памятнику быть!» в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2023» и общегородской акции «Кузню приберите».

И приглашает всех желающих на уборку территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость», в ходе которой участники акции наведут порядок на территории Крепости, на устьевом участке Водопадного ручья, на дороге к Чертову мостику.

В программе, кроме субботника, запланированы мероприятия, способствующие хорошему настроению и повышению экологической грамотности: зарядка-разминка, выставка библиотеки «Кузнецкая», посещение мини-экскурсии по выставке «ЭкоВторник», мастер-классы «Ловец снов» от АНО «Адресная помощь» (проект «Чулан»), «Подсвечник в стиле эко» от Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» в городе Новокузнецк и Новокузнецкого волонтерского клуба «Так просто!», подарки от партнеров акции, обед на свежем воздухе и церемония награждения.

Сбор участников начнется в 11.30 на территории «Кузнецкой крепости». Обратите внимание, обязательна предварительная регистрация.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

проезд Крепостной, 1, т.: 8 (384-3) 36-00-92

22 апреля, начало в 12.00

Вход свободный