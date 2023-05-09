День Победы-2023 в Кемерове. Как это было

Т-34 стал главным символом парада Победы Фото: Федор БАРАНОВ

В Кузбассе отметили 78-ю годовщину Великой Победы. Центральным событием стал торжественный марш на площади Советов. В едином строю вместе с пешими расчетами военнослужащих прошли боевые машины - гаубицы, катюши.

Снова в строю

«Гвоздем» парада стала легендарная боевая машина Великой Отечественной - танк Т-34. Его история для сегодняшнего сознания непостижима - танк в годы войны реально громил фашистов в Псковской области во время знаменитой Невельской операции в октябре 1943 года. Скорее всего, был подбит. Его в 2015 году нашли поисковики в районе боевых действий вблизи деревни Ловец. Они же передали танк своим кузбасским коллегам на память. Казалось, боевой машине была уготована тихая мирная жизнь памятника. Но местные умельцы, осмотрев машину, решили ее восстановить. И вот Т-34 снова в строю.

Экипаж легендарного танка и всех участников парада приветствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Сегодня история повторяется, и наши солдаты снова защищают мир на земле. И снова, как в те далекие годы на Победу трудиться вся страна, а празднование 9 мая проходит под девизом «Преемственность поколений воинов-освободителей». И мы никому не дадим поработить нас, переписать историю! Это наша гордость, это подвиг наших родных и близких, - подчеркнул глава региона.

«Бессмертный полк» живет

Несмотря на то, что в этом году массовое шествие «Бессмертного полка» перевели в онлайн-формат, многие вышли на улицы с портретами своих героических родственников. Анна Толмачева несет портрет своего деда Петра Исаева. Он воевал на Украине в пехоте. В 1943 году был тяжело ранен, после долгих месяцев лечения в госпитале комиссован.

- Дед прожил долгую, счастливую жизнь, почти до 90 лет. И, несмотря на свой открытый характер, очень редко рассказывал о войне. Но очень скудно, в общих чертах. В это время его глаза наполнялись, даже не слезами, а какой-то вселенской, такой, знаете тяжбиной, - вспоминает Анна.

У кемеровчанина Андрея Касимова тоже в руках портрет своего деда Галиулы Касимова. На фотографии герой войны в форме матроса.

Наши деды - наша гордость! Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Все верно, дед был матросом конвойного корабля, плавал в годы войны в Баренцевом море. Несколько раз немцы били по судну, но промахивались. В третий раз все же подбили. Двое суток он с несколькими товарищами добирался до берега, на, буквально, истерзанных шлюпках. Дед говорил, что это было страшно, и он несколько раз прощался с жизнью, - рассказал мужчина.

Кузбасс для фронта

Праздничные мероприятия продолжились на улице Весенняя у стелы героев Великой Отечественной войны, куда кемеровчане нескончаемым потоком несли живые гвоздики. На самой улице расположилась тематическая художественная выставка «Вернисаж Великой Победы». Горожанам ее представили учащиеся детской школы искусств и художественной школы Кемерова. Всего 200 картин.

Большая познавательная экскурсия развернулась в День Победы напротив отдела военной истории Кузбасского краеведческого музея. В импровизированный палатке, воссоздающей один из цехов военного завода, научный сотрудник музея Андрей Проскурин рассказал кемеровчанам, как в тылу делали снаряды для гаубиц, минометов, патроны для пулеметов «Максим» и автоматов «ППШ», по каким технологиям отливали сталь для наших танков и самолетов.

- В годы войны в Кузбасс из европейской части страны было эвакуировано оборудование 82 предприятий. Каждый второй снаряд, летевший в сторону фашистов, был произведен именно на территории Кемеровской области. А брони отлили в Кузбассе для 45 тысяч самолетов и 50 тысяч танков. Кроме того в Белове создавали радиостанции «Малютка», в Кемерове электродвигатели для танков, а в Киселевске наладили производство снарядов для «Катюш». Вместе с боеприпасами Кузбасс отправил на фронт сотни тысяч бытовых предметов - котелков, чашек, кастрюль, ложек. Труженики тыла шили для солдат телогрейки, вязали теплые носки, - рассказал Андрей Проскурин.

Когда окоп игрушка

Одним из центральных праздничных мест в Кемерове стал городской парк Победы имени Г. К. Жукова. Каждый танк или БМП, гаубица или самоходка были облюбованы детворой. Но самой большой популярностью пользовалась система окопов и блиндажей, созданная на одном из участков парка. Она в точности повторяет стандарты фронтовых коммуникаций. Вместе с детьми военные лабиринты пробуют обжить родители. Но не всем взрослым хочется спускаться вниз. Семилетний Егор буквально со слезами пытается затащить в блиндаж своего отца в камуфляжной форме.

Юный экипаж машины боевой! Фото: Федор БАРАНОВ

Встречаю их уже у памятной стелы. Знакомимся, мужчину зовут Виктор, он участник СВО, сейчас в отпуске, через месяц снова на передовую.

- И технику показывать надо, конечно детям и блиндажи такие строить. И мальчишки наши пусть смотрят, играют. Вот только не дай Бог им увидеть, и сыну моему, как этот блиндаж работает по - настоящему, или этот танк. Наши деды принесли нам мир, мы сейчас для наших детей сделаем все, чтобы война не повторилась, - говорит Виктор.

Голос, каша и салют

Дыхание Дня Победы в Кемерове чувствовалось повсюду, в том числе и благодаря выездным фронтовым агитбригадам. Полуторки колесили по городу, останавливаясь во дворах, в переулках, возле торговых центров, в скверах и на площадях. Гармонисты с «щелчка» как говорили на фронте, заводили «Смуглянку» или «Катюшу», «Темную ночь» или на «Безымянной высоте». Взрослые и дети подпевают, не жалея голоса.

- Все, охрипла, - смеется женщина.-Вчера на концерте наорались, сегодня вот ребятишки в оборот взяли. Да и Бог с ним, праздник ведь какой!

В день Победы в Кемерове работали несколько полевых кухонь. Гречневая каша с тушенкой, хлеб, чай, все как положено. Причем с добавкой. Ребятам, особенно подросткам 31-й школы только на руку. Андрей, Сергей, Владимир и Станислав уминают за обе щеки уже по третьей порции.

- Вы только, пожалуйста, не подумайте, что мы на День Победы ради каши из дома вышли. Мы сегодня и в центре детям шариков накупили, раздали бесплатно на бульваре Строителей. Вечером на салют пойдем.

Кстати, праздничный фейерверк в честь Дня Победы на Университетском мосту в Кемерове 9 мая начнется в 22.00 местного времени.