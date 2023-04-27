В Кузбассе стартовало обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

26 апреля в Кузбассе начались занятия в «Школе фермера» Россельхозбанка. За знаниями пошли 48 человек. Студенты будут изучать востребованные и перспективные направления для местного агропромышленного комплекса: «Трансформация молочного скотоводства» и «Сельский и агротуризм».

В торжественном открытии четвертого для региона потока проекта приняли участие министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области – Кузбасса Андрей Ариткулов, директор Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка Аркадий Чурин и ректор Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина.

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Теоретический модуль студенты изучат на базе Кузбасской ГСХА, а практику пройдут на действующих предприятиях, где познакомятся с новейшими агротехнологиями, организационной структурой и методами управления хозяйством. За два месяца обучения слушатели смогут разработать бизнес-план и дорожную карту развития собственного агробизнеса, которые предстоит защитить по итогам обучения.

«При взаимодействии Россельхозбанка, Минсельхоза и Кузбасской ГСХА «Школа фермера» открылась уже в четвертый раз. Проект «Школа фермера» успешно зарекомендовал себя в Кузбассе, в 2021-2022 году АПК региона пополнили 100 квалифицированных и хорошо подготовленных фермеров. В этом году 48 участников «Школы фермера-2023» были отобраны по итогам конкурса. Это инициативные, активные, обладающие духом предпринимательства, амбициозные люди со всего Кузбасса и других регионов, желающие проявить себя в сфере развития молочного скотоводства и сельского и агротуризма, – отметил директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Аркадий Чурин. – Желаю студентам с первого дня отложить все дела, полностью погрузится в учебу и успешно пройти весь курс обучения и защитить свой бизнес-проект».

«В «Школу фермера» идут не только аграрии – сельское хозяйство открывает двери людям с опытом в разных сферах деятельности. И нам важно, чтобы в сельскохозяйственную отрасль приходили высококвалифицированные специалисты, – подчеркнул министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов. – Мы гордимся выпускниками предыдущих потоков «Школы фермера», которые за 2-3 месяца разрабатывали и защищали бизнес-планы, ведут собственные проекты, участвуют в грантовом «Агростартапе» и становятся достойными сельхозпроизводителями. Желаю сегодняшним студентам продуктивной и полезной учебы, и с нетерпением жду успешного претворения теории в практику».

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

«Программа мероприятий четвертого потока «Школы фермера» сформирована под конкретный набор. Среди заявившихся преобладают фермеры, занимающиеся молочным скотоводством. Есть участники, планирующие развивать сельский агротуризм, овцеводство. У всех разные планы на проект: одни ищут ответ на вопрос «как масштабировать производство», другие – «как увеличить продуктивность». Кстати, в этом году именно на нашу «Школу фермера» заявились участники из Красноярского края, Новосибирска, Калуги, Казани и Московской области, – отметила ректор академии Екатерина Ижмулкина. – Желаю всем участникам проекта больших успехов в получении новых профессиональных знаний и совершенствовании своих компетенций!»

В проекте расскажут, как стать успешным фермером и построить свой агробизнес, разберут передовые российские и зарубежные практики, познакомят с экспертами в разных областях сельского хозяйства, ветеринарии, менеджмента и предпринимательства.

Всего же «Школа фермера» стартовала в апреле 2023 года в 24 регионах. Обучение проходят свыше 700 человек. Опытные и начинающие аграрии будут изучать 19 специализаций, распределённых по регионам в соответствии с востребованностью и перспективами на рынке.

С сентября 2020 года Россельхозбанк запускает поток обучения в «Школе фермера» в седьмой раз. За предыдущие шесть волн в Школе прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве свыше 3400 человек. Всего «Школа фермера» охватила уже 56 регионов.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.

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