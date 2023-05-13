В Кузбассе двое рабочих упали в цистерну с топливом, один погиб

Упавших в цистерну рабочих спасатели доставали со спецоборудованием. Фото: Управление защиты населения и территории Новокузнецка.

ЧП произошло в Заводском районе города Новокузнецка на одном из складов ГСМ.

Двое работников оказались в емкости для хранения материалов и не смогли самостоятельно выбраться. По предварительным данным, один из рабочих спустился в цистерну и, надышавшись токсичными парами топлива, потерял сознание. Его напарник попытался помочь, спустился в емкость, но тоже потерял сознание.

Сотрудники поисково-спасательной службы МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка эвакуировали пострадавших с помощью специального снаряжения.

- Спасатели, прибыв к месту вызова, провели аварийно-спасательные работы по эвакуации двух рабочих с использованием альпинистского снаряжения и средств индивидуальной защиты органов дыхания. Пострадавшие были переданы медицинской бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасенные были переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Позже стало известно, что одного из рабочих спасти не удалось, его коллега серьезных травм и повреждений не получил.

По факту гибели человека на рабочем месте следственным управлением СКР по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело.