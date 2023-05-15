Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на неделю

По области возможны небольшие дожди. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Первая половина недели в Кузбассе ожидается прохладной, температура не будет подниматься выше +18 градусов, при этом местами пройдут дожди. Прогноз погоды сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

В ближайшие дни в Кузбассе существенного тепла не ожидается. В ночные часы температура будет около нуля, со слабоположительным отметками. Завтра днем воздух прогреется до +18 градусов, а в последующие несколько дней - всего лишь до +14 градусов. Кроме того, по области возможны кратковременные дожди.

Так, во вторник, 16 мая, ночью ожидается температура воздуха 0…+5 градусов, местами до -5 градусов, днем +13…+18 градусов. Ветер будет дуть юго-западный ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, но ночью небольшие дожди возможны по югу, днем - по северу. Горимость 4, местами 1, 3 класса.

В среду, 17 мая, ночные температуры составят 0…+5 градусов, местами до -5 градусов, днем +4…+9 градусов, местами до +14 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами будут порывы до 17 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди и грозы. Прогнозируется горимость 4, местами 5, 1, 2, 3 класса.

В четверг, 18 мая, ночью столбики термометров покажут 0…-5 градусов, днем +9…+14 градусов. Ветер подует северный 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Ночью местами ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Горимость 2, местами 5, 3, 4 класса.