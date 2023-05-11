В Кузбассе семиклассник спас из горящего дома детей своей учительницы

Фото: пресс-служба АПК.

Ученик седьмого класса школы №16 в Осинниках Артем Найман спас жизнь двум детям во время пожара. Семиклассник не побоялся кинуться в горящий дом и вывести оттуда двух растерявшихся школьников. Накануне губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил Артема медалью «Надежда Кузбасса».

Вывел двух детей из горящего дома

Мама Артема Марина Лучникова вспоминает, что в тот день, 6 марта, – а это был день рождения Артема - с самого утра все началось не так, как обычно. В школу Артему надо было к обеду, но он проснулся рано и вместо того, чтобы валяться в постели, внезапно собрался к бабушке за подарком. Он мог бы отправиться к ней вечером, но пошел утром, и эта случайность помогла избежать трагедии. По дороге к бабушке семиклассник увидел, что из дома его учительницы по информатике – мамы троих детей – идет дым.

- Артем позвонил мне и сказал: похоже, дом нашей учительницы горит, там идет дым. Я набрала учительнице, она уже знала о пожаре, бежала домой и сказала мне, что дети раздетые стоят рядом с домом. Я сообщила это сыну, а он мне в ответ: «Тут никаких детей нет. Они, наверное, в доме», - и бросил трубку, - вспоминает Марина Лучникова.

Без раздумий Артем бросился в горящую постройку. Дети – третьеклассник Ваня и пятиклассница Настя - действительно были внутри. Старшей сестры в тот момент не было дома. Растерянные школьники бегали по дому, не зная, что делать. Артем, интуитивно понимая, что медлить нельзя, схватил кое-какие теплые вещи и вывел детей на улицу. Как только они покинули дом, внутри раздался взрыв и из окон вылетели стекла, вспоминает Артем. К счастью, школьники уже успели отойти на безопасное расстояние и никто не пострадал. Поскольку времени на сборы не было, Артему пришлось с себя снять теплую курку и отдать одному из ребят. После этого он отвел детей к своей бабушке, откуда их потом забрала их мама.

Вскоре на место пожара прибыли спасатели. Они потушили огонь, но он успел уничтожить фактически весь дом - обгорели комната, крыша, кухня. Семья уже не сможет вернуться туда жить. Но самое главное, что при пожаре не оказалось пострадавших людей. И все это благодаря Артему Найману.

- После тушения пожара был проведен осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Жители рассказали, что видели на крыльце мальчика, который до приезда огнеборцев помогал покинуть жилье детям, живущим в этом доме, - рассказал «Комсомолке» старший инженер отделения организации службы подготовки и пожаротушения 12-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Алексей Тарбеев.

Настоящий мужчина

Сразу личность подростка установить не удалось, но вскоре в МЧС поступило письмо от директора школы №16 с подробностями происшествия. Как оказалось, учительница по информатике, мама спасенных детей, рассказала о героическом поступке школьному коллективу, и педагогам захотелось как-то отблагодарить, отметить Артема.

Так Артем Найман стал местной знаменитостью. За героический поступок его благодарили в школе, потом в региональном управлении МЧС, а вчера – на торжественном приеме в администрации области. Губернатор Сергей Цивилев вручил ученику 7-го класса медаль «Надежда Кузбасса».

Фото: МЧС России Осинники, Калтан / ВКонтакте

- У нас растет достойное поколение — смелое, умное и инициативное. Такие парни делают наш Кузбасс лучше. Огромная благодарность родителям за воспитание Артема — у вас растет настоящий мужчина, — сказал Сергей Цивилев.

Сам Артем немного не понимает свалившейся на него славы.

- У него нет ощущения, что он совершил какой-то героический поступок, он сделал то, что сделал бы на его месте любой, - объясняет мама школьника. Но при этом добавляет, что ее сын всегда стремился помочь ближнему. Он не состоит ни в каких волонтерских организациях, но по своей инициативе берет шефство над престарелыми людьми: помогает донести сумки, натаскать дрова, разжечь печь. Поэтому для родных Артема не было удивительным то, что ребенок не побоялся кинуться в горящий дом, чтобы спасти людей.

Артем увлекается техникой, особенно мотоциклами, любит рыбалку. В будущем хочет пойти работать в Рыбнадзор. После поездки в Кемерово на награждение в Главное управление МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу он еще больше утвердился в желании получить «мужскую» профессию. Но мама и бабушка Артема уверены, что, хоть ребенку еще 14 лет, он уже настоящий мужчина.

- Он и дома у нас такой «мужик-мужик». С детства его любимые игрушки – это настоящие инструменты. И сейчас все, что по ремонтно-строительной части – это к Артему. И даже ребята постарше приходят к нему, чтобы он помог им с ремонтом мотоциклов, - с гордостью рассказывает Марина Лучникова.