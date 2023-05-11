Посетим спектакль и научимся танцевать бальные танцы

Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Мистика случайных встреч

Идем на спектакль по самому светлому и поэтическому произведению Достоевского.

Театр для детей и молодежи Кузбасса приглашает зрителей на спектакль «Белые ночи» - по одноименной повести великого русского писателя Федора Достоевского. Эта повесть считается одним из самых светлых и поэтических произведений классика.

Белые ночи - явление, при котором солнце опускается за горизонт на такое короткое время, что на улице не успевает стемнеть и вечерние сумерки плавно переходят в утро. В это время можно гулять хоть до утра по пустым улицам, наблюдать за ночной жизнью города, любоваться на старинную архитектуру, смотреть, как по Неве проходят корабли.

Белые ночи - это не просто природное явление, это символ Санкт-Петербурга. Прозрачность и призрачность белых ночей, мистика случайных встреч в городе, которые рождают фантазии и безумства, связывают и разводят людей. Герои - двое совершенно незнакомых, оторванных от внешнего мира; шанс встретиться был ничтожно мал, но они встретились… Хрупкий и ненадежный мир. Четыре ночи и одно утро.

На малой сцене «молодежки» (зал «У камина») четыре актера рассказывают невероятно трогательную историю о том, что волнует всех молодых людей - о любви и об одиночестве. При этом «Белые ночи» - спектакль не про несчастную, безответную любовь, не про расставание и предательство. Он посвящен чистым, добрым отношениям, в которых люди способны понять друг друга.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: 8 (384-2) 36-79-68

12 мая, начало в 19.00

Цена билетов: 500 рублей

**************************************************************************

Фото: ГНБ Кузбасса им. В. Д. Федорова.

Нежное звучание вальса

Учимся танцевать исторические бальные танцы.

Областная библиотека имени Федорова приглашает желающих старшего поколения (50+) научиться танцевать исторические бальные танцы и скрасить свободное время. Элегантные пары в красивых костюмах из танцевальной группы «Татьяна 50+» можно увидеть на концертах, фестивалях, конкурсах, балах и летних танцевальных вечерах под духовой оркестр на открытых городских площадках.

Даже если ваши физические возможности ограничены, а желание танцевать есть - все равно приходите. Среди участников танцгруппы есть немало людей с ограниченными возможностями, со временем они начинают ощущать себя нужными и становятся социально активными. Творческая деятельность танцевальной группы «Татьяна 50+» вносит посильный вклад в реализацию федеральной программы «Активное долголетие» в городе Кемерово.

- У людей старшего поколения, которые по разным причинам приходят в танцевальную группу «Татьяна 50+», появляются новые социальные связи, новые планы, интерес к окружающему миру, словом, их жизнь существенно меняется. - говорит руководитель клуба Татьяна Лагутова.

Занятие по танцам состоится в витражном зале «Федоровки». Обратите внимание, для входа на мероприятие потребуется читательский билет или будет необходимо оформить временный пропуск.

Государственная научная библиотека Кузбасса

ул. Дзержинского, 19, т.: +7-904-961-01-11

15 мая, начало в 11.00

Вход свободный