В развитие электросетевого комплекса Кузбасса вложат 3,2 млрд рублей

Директор филиала «Кузбассэнерго-РЭС» Иван Клейменов (в центре) рассказал журналистам о строительстве новой ЛЭП для будущей школы в поселке Пригородный. Фото: Максим КИСЕЛЕВ.

Программа развития электросетевого комплекса филиала «Кузбассэнерго - РЭС» предусматривает в нынешнем году увеличение капитальных вложений до 3,2 миллиарда рублей. Кроме этого, еще 757 миллионов рублей направят на ремонтную программу.

Об этом в ходе пресс-тура, прошедшего в Кемеровском муниципальном округе, рассказал директор филиала Иван Клейменов.

От технического перевооружения...

Массовый уход из-за санкций зарубежных поставщиков с российского рынка не привел в регионе к срыву ни одного проекта. По сравнению с прошлым годом объем инвестиций вырастет, как ожидается, практически вдвое.

Одним из направлений стала реконструкция сетей для подключения объектов ОАО «РЖД» по проекту расширения провозных мощностей на восток (проект «БАМ-2»). Так, в числе запланированных в рамках инвестпрограммы мероприятий - техническое перевооружение подстанции «Беловская» напряжением 110 кВ и реконструкция для увеличения мощности подстанции «Ново-Чертинская» в Белове. Последнюю в ходе модернизации полностью превратят в цифровую, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. Подстанция сейчас снабжает электроэнергией четыре десятка социально значимых объектов, угольные предприятия, тяговые железнодорожные подстанции и около 30 тысяч жителей.

Для расширения угледобывающих мощностей на западе региона началось техническое перевооружение питающего центра 110 кВ «Полысаевская-3», который обеспечит электроэнергией добычу угля в пределах нового участка и строящуюся обогатительную фабрику на 6 миллионов тонн в год.

... До строительства новых объектов

Большое внимание в компании уделяют технологическому подключению социально значимых объектов. В ходе пресс-тура, в частности, журналисты побывали в поселке Пригородный, где сейчас строится новая современная - а значит, энергоемкая, как уточняют энергетики - школа на 250 учащихся в рамках национального проекта «Образование». Как уточнил Иван Клейменов, сейчас в разгаре строительство линии напряжением 10 кВ, чтобы обеспечить объект электроэнергией к началу нового учебного года.

В перспективных планах «Кузбассэнерго - РЭС» - мероприятия по технологическому присоединению объектов горнолыжного курорта «Шерегеш». Устойчивый поток туристов здесь требует не только адекватного развития сети гостиниц, ресторанов и мест для проведения досуга, но и работы энергетиков, которые обеспечивают функционирование туристических центров и комфортный быт отдыхающих.

- Для закрытия всех потребностей необходимо около 200 МВт. Сейчас разрабатывается схема внешнего энергоснабжения, после чего мы сможем приступить к проектированию и строительству инфраструктуры. При этом особенностью данной местности будет прокладка распределительных сетей в кабельном исполнении, а не в виде воздушных сетей. Так что туристы будут видеть чистое небо, - уточнил директор филиала.

Планируют зайти энергетики и в Топкинский округ, где создается особая экономическая зона. Там планируется построить ЛЭП 110 кВ и четыре подстанции (на два трансформатора по 63 МВА каждая).