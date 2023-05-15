300 жилищных сертификатов вручили кузбасским детям-сиротам

300 кузбасских детей - сирот получили жилищные сертификаты

В Кузбассе 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилищные сертификаты. Сумма выплат в этом году увеличена с 1 миллиона 421 тысячи рублей до 2 миллионов 676 тысяч рублей. В целом из областного бюджета в 2023 году на эти цели будет выделено 1 миллиард 338 миллионов рублей.

Как сообщили в администрации правительства региона, сертификаты на соцвыплаты для покупки жилья кузбасские сироты получили во всех муниципалитетах Кемеровской области.

- Сумма социальной выплаты рассчитывается согласно нормативу общей площади жилых помещений в 33 квадратных метра и среднерыночной стоимости 1 квадрата жилья в регионе. Если стоимость квартиры или дома меньше размера выплаты, средства перечисляются в размере фактической стоимости жилья. К тому же жилищный сертификат может закрывать лишь часть цены за квартиру или дом, остальные деньги можно внести из ипотечных или личных средств, а также средств материнского капитала, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

На получение жилищных сертификатов могут рассчитывать сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которым исполнился 21 год. При этом молодые люди должны иметь полугодовой рабочий стаж и в течение пяти лет не совершать действия по ухудшению жилья. Детям-сиротам, принимавшим и принимающим сейчас участие в спецоперации на Украине, жилищный сертификат оформляют в упрощенном порядке. Вручая жилищные сертификаты детям-сиротам в Кемерове, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что благодаря соцвыплатам для покупки жилья у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, есть возможность кардинально улучшить качество своей жизни.

- Напомню, жилплощадь можно выбрать в любом муниципалитете. Подчеркиваю, это дополнение к тем мерам соцподдержки, которые у нас есть для детей-сирот, - отметил Сергей Цивилев.

При этом губернатор региона сообщил, что приобрести жилье можно в любом населенном пункте Кузбасса.

Напомним, в январе 2023 года сертификаты получили 500 человек. 403 из них уже приобрели жилье в собственность: 34 выбрали частный дом, 369 - квартиру.