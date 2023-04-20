В Кузбассе сняли клип на песню представителя МИД России Марии Захаровой

Мария Захарова посвятила свою песню "Верните память" русским героям Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новокузнецке сняли видеоклип на известную песню «Верните память», слова для которой написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Автором ролика выступила режиссер дворца культуры Куйбышевского района города Дарья Петрова, а исполнила песню вокалистка София Шевченко.

- Главная мысль песни, на мой взгляд, в связи поколений - героев Великой Отечественной войны и героев дня сегодняшнего, тех, кто сейчас защищает мир в Сирии и на Украине. Поэтому сюжет нашего ролика выстроен через образ погибшего во время Великой Отечественной и вернувшегося в сегодняшний день солдата. Он возвращается в современный мир, чтобы взглянуть на сегодняшних защитников Отечества. Убедившись в героизме своих внуков и правнуков и счастливой мирной жизни нашего поколения, боец спокойно возвращается снова на небо, - рассказала «КП»-«Кемерово» Дарья Петрова.

Может быть именно поэтому слова «Верните память, вернитесь сами! Я отмолю вас всех слезами!» из уст певицы Софии Шевченко звучат одинаково больно, и светло. Девушка соединила в своем прочтении патриотической песни трагедию войны и счастливый мир воедино. Но лишь для художественного взгляда, для того чтобы мы, именно через трагедию войны, поняли ценность настоящего человеческого счастья.

Песня «Верните память» вместе с клипом будет представлена широкой публике на патриотическом вокальном фестивале-конкурсе «#ПесниZаРодину».

Напомним, песню «Верните память» Мария Захарова написала после гибели в Сирии в 2015 году наших солдат - летчика Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позыныча.

В 2017 году после премьеры песни на открытии Московского международного кинофестиваля, Мария Захарова призналась «Комсомолке», что после трагедии с российским самолетом в Сирии, предательски сбитым в 2015 году, у нее в душе что-то перевернулось.

- Пришел текст и мелодия. Я опубликовала стихи в своих социальных сетях и получила много комментариев о том, что это не просто стихи, это песня и ее нужно записывать на студии. Но после того, когда я получила очень искреннее письмо от совершенно незнакомой женщины - Марал Якшиевой, которая сказала, что такая песня нужна, что она необходима, я решилась, и вместе с ней мы записали демоверсию песни, - рассказала тогда «КП» автор произведения.