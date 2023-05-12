СУЭК пополнила автопарк в Кузбассе современной дорожной спецтехникой

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Автопарк Управления по профилактике и рекультивации - ведущего автотранспортного предприятии компании «СУЭК-Кузбасс» - пополнился тремя комбинированными дорожными машинами КДМ115001 на шасси КАМАЗ-65115-А5.

КДМ - это коммунальная техника, предназначенная для обслуживания дорог в летний и зимний период времени, делающее передвижение автомобилистов комфортнее и безопаснее. Новые машины КДМ115001 с колесной формулой 6х4 оснащены шестицилиндровым двигателем мощностью 292 лошадиные силы. Снежный отвал оборудован гидравлическим поворотным устройством, которым водитель управляет из кабины при помощи пульта. Благодаря такому решению отвал может наклоняться в любую сторону, что позволит эффективно производить очистку дорожного полотна от снега, а из бункера для сыпучих грузов сразу подсыпается противогололедный материал. Летом же бункер можно снять и поставить вместо него десятикубовую цистерну для воды. Так снегоуборочная машина превращается в поливочную с возможностью сметания установленной межосевой щеткой пыли и прочего мусора с дорог.

Дополнительно автомобили оснащены датчиком уровня топлива TКLS-750, навигационным оборудованием Автограф GSM, мобильной аналого-цифровой радиостанцией, системой видеонаблюдения за дорогой и водителем. Еще одно преимущество этой многофункциональной модели КДМ – наличие специального навесного оборудования, позволяющего чистить барьерные ограждения на мостовых сооружениях.

- Поступившие в УПиР автомашины будут в основном задействованы на обслуживании технологических дорог в Прокопьевском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах, а также непосредственно в городе Ленинск-Кузнецкий, - отмечает начальник производственно-технического отдела УПиР Сергей Корольков. - Новые КДМ позволяют расширить имеющийся на предприятии парк дорожной спецтехники и более эффективно вести расчистку дорог в условиях распутицы, заснеженности, гололеда. Сейчас идет формирование экипажей - дополнительно в штат будет принято еще восемь водителей.