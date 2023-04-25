Педофил из Кузбасса совершил 193 преступления за два года

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кузбасском городе Анжеро-Судженск 45-летний местный житель обвиняется в совершении 192 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, и преступления по статье о развратных действиях сексуального характера в отношении двух и более лиц (п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 3 ст. 135 УК РФ соответственно).

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Кузбассу, следователи выяснили, что с марта 2016-го по август 2018-го кузбассовец со своей страницы в соцсетях общался на интимные темы со школьницами, он отправлял им порнографические фото и видео и просил их присылать свои фотографии.

Сотрудники МВД по Кемеровской области узнали о делах извращенца и передали материалы следователям. В ходе предварительного следствия потерпевшими по делу были признаны 242 девочки из разных регионов России, которым не было и 15 лет.

Анжеросудженцу провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем, однако эксперты определили, что у мужчины есть расстройство сферы сексуального предпочтения в виде педофилии.

По завершении расследования было собрано достаточно доказательств виновности жителя Кузбасса, в результате суд приговорил его к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему ограничили свободу на 1 год и 10 месяцев и отправили на принудительное лечение у психиатра по месту заключения.