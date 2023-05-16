В Кузбассе лосенок пересек трассу по правилам дорожного движения

Лосята в Кузбассе часто выходят к людям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе, рядом с музеем-заповедником «Томская Писаница», лосенок пересек трассу по всем правилам дорожного движения. Он перешел дорогу строго по пешеходному переходу. Дисциплинированного четвероногого пешехода зафиксировали в прошедшую ночь камеры видео наблюдения. На кадрах видно как лосенок перед переходом проезжей части остановился, внимательно посмотрел по сторонам, и, убедившись в отсутствии машин, продолжил свой путь. Пробежав через автомобильную стоянку музея, он скрылся в лесу.

В областной Госавтоинспекции сознательность лосенка высоко оценили, отметив, что животное своим поступком подало хороший пример многим несознательным людям, игнорирующим правила дорожного движения.

- Достойный пример проявления инстинкта самосохранения, - отметили сотрудники УГИБДД Кузбасса.

«Томскую Писаницу» окружает лесной массив, поэтому здесь много животных.

- Сегодня лосенок заглянут на стоянку, а не так давно бобер приплыл с веткой в зубах. Вылез прямо на писанные скалы, пожевал свой маленький кустик, передохнул чуточку, и уплыл. Лиса часто наведывается на территорию. И все животные ведут себя очень дисциплинировано и прилично. Воспитанные и умные они у нас, - рассказал «КП» - Кемерово специалист отдела развития музея - заповедника «Томская Писаница» Роман Янченко.