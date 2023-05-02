Формула любви и... почему учительницу химии из кузбасского городка впору вносить в Книгу рекордов России

В школе №16 Березовского открылась именная аудитория Надежды Степановны Карташовой. Фото: архив школы №16 г. Березовский.

Больше учеников, чем у Карташовой, влюбившихся благодаря ей в химию и в профессии, где химия - основа, пожалуй, и нет. Она вырастила 20 химиков (ученых, учителей, работников химпрома) и больше 250 врачей! И даже те, кто пошел в другие профессии, до сих пор хорошо знают химию.

...И, рассказывая про уже 40-70-летних учеников, называя их по школьному детству «Вася и Люда», «Леночка», «Инночка»..., 85-летняя Надежда Степановна, учительница химии с полувековым стажем, встает легко, улыбается, отвечает на звонки на домашний телефон, так похожие на школьный звонок, молодо. И это - чудо профессии, чудо Учителя, в деле забывшего сразу про больные суставы. И старый фикус у окна, ростом под потолок, от быстрых шагов ее шелестит узкими сильными молодыми листьями, и я невольно думаю - он тоже символ этой классной истории. Учительница - корни, ее преемники - листья. И это не пафос. Жизнь.

...А как сама Надежда Степановна стала химиком?

Она была совсем маленькой в Великую Отечественную, но помнит свой страх за брата на фронте и горе за погибшего дядю, и помнит День Победы, как она в новом пальто бежала с мамой на сельский митинг и мечтала мир избавить от войн и голода навсегда.

Она была маленькой, школьницей, и ей так хотелось знаний и волшебства наяву. И учительница химии показала, и Надя выращивала дома зимние «васильки» - летне-синие кристаллы медного купороса.

Она жила с мамой, папой, сестрами в селе под Красноярском. И сильно болели зубы - и мечтала о новом лекарстве от любой боли. Для себя. Для человечества...

И окончила с пятерками школу, поступала в мед, но по конкурсу не прошла - в тот год приняли с Севера в вуз много «целевиков». И, придя в школу вожатой, полюбила работу с детьми и поступила через год в пед...

И потом ее ученики стали врачами, и их труд снимает людям боль… И ее профессию - «... а химия лечит, одевает, кормит людей, химия защищает Отечество» - подхватили выпускники, и среди них даже есть генерал. И у дочки первый диплом химфака, и сын в «политехе» учил большую химию.

Про Надежду Степановну ученики не раз говорили, что похожа на актрису кино... Фото: семейный архив.

...А начинала она вести уроки химии - после вуза - в школе в Красноярском крае. А с 1967-го - в школах Березовского... И шли год за годом учеба, экзамены, выпускные, учеба, экзамены, выпускные... И она решила тысячи тысяч задач по химии...

- И я такая натура, день и ночь буду думать, но решу, - рассказывает Надежда Степановна.

- И все решили?

- Все. Хотя была одна - задал мне ее один ученик...

Формула, которую ищут все

В каждом выпуске были у нее такие ребята, больше всех любившие химию и поиск. Вот и Женя - то газ получит, не опасный, но из школы пришлось вывести всех... То ладошку классу на перемене покажет, вещество на ней горит, но не жжет...

- И Женя однажды сказал: «А что, если получить формулу любви?»

- Это он влюбился безответно?

- Нет, это он в химию был влюблен. Но это же старшеклассники. На химии, как и на других предметах, ученики уже вопросы и о любви задают... И я Жене: «Невозможно». А он: «Попробую!»

И ученик и теоретически свою формулу выводил, и компоненты разные подбирал… «Но любовь не отмерить и на весы ее не насыпать», - объясняла ему Карташова, но втайне им, не отступавшим, решившим сделать всех людей на свете счастливыми, гордилась.

А вырос ученик, стал серьезным успешным химиком. Ему на смену пришли другие - с другими интересными вопросами… И, вспоминая уроки Карташовой, выпускники говорят...

- Каждый урок ее был открытием... - это Наталья Ганзюк, она стала учительницей химии, директором школы №8 Березовского.

- Вы, Надежда Степановна, научили самому главному - быть достойными людьми и жить с открытым сердцем... - а это слова Динара Гарафутдинова, доктора медицинских наук.

С девчонками и мальчишками разных лет... Фото: архив школы №16 г. Березовский.

Дважды победила смерть...

Надежда Степановна всегда была честна с учениками. И сейчас отвечает мне честно.

- Вы - химик. А возможен конец света?

