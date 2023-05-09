Почерк Победы: раскрыта тайна легендарных подписей советских солдат, расписавшихся в 1945-м на рейхстаге

С конца войны Саша Карасев служил на трофейной машине Геббельса... Фото: архив Александра КАРАСЕВА.

«Комсомолка» рассказывает, как наши брали Берлин в мае 1945-го и что пояснили ученым автографы на рейхстаге...

... «Вот и все! Это уже - История!» - сказал каждый про себя, оглянувшись на дым поверженного рейхстага. Его брали 28 апреля - 2 мая 1945-го.

И кто-то, подняв кусок штукатурки, поставил на стене автограф первым. За ним - другие бойцы. И радость несла всех - уже мыслями на Родину, к родителям, к любимым, к детям и в будущее...

И их, расписавшихся, теперь осталось мало. Так, уже ушли и кузбассовцы Александр Карасев и Андрей Герасимов, Иван Рогинцев и Алексей Костюков и другие бойцы... А новокузнечанин Дмитрий Ильичев жив. В середине мая ему будет 101, и он каждый день спрашивает у дочки, как сейчас мир...

«Помните!»

Иван Рогинцев и его боевые товарищи. Фото: архив семьи.

Рогинцев Иван. Мне повезло, я встретилась с ним в Новокузнецке незадолго до смерти. Ивану Ивановичу было под сто, но он не был стариком. Легко шагал по Аллее Героев и четко, подробно рассказывал о боях. И о штурме Берлина вспоминал так:

- Воевал на секретной установке, это «Андрюши», они мощнее «Катюш» в три раза... А каким запомнил рейхстаг?... Мы уже были от него в трех километрах. Вышли к громадной улице, со зданиями из дикого камня. Пройти невозможно, в шестиэтажке засели «эсэсовцы». И на улице горят впереди машины и там трупы тех, кто раньше нас пройти пробовал... А наше подразделение было в направлении главного удара, и мы были приданы батальону пехоты и взводу танков. Командир: «Вся надежда - на вас. Вы должны дать залп».

И мы помозговали и решили, выстрелим ракетами не с машин, а то нас сразу сожгут. И не с земли, а с дома - напротив, с окон. Но снаряды-то надо перенести через улицу, и чтобы немцы не заметили. Дело к ночи. Мы натаскали снарядов штук 60, установили в окнах, замаскировали матрасами, хламом.

Потом - от немцев - полковник с белым флагом. Мы старшего лейтенанта выделили. Немец: «Сдаетесь?» - «Ты что, одурел? Мы Берлин берем!» И матом. И разошлись.

Мы подумали: ракет мало, еще 30-40 втихаря натаскали (а каждая - 100 кг).

Ракетчик Рогинцев снимал войну трофейным фотоаппаратом. Это кадры из его уникального фотоархива. Фото: Иван РОГИНЦЕВ.

И вот майор говорит, в 4 утра - наступать. И мы установили последние ракеты, вывели аккумуляторы за дом, все подготовили, всех из здания убрали, сами ушли. И - время, и - контакты, и - залп. Я всю войну прошел - такого взрыва не видел. 100 ракет в один миг рванули. У каждой пламя - 5-10 метров. И тот дом, где «эсэсовцы», рухнул. Их уцелело всего человек 200, сразу сдались. И наша пехота, танки прошли, и мы за ними. И такого яростного сопротивления немцев больше на нашем пути не было. Это был наш единственный по Берлину залп.

… Около 9 часов утра мы были уже у рейхстага. Пехота ушла наверх выбивать немцев. Я зашел в горящий первый этаж. Спустился - на ступеньках уже много наших сидело... А закончился бой. Крики: «Победа!» Мы повскакивали. Обнимаемся. Я в такой эйфории был, что крикнул: «Мама, мы победили! Я остался жив!» Потом утихомирились, давай меняться, как было принято, не глядя. Со мной рядом то ли летчик… сидел, я ему - часы, он - портсигар, необычный такой, там бумажка, табак, гнездо, нажимаешь, хлопок и вылетает сигарета. Я всех угостил. А потом расписался на стене: «Рогинцев». Под надписью «От Ленинграда - до Берлина»!

