Занимательная экскурсия в театр и день рождения местной радиостанции

Фото: театр для детей и молодежи Кузбасса.

Дорога в закулисье

Отправляемся на экскурсию в места, куда не ступала нога зрителя.

Кемеровский театр для детей и молодежи приглашает всех желающих побывать там, куда не ступала нога зрителя. А именно - в мир по другой стороне сцены.

Участники экскурсии не только совершат путешествие в закулисье театра, но и смогут понаблюдать за репетиционным процессом, встретятся с артистами и главным режиссером.

Театр - интересный многообразный мир. И многое здесь сокрыто от глаз зрителей. Как, из чего делаются костюмы, декорации, реквизит и бутафория в театре? Кто эти удивительные мастера, которые из тряпочек, ленточек, палочек и клея создают «драгоценности»? Как живут за кулисами артисты, режиссеры и другие творцы? Участники экскурсии посетят «места обитания» звукооператоров и тех, кто «управляет светом», гримерную и костюмерную, заглянут за кулисы, где своими глазами увидят механизмы и приспособления, которые не видны глазу простого зрителя.

Одним словом, пришедшие на экскурсию по театру детей и молодежи Кузбасса смогут увидеть театральный мир изнутри, узнать, «как делается театр». Программу экскурсии всегда ведут сами артисты театра!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: 8 (384-2) 36-79-68

1 мая, начало в 12.00

Цена билетов: 300 рублей

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Фото: Кузбасс FM.

День рождения «Кузбасс FM»

Участвуем в розыгрышах вкусных и развлекательных призов.

1 мая радио «Кузбасс FM» исполняется 23 года.

Напомним, идея проекта, появившегося в далеком 2000 году, была проста: сделать качественное местное радио с отличной музыкой, интересными новостями, яркими ведущими и хорошим жизненным тонусом. И, бесспорно, это удалось! Сейчас «Кузбасс FM» - одна из самых популярных радиостанций Кемеровской области, которая круглосуточно вещает на территории почти всего Кузбасса. Кстати, слушать «Кузбасс FM» можно даже за пределами области и страны. На сайте kuzbassfm.ru работает круглосуточное интернет-вещание.

В честь дня рождения в утреннем, дневном и вечернем эфирах «Кузбасс FM» всю неделю разыгрываются призы и подарки. Среди них пригласительные в музей-заповедник «Томская писаница», подарочные сертификаты в Центр косметологии «Золотая линия», сертификаты в парк семейного отдыха и развлечений «ХаскиЛэнд», сертификаты в магазин «Манго» (фрукты и овощи), пиццы, эксклюзивные футболки и кружки «Кузбасс FM» и многое другое!

В понедельник, 1 мая, радиостанция «Кузбасс FM» будет отмечать свой день рождения в эфире, в котором помимо розыгрышей будут звучать живая музыка, поздравления слушателей и известных кузбассовцев.

Присоединяйтесь! Выигрывайте призы и получайте удовольствие вместе с «Кузбасс FM».