- В советское время требовалось атеистическое воспитание. Я из семьи, где папа был коммунистом, мама - верующей. Помню, на уроке мне задали такой вопрос. Ответила: «Конца света не будет, потому что материя вечна».

- А в Бога Вы, материалист, верите?

- С возрастом прихожу к вере...

Ведь химия объясняет мир. Но не все. В жизни Карташовой были два невероятных момента. Девочкой - тяжело болела и увидела вошедшую «девочку-смерть», как та постояла у печи и ушла. И в возрасте - после инсульта врачи уж считали, что Надежда Степановна не выживет. Дочь поехала в церковь, поставила свечку за здравие, и мама выжила.

Вместе!

И еще - она, всю жизнь прожив любимой 16-й школой (вела химию плюс двадцать лет еще и была директором), часто встречает выпускников. И они ей часто звонят...

- А еще было... Саша Нецветаев, доктор наук, академик РАЕН, - с гордостью говорит Карташова, - приехал на 30-летие школы из Москвы. Сказал про мои уроки: «Как я Вас любил!» Подарил школе сертификат, я еще и понятия не имела, что это. Он был на 300 тысяч рублей, и мы мебель в шесть школьных кабинетов купили.

А скоро - 2 сентября 2023-го - эта школа отметит 55-летие. И выпускники многих лет предложили и на днях в школе открыли именной кабинет химии - имени Надежды Степановны Карташовой, Заслуженного учителя России, отличника народного просвещения. И старые выпускники скинулись и вручили школе сертификат на 100 тысяч рублей на оборудование и мебель для химкабинета им. Карташовой.

- ...Так, значит, Вы формулу любви все же открыли? - переспрашиваю, прощаясь.

- Я ее всегда знала. И формула любви - шире. Это и любовь к детям, и любовь к профессии, и любовь к Родине... И формулу любви может мысленно вывести каждый. Хотя осуществить формулу на практике дано не всем.

- А-а! Нужно взять... - загораюсь. - Уважение, его в приготовляемом «составе» должно быть процентов 50. Ответственность, ею заполним 40 процентов. Добавим доброты, честности, нежности...

- Взаимоуважение, взаимоответственность, - поправляет старый учитель Карташова. - Именно «взаимо» - к каждому пункту...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЕЩЕ О ЧЕЛОВЕКЕ-ЛЕГЕНДЕ...

1. Сдала ЕГЭ - на пятерку. Надежда Карташова специально ЕГЭ не сдавала. Она ушла из школы 14 лет назад, но еще много лет занималась репетиторством, в том числе по ЕГЭ. И, пройдя тесты и решив задачки ЕГЭ, отметив их завышенную запутанность по сравнению с сложным, но четким советским учебником химии, Карташова оценила себя в ЕГЭ так: «Пять. Теория - сто баллов, задачи - 90».

2. До школы снималась в кино? Ей всю жизнь говорили: похожа на актрису. Ей даже подбирали кинохиты, в которых-де снималась, например, в фильме о школе «Это мы не проходили», в главной роли студентки-практикантки... И все-таки это - легенда, придумка, однажды родившаяся в ученической среде... А Надежда Степановна в кино не снималась. И тот фильм, о 20-летних практикантах, вышел в 1976-м, когда Карташовой было 37. И героиню в нем сыграла «Маша Белкина» из кино «Офицеры».

И, по детской легенде, их учительница снималась когда-то в кино, например, в фильме «Это мы не проходили»... Но там сыграла актриса Наталья Рычагова. Фото: кадр из фильма.

3. Дала урок Якубовичу? Карташова любит кроссворды. Телешоу «Поле чудес» смотрит давно. Одно время в нем участвовали много учителей. Якубович спрашивал в кадре «Кто Вы по профессии?» - «Учитель». И он восклицал: «Училка!» Надежда Степановна, телезрительница: «Я это слышала, и было обидно, и хотелось ему от имени всех учителей написать». - «И сделали это?» - «Кто-то из учителей вперед, перед съемками, видимо, сказал наконец ведущему, что слово это недопустимо, пренебрежительно. И он перестал так учителей называть».

4. Вышила портрет Ленина. Она с детства любила вышивать крестиком. Свободного времени у студентки, учителя, директора не было. Но все равно вышивала, на ночь, рукава, полочки блузок. И всю жизнь хотела научиться вышивать гладью - не успела, а теперь нельзя, после недавней операции. Но успела вышить крестиком портрет Ленина. Как появилась в магазине для рукодельниц разлиновка для портрета Ильича, так Карташова и купила и вышила, и подарила портрет вождя советской эпохи и своего детства, юности, зрелости краеведческому музею.