Иван Рогинцев умер 1 января 2022-го от ковида. При жизни у него вышло пять книг. Как пояснила дочь Любовь Ивановна, сейчас, к Дню Победы, выйдет второе издание папиной книги «От Ленинграда до Берлина», чтобы люди подвиг народа помнили.

Карасев Александр и Андрей Герасимов. Они, фронтовые шоферы из Новокузнецка (Сталинска), расписались на рейхстаге - «Я дошел до Берлина! Карасев», «Герасимов», в разные часы. А позже познакомились - в гараже маршала Казакова. Саше выдали машину Геббельса, Андрею - авто Гитлера.

- У машины Геббельса был очень громкий сигнал, немцы шарахались. Машина Гитлера была парадной, со съемным верхом, - помнят рассказ Саши родные.

А земляк, друг Андрей Герасимов с конца войны водил трофейную машину Гитлера... Фото: архив Александра КАРАСЕВА.

... И машины руководства Третьего рейха, наслушавшись за войну о мечтах проехать в параде по Красной площади, «досмотрели» войну до конца и... капитулировали последними.

... А как и где еще подросток Карасев, сын репрессированного (расстрелянного, позже реабилитированного героя КМК), научился перед самой войной водить машину? Мама упросила, чтобы его в 14 лет взяли на хлебозавод, в кочегарку. А он оттуда, как свободная минута, все бегал в гараж. И, вольнослушатель в автошколе, сдал, как вырос, на права... А в 1942-м ушел на войну, попал сначала в кавалерию, даже объезжал диких монгольских лошадей.

- Позже, в боях на реке Сошь папу представили к ордену Красной Звезды. И после госпиталя перевели в автобат. И он на своем «ЗИСе» дошел до Берлина. Возил снаряды для артиллерии и был отличным шофером, настолько отличным, что его заметили… И как в конце войны наши в Берлине, продвигаясь с боями, захватили гараж с автомобилем Геббельса, шофером к нему назначили папу… - вспоминает дочь Карасева - Ирина.

...И если б машины могли говорить (а в их преданность хозяева верили во все времена), то, встретившись в конце войны, эти два советских трофея - машины Геббельса и Гитлера - «спросили» бы о первых хозяевах - фашистах:

- Ну, как там твой? Парада не будет?

Предпоследний рейс же обеих - еще при Гитлере и Геббельсе - был к бункеру 22 апреля. Гитлер с женой решились на самоубийство 29-го. Геббельс без него правил сутки и отравил себя с семьей 1 мая.

И советское военное руководство добиралось к месту - принять акт Германии о капитуляции - на этих элитных трофейных машинах, помнят в семье Карасева. А как акт капитуляции немцами был подписан...

Шофер Александр Карасев (справа) у рейхстага... Фото: архив Александра КАРАСЕВА.

- Они, шоферы, как только вернулись в гараж, отметили Победу - чаем из термоса, вареными яйцами. На стол поставили большие, немецкие, часы - чтобы отмеряли время нашей Победы, - помнит дочь Карасева.

После Победы Карасев и Герасимов два года служили при командующем Группы советских войск. Демобилизовавшись, оставили после себя уже укрощенных «коней». Руки парней были золотыми. Но техника порой капризничала... И все-таки машины подчинились, работали на выезде без ЧП.

- Папа и дядя Андрей же с ними возились, холили, - говорит Ирина. - И когда перед демобилизацией папа вез Казакова и на железнодорожном переезде, вдруг застряв, чуть не попал под поезд. То машина помогла папе. Водитель и машина стали одним целым. На одном рывке вырвались.

