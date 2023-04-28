Невеста с «Марса»: слепые влюбленные преодолели пол-России, чтобы встретиться

Андрей, Света и мама Андрея - Ирина - возвращаются с работы и учебы домой. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

...Случись эта история лет двадцать назад, ее бы посчитали фантастикой. И даже сейчас ее повторить мало кому по силам. Слепые парень и девушка, слепое - дистанционное - знакомство, перешедшее в любовь, и между ними - полстраны! Но... встретиться и впервые взяться за руки влюбленные должны всегда сами. И Андрей из Кемерова и Светлана из Москвы сделали это!

...С тех пор они уже три с половиной года вместе. Живут в Кемерове, в дедовом домике за вокзалом, с мамой Андрея. У 33-летнего Андрея «свое» дело - с утра до вечера он в «своей» мастерской, в ДК ВОС. 32-летняя Света работает в библиотеке, учится в университете... В день интервью они не виделись всего полдня. Но Андрей, ш-ш-ш, работает пневмостеплером и про мизинец в бинту и крошках опилок то забывает, то бережет, недавно срезал - врачи пришили... И Андрей все слушает шум города и уже улыбается, слышит (а я - еще нет) шаги Светы.

- Пять пятерок сегодня по истории! - влетает она.

И ее радость - его радость...

А потом мы идем по тротуару, что в страшных дырах у ДК Всероссийского общества слепых, и Андрея белая трость, сообщая, что впереди, ведет их со Светой. И он крепко держит Свету за руку. И это не только любовь. Так же бережно и нежно, за руки, с опорой на Андрея, они будут идти с одной или с двумя тростями и в старости. Оба - не видят.

- Но тьма - не конец жизни, - говорят. - Мы вместе - и это лучшее, что могло с нами случиться.

И предыстория каждого коротка. Свете поставили диагноз глаукома - повышенное глазное давление - в детстве, и после операций в родном Питере зрение на одном глазу сохранили. Но были в деревне у бабушки, взрослые копали картошку, она, городская, не зная опасности, подбежала сзади, черенок задел голову. И по дороге в больницу 7-летняя Света ослепла... А у Андрея из-за диабета к 30 годам стопроцентное зрение ушло за год в ноль.

...А как жили, еще друг о друге не зная? Света в Москве работала в колл-центре и давно привыкла со всем справляться сама... Андрей, оказавшись во тьме новичком, сделал дома первый ремонт. И он, байкер, тосковал о дороге. И думал, а что же дальше... И записал объявление в Сети, в российской группе незрячих: «Ищу боевую подругу...» Строка с аудио ушла вниз, затерялась. Он ждал...

«На 100 процентов - Она!»

...И судьбоносное ответное письмо, пикнув, пришло в два часа кемеровской ночи в марте 2019-го.

- Утром понял, из группы, где мое объявление.

Письмо было от москвички. Света про объявление Андрея и не знала, оно ей попадется через месяц и притянет, и удивит, что судьба их с Андреем все равно бы свела.

- А тогда, в марте, я и не думала знакомиться… После работы зашла в группу, открыла список. Компьютер стал перечислять. Дошел до… «Астанин, Кемерово». Я даже не знала, где точно это Кемерово. У меня было десять вечера. Отправила: «Привет, как дела? Может, пообщаемся? Потому что мне грустно…» Подождала, легла спать. И случилась судьба.

…Уже Андрей дожидался московского вечера. А появилась Света Болдырева онлайн - написал. Обменялись телефонами. Она набрала.

- И мы проговорили восемь часов, всю мою ночь! - вспоминает Света. - И проговорили ночами полтора месяца. Удивлялась: мы так похожи… Я начинала фразу - он заканчивал. Нам приходили одинаковые мысли… Мы любим одну и ту же песню, одни книги, фильмы...

А Андрей еще раньше нее это понял и на восьмую телефонную ночь признался в любви.

...А еще в первые дни он как-то сказал:

- Между нами три с половиной тысячи километров, мы никогда не увидимся...

А Света сказала, я или ты - с Марса...

...И Света рассказывала - о себе, Петербурге, Москве... А еще о путешествиях по России и за границей. О том, что в Валенсии у собора стоит мини-копия для незрячих, что «…Испания пахнет не очень дорогими, но приятными духами, розами и апельсинами», «у Чехии - запах яблочного штруделя», «Германия, Дрезден - это запах мокрых камней…» И рассказывала, ей везде в путешествиях помогали исторические книги, гугл-карты и люди.

