Кузбасские иностранцы стали общаться на русском языке чаще, чем на родном

Кузбасские иностранцы станут ближе к России Фото: Евгения ГУСЕВА

Вопросы межнационального единства обсудили в Правительстве Кузбасса. Говорили о мерах социальной и культурной адаптации иностранных граждан, работе с молодежью. Обучение иностранных детей и студентов в числе главных приоритетов укрепления межнационального единства в регионе.

Как рассказала «КП» - Кемерово» министр образования Кузбасса Софья Балакирева, в 234 школах региона обучается 1 290 иностранных граждан. Детские сады посещают 335 детей иностранцев. В техникумах и колледжах обучается 170 зарубежных студентов.

- Для них в школах и детсадах разработан индивидуальный учебный план с интенсивным обучением русскому языку. На базе государственной библиотеки для детей и молодежи в Кемерове действует Центр социокультурной адаптации детей и молодежи -инофонов «Солнечный кот», - рассказала Софья Балакирева.

Своим опытом реализации мер по укреплению единства многонационального народа России в ходе совещания поделились глава Гурьевского округа Станислав Черданцев и руководитель администрации Белова Алексей Курносов.

- В нашем городе, где проживают 25 национальностей, проводятся межнациональные культурные, социальные и общественные мероприятия. В минувшем году в селе Заречное открыли первый в регионе клуб для коренных малочисленных народов, в основном для телеутов. Здесь и этническая площадка с доступной городской средой. В культурном центре «Бачатский» открылся Центр казачьей культуры «Бачатский стан». Также, на базе Бачатского функционирует Центр немецкой культуры, проходят языковые курсы, национальные праздники, работает этнокультурный клуб «Темпо», - рассказал Алексей Курносов.

Работа по развитию и поддержке социально-значимых инициатив и проектов с участием национальных сообществ в Гурьевском муниципальном округе интегрирована в целую систему.

- В нас традиционно проходят: областной телеутский национальный праздник Единства «Теле-Каан 2022» - «Наследие мастеров», Спартакиада народов Кузбасса, областной межнациональный фестиваль-конкурс «Навруз», Международный шахтерский «Сабантуй». В июне в Гурьевске состоится региональный межнациональный праздник «Вардавар-2023», будут работать детский этнический лагерь дневного пребывания «Наилдаш» («Друзья») в деревне Шанда и лингвистический лагерь «Белый журавль», - поделился с участниками межнационального совещания Станислав Черданцев.

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Ольга Феофанова напомнила, что в регионе для укрепления межнационального единства организовано более 60 диалоговых площадок в рамках творческих, культурно-образовательных и этнокультурных проектов.