… 9 мая родные Карасева помянут его, военного шофера и потом всю жизнь проработавшего шофером без единой аварии и умершего в 1987-м, и его друга - бездетного Герасимова, умершего пятью годами позже... И вспомнят, как Карасев привез из Германии шарф для будущей незнакомой невесты. И куклу для будущей дочки. И то были мечты Победы, и они сбылись.

Ильичев Дмитрий. Старый солдат из Новокузнецка - Ильичев, напомню, старейший сейчас кузбассовец из тех, кто расписался на рейхстаге, и он - жив! И пусть оглох семь лет назад и слуховой аппарат не помогает. И уже по возрасту ослеп. И после ковида - у Дмитрия Гавриловича отказали ноги. Но он в свои почти 101 год по-прежнему, по-русски, не сдается. И в снах он все чаще снова в мае 1945-го, снова в последних боях...

Дмитрий Ильичев в 1945-м. Фото: архив семьи.

И когда задаю вопрос о войне, и дочь Екатерина Дмитриевна кричит вопрос ему в ухо, фронтовик слышит чудом. И рассказывает. О семье и войне...

… Ильичевы - были крепкой крестьянской сибирской семьей. Попав под «колесо» коллективизации и в число «врагов народа», оказались на севере.

- Бабушка до последнего вспоминала, как их с другими семьями на баржи погрузили, и она плакала: «Топить повезли?» - пересказывает Екатерина Дмитриевна. - Семья еле выжила там, на севере.

И несправедливые репрессии, пережитые в детстве, остались в душе и памяти Дмитрия Ильичева занозой. Но были отодвинуты в сторону, когда началась священная война.

- Он ушел на фронт, воевал - за Родину - храбро… Мог сколько раз погибнуть… Их, на войне, четверо братьев было, и мать за них молилась, не вставала вечерами с колен, и все живыми с Победой вернулись.

И Дмитрий Гаврилович всегда вспоминает самое жуткое, пережитое на войне: как его утюжил танк, а он в землю вжался, и, худой, невысокий, рост 150 сантиметров, чудом уцелел под такой вот махиной...

Дмитрию Ильичеву, расписавшемуся в 1945-м на рейхстаге, 15 мая исполнится 101 год! Фото: архив семьи.

- Танк фашистский раздавил всех их и ушел, - дополняет, слушая отца, дочка. - А папа... Его достали, он был в земле, в крови, думали, кровь его, а это он был в крови товарища, которому голову оторвало... Папу потом - годами на рентгене спрашивали, что у него за травмы такие, почему все внутри смещено, а он годами отвечал: «… на войне танком раздавило».

... А когда пехотинец Ильичев брал Берлин, «немцы никак не хотели сдаваться, и бои были жестокие»... А все закончилось - и он написал на рейхстаге - за всех погибших за долгую войну товарищей-сибиряков... Написал то, о чем мечтали вместе: «Мы из Сибири!»

Костюков Алексей. А этот солдат был не только участником штурма Берлина, но и видел, как снимали знаменитую советскую кинохронику у Бранденбургских ворот.

Алексей Костюков был участником штурма Берлина и очевидцем, как снимали знаменитую кинохронику... Фото: архив семьи.

- Не забыть, как мы брали рейхстаг, - говорил мне крепкий, в тельняшке, но уже ослепший в тот 2009 год, незадолго до смерти, анжеросудженский ветеран Костюков. - Как мы еще сутки оставались, рейхстаг охраняя. И историческую кинохронику доснимали при мне. И я попросил кинооператора: «Меня возьми. Пусть мамка в Сибири увидит». А он, осмотрев меня, отказался. Мы многие были, как …голодранцы, один пехотинец даже в зеленом женском пальто.

Оператор снимал специально штурм рейхстага сутки, он взял для крупных планов солдат в хорошей форме, прибывших из «второй волны». Нам даже на какой-то миг стало обидно. Но ведь - Победа! И мы были счастливы!