- А когда она еще только начинала говорить об Испании, я подумал, наверное, видит. Спросил: «А ты чего в этой группе-то делаешь?» - «Как чего? Тоже не вижу, еще с детства...» - «Но... как ты за границей побывала?» - «Как все...»

…И вскоре она, забронировав гостиницу, прилетела в Кемерово.

- Я встречал ее вместе с другом, дал ему ее фото… Ей позвонил, сказал номер машины.

- А мне помогла найти Андрея аэропортовская служба сопровождения.

- И Света на 100 процентов совпала с моим представлением о ней… Хрупкая и сильная, неусидчивая и смелая… Добавились штрихи типа длины волос.

- И я Андрея представляла почти таким, как он есть!

…И, еще главное, Света сказала Андрею, еще не умевшему ходить с тростью слепого: «Хочешь жить - учись ходить». И они вышли на улицу.

- Самое страшное было - отпустить ее потом в Москву, спустя четыре дня. И я… полетел следом. Хотел сюрпризом, но все же предупредил. Летел впервые. У меня аэрофобия, но ничего. Во Внуково, договорился, встретил человек службы сопровождения, довел до какой-то колонны. Потом - такси. Подъехали - Света ждет у подъезда…

А потом они гуляли по Красной площади и на Воробьевых горах... Заблудились в парке и вышли сами... Удивлялись, когда никак не могли выбраться из потока «…всех на свете языков мира»...

И решили - больше не расставаться. И Света переехала к Андрею.

- А чем пахнет Кемерово? - спросила я ее.

- Кемерово - это запах самолетного топлива, - засмеялась. - Такая первая ассоциация потому, что связана с самым радостным событием в жизни - с моей встречей с Андреем.

Андрей и его очередной котодомик. Порой, покупатели и не знают, что это работа незрячего мастера. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

Дом и дело

А еще, переехав в Кемерово, Света с удивлением поняла: она дом Андрея, двор... уже когда-то видела… и давно, еще питерской школьницей.

Но как? В вещем сне, получается.

…Их, старшеклассников, пригласили в Михайловский дворец на бал, выдали платья и фраки в стиле XIX века. И Света училась танцевать мазурку. И то была сказка. И сон о будущем ей приснился в те дни.

- Во сне был парень, мы во дворе, он на велосипеде, мы говорим о музыке, - вспоминает Света. - Позже, переехав к Андрею, не сразу, но поняла, все так и есть, и он - тот парень из сна, и дом его - из моего сна…

Правда, добавились детали: куча дров, новые качели… А недавно Андрей сделал комнату-пристройку!

...И, обретя любовь и дом своей судьбы, Света задала вопрос - о работе. И они все стали думать.

- Мы все любим животных... Дома старый домик кошачий стоял, кто-то когда-то деду отдал... Разобрал я его и... пришла идея - делать и продавать домики для кошек и собак и шить лежанки, - говорит Андрей. - ...Вслепую все поначалу трудно. С первым «котодомиком» провозился два дня... Мама с тех пор мне помощник по ткани и отдел контроля качества. Света вдохновляет и советы дает.

И расходится их работа по интернету по Кузбассу и стране. И покупатели шлют фотки довольных котов. И на счету Андрея уже полторы тысячи «котодомиков» и лежанок.

Такие письма, от счастливых котов, получивших котодомик, приходят незрячему мастеру Андрею Астанину отовсюду. Фото: соцсети.

Мечта

...Они - Андрей, Света, мама Ира - идут домой. Весна нынче робкая, город сер, шарики верб, не успев распушиться, забиты уж пылью. Но - поворот - и вечернее солнце и гладит, и слепит, и обещает, будет все хорошо.

И они идут к «зебре»-переходу, с ожиданием. Как света прибыло, Андрей начал говорить, что «зебру» видит. И это чудо. И летом они поедут к светилам медицины с надеждой, вдруг это появляется шанс, и если да, то как его удержать. И Света мечтает, чтобы Андрей видел.

А Андрей мечтает: его Света получит диплом филолога, станет, как хочет, переводчицей. И оба хотят счастья семье... И это зависит от них. И от незримой руки на плече свыше... А еще, от имени-фамилии судьбы. Андрей решил сменить фамилию Хромин на Астанин (на родовую мамину). А изменишь фамилию, и судьба изменится. К тому же, как Андрей Астанин, он известен в соцсетях с его «котодомиками». И «Астанин» - в истории фамилий - значит «твердо стоящий». И Андрей и Света, хозяева их новой общей судьбы, твердо стоят на ногах и идут вперед.