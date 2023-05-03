В КемГМУ Минздрава России состоялась ярмарка вакансий для будущих врачей

Фото: Илья Русецкий

Выпускники Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России не останутся без работы. Будущие врачи познакомились с вариантами и условиями трудоустройства на общевузовской Ярмарке вакансий. Высококвалифицированных специалистов ждут в больницах Кузбасса. Об актуальных вакансиях и действующих мерах социальной поддержки рассказали представители муниципалитетов Кузбасса и более 50 медицинских организаций.

Фото: Илья Русецкий

Взаимный интерес

- Мероприятие направлено на то, чтобы помочь студентам сориентироваться в современной, очень динамичной отрасли. Будущие выпускники Кемеровского медицинского университета Минздрава России прекрасно подготовлены. Но надо учитывать, что здравоохранение в Кузбассе в последние годы активно развивается, строятся новые больницы и поликлиники, покупается высокотехнологичное оборудование, то есть создаются все условия для профессионального роста молодых врачей. И они должны знать, какие изменения происходят в больницах в том или ином муниципалитете, какие там предлагают варианты трудоустройства. Ярмарка вакансий – прекрасная возможность познакомиться со своими будущими работодателями, - отмечает ректор КемГМУ Минздрава России, профессор Татьяна Попонникова.

Студенты выпускных курсов медуниверситета пообщались с работодателями напрямую, узнали об актуальных вакансиях и нюансах трудоустройства, ознакомились с программами поддержки молодых специалистов.

Фото: Илья Русецкий

Привлекали студентов во время знакомства с условиями работы льготами, местами в детских садах и даже красивыми пейзажами и возможностью встретить редких животных. К примеру, в советское время у выпускников была популярна песня, где была строчка «Ты уедешь к северным оленям...». Оказывается, чтобы увидеть этих красавцев, из Кузбасса уезжать не надо – они водятся в заповеднике «Кузнецкий Алатау» на территории Междуреченского городского округа. И такую встречу не исключает Алена Мартынова, студентка 6-го курса лечебного факультета КемГМУ Минздрава России:

- Посмотрела несколько вариантов от муниципалитетов и выбрала Междуреченск. У них хорошие условия предложены, в том числе бытовые, что важно для молодого специалиста. Да и сам город, который позиционирует себя «Городом тайги», очень симпатичный. Начну там работать терапевтом, что называется, «на земле», а получив опыт в этой сфере, перейду в рентгенологию.

Сохраняется спрос – обновляются рекорды

Ежегодно Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России выпускает порядка 500 высококвалифицированных специалистов – врачей, провизоров и медицинских сестер – бакалавров. Более 95% из них трудоустраивается, в том числе половина выпускников продолжает обучение в ординатуре, совмещая ее с работой на врачебных должностях.

Фото: Илья Русецкий

В медицинском вузе созданы все условия для получения качественных знаний. Студенты не только слушают лекции, но и имеют возможность отрабатывать практические навыки на современном симуляционном оборудовании. А спрос на квалифицированные кадры в здравоохранении Кузбасса продолжает расти.

На сегодняшний день в связи с известным кадровым дефицитом в сфере здравоохранения, безусловно, идет борьба за молодых специалистов. Конкурируя между собой, работодатели стремятся показать выпускникам все позитивные изменения, которые сейчас происходят в региональном здравоохранении. Строятся и открываются больницы, они оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием, у молодых врачей появляются новые возможности для профессионального роста.

- При этом отмечу, что в Кемеровском медицинском университете Минздрава России ежегодно увеличивается количество бюджетных мест. И в этом большая заслуга нашего губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева. Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы обеспечить систему здравоохранения высококвалифицированными кадрами, – подчеркнула ректор КемГМУ Минздрава России, профессор Татьяна Попонникова.

Фото: Илья Русецкий

В 2023 году в КемГМУ Минздрава России будет доступно для поступления 691 бюджетное место (в 2022 году таких было 655). Для дальнейшего обучения в ординатуре вуза в нынешнем году будет открыто рекордное для поступления количество бюджетных мест – 228, это на 22 больше, чем год назад. Целевой прием в ординатуру составит почти 100%. Таким образом, еще больше выпускников смогут получить качественное последипломное образование в Кемеровском медицинском университете и в дальнейшем работать в регионе.