… А как был одет солдат-победитель, 22-летний пехотинец Костюков? В гражданские штаны, немецкую куртку летчика и наш авиашлем.

Алексей Михайлович Костюков в 2009 году... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

- Под низом была наша форма, на штанах, на коленях - дырищи, во весь зад - дыра. И от гимнастерки сзади - лишь воротник. Все износилось, сломалось от пота. И одетых, как я, было много, - вспоминал старый солдат. - Ну, и правда, как такое миру показывать...

Точка

… Стены рейхстага с советскими автографами 1945-го - исторический документ. Фото, видео сохранившихся фрагментов доступны. Но какой он, советский солдат-победитель?! Идут годы - и еще больше хочется узнать, понять, увидеть его... И мы можем все-таки представить солдат тех наших всех.

- Вероятность прочтения характера по почерку - 80-90 процентов, - пояснил мне экс-криминалист ГУВД, пенсионер, отметив в почерках - на рейхстаге - силу духа. Ему я показала письма, почерки наших фронтовиков и распечатку двух десятков фамилий со стены рейхстага, не сказав, написано кем и где.

Показала таким же образом те же почерки и психологу Сухих из КемГУ, на его счету - больше 1000 изученных почерков и им давно выведены таблицы о связи особенности личности и почерка.

- Щербаков, Перепелица, Белый, Белугин, Маслов, Иванов, Чернов… - разбирая почерки, еще не зная, что они - с рейхстага, Александр Сухих вскоре с удивлением выделил общее. - У 80 процентов буквы или все изолированные, как у Ильичева. Или частично, как у Карасева. А такой почерк значит - человек осторожен, тверд, суров - в первую очередь, по отношению к себе...

Еще у большинства - почерк сжатый, а это осмотрительность, ответственность, дисциплинированность. И у большинства: открытые буквы, это смелость, и строчки поднимаются вверх и элементы букв тоже вверх, как у Герасимова, Карасева - и это говорит об оптимизме, вере в будущее. И у многих - прямой почерк - это сдержанность... Еще… у Герасимова - в крупных элементах букв нет угловатости, и это говорит о не жестокости. В его подписи есть подчеркнутая часть - и это человек аккуратный, точный, тревожный за результат, чтобы он был всегда положительный. И Герасимов ставит точку в конце подписи, и значит, человек высокой степени ответственности. И наклон в почерке одинаково-ровный, буквы к концу слова не уменьшаются - и это выдержка, сила характера... И в заглавных буквах Н и К внутри петелька - у Герасимова, Карасева, округлый элемент, и это говорит о воле. А размашистое начало с округлыми завитками, особенно у Карасева, - это яркость, независимость натуры. И почерк Карасева красивый ровный - человек уравновешенный… И Перепелица - жизнерадостный, артистичный человек. Чкалов - его почерк без наклона, и это постоянство, трудолюбие… Маслов - как все, смелый и осторожный, но «в» без верхней петельки, в стрессовой ситуации идет напролом. Иванов - по почерку ясно, готов заменить, если убьют командира, и повести всех вперед...

И именно на Маслове, Иванове психолог догадался:

- Братья в семье, даже очень разные, со временем или в особых обстоятельствах становятся похожи даже почерком. А это не братья, но … они прошли вместе долго, и у них общее дело, и они стали близки... Это солдаты Великой Отечественной? Это надписи на рейхстаге?

- Точно.

- Чернов!!!! - продолжил смотреть прямо в солдатские души психолог. - Это взятие Рейхстага и буря эмоций! Но до 9 мая - еще несколько дней. И солдат осторожен. А ниже пишет, уже чуть успокоившись, и появляется красота, завершенность, правильность в почерке, и это значит, по жизни он - человек выдержанный, трудолюбивый, ответственный, одаренный: «Привет тебе, Россия». Он ставит в конце точку. Войне - точку.