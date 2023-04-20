Семья кузбассовцев перевыполнила наказ Басты, полученный шесть лет назад

На концертах Басты молодые люди не раз предлагали девушкам выйти замуж. Фото: Борис КУДРЯВОВ

20 апреля свой день рождения отмечает российский артист Василий Вакуленко, более известный под своим псевдонимом Баста. Сегодня популярному реперу исполнилось 43 года .

Мало кто помнит, но Баста - сам семьянин со стажем и счастливый отец, не раз соединял любящие сердца в разных городах страны: Новосибирске, Омске, Москве, Ростове. Молодые люди делали предложения со сцены своим девушкам прямо во время концерта артиста. И, конечно, получали в ответ заветное «да».Одна из таких пар живет и в Кузбассе, а точнее - в городе Прокопьевск на юге региона.

Предложение от прокопчанина Александра своей девушке Маше прозвучало в Новосибирске 18 мая 2017 года.

Накануне концерта кузбассовец оставил запись в официальной группе мероприятия:

«Добрый день, баста-ноггано, короч Вася, меня зовут Саня я из Кемеровской области, маленького города Прокопьевска, мне 28 лет… просьба у меня такая, 18.05 в Новосибирске буду на вашем концерте со своей любимой девушкой. Я хотел бы ей сделать красивое предложение руки и сердца». И конечно Баста откликнулся.

Когда на следующий день Александр вышел на сцену с букетом цветов, и встал перед Маией на колено, она приняла предложение. Пара поцеловалась под крики «Горько!», а Баста пожелал им счастья, уважать друг друга и приходить в следующий раз на концерт уже с ребенком.

Момент, когда Александр сделал предложение своей девушке запечатлели многие. Фото: Архив КП

- Наказ Басты мы не просто выполнили, а даже перевыполнили, - смеется Александр, которого спустя шесть лет разыскала «Комсомолка». - Ждем уже третьего ребенка.

По словам прокопчанина первых двух детей они уже познакомили с Бастой еще в 2019 году. Артист их не только вспомнил, но и искренне порадовался за супругов. На память о том визите у семьи осталась фотография, сделанная в гримерке репера.

Третьего ребенка прокопчане тоже планируют познакомить с артистом. Осталось дождаться только рождения малыша и концерта Басты в Новокузнецке, который должен состояться 17 октября 2023 года.

Супруги уже познакомили с Бастой двух своих детей, и сейчас ждут третьего ребенка. Фото: Личный архив.

Напомним, выступление репера в столице южной агломерации Кузбасса должно было пройти 26 марта, но затем его перенесли на семь месяцев. По неофициальной информации, это произошло из-за отсутствия договора с площадкой — Ареной Кузнецких металлургов.