Команда «Человек родился» КемГМУ Минздрава России выиграла Гран-при Сибирской олимпиады

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ,

Сибирская межрегиональная студенческая олимпиада по акушерству и гинекологии в Кемеровском государственном медицинском университете Минздрава России проводится уже в третий раз. Конкуренцию хозяевам из команды «Человек родился» составили студенты Читинской государственной медицинской академии и Алтайского государственного медицинского университета.

Путь в специальность

- Олимпиада - это состязание студентов медицинских вузов в творческом применении знаний и умений. Участие в таких мероприятиях необходимо, так как специфика профессии врача подразумевает не только теоретические знания. Нужны умения и навыки. В Кемеровском медуниверситете сегодня есть все современные симуляционные технологии, позволяющие еще в стенах вуза отрабатывать практические навыки, и на 4-5 курсах наши студенты на тренажерах проводят, например, операцию кесарева сечения. Уходя в профессиональную жизнь, молодые специалисты уже имеют опыт проведения этих манипуляций. Кроме того, участие в олимпиадах и других конкурсах - это возможность налаживать коммуникации, формировать дружеские отношения, чтобы во взрослой жизни они перешли в профессиональное сотрудничество, - отмечает профессор Наталья Артымук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии имени проф. Г.А. Ушаковой КемГМУ, главный специалист Минздрава России по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщины в Сибирском федеральном округе.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Олимпиада в КемГМУ проводится с целью совершенствования качества подготовки специалистов, повышения интереса студентов к избранной профессии, выявления одаренной молодежи и формирования кадрового потенциала для исследовательской, преподавательской деятельности.

- Это мероприятие очень важно, так как помогает определиться с будущей специальностью уже со студенческой скамьи, выбрать то направление, которому студенты посвятят, быть может, всю свою жизнь. А полученной информацией они смогут делиться, в том числе, и в молодежной среде, - уверена Оксана Новикова, профессор кафедры акушерства и гинекологии им. проф. Г.А. Ушаковой КемГМУ Минздрава России.

Накладывали хирургические швы и принимали роды

С каждым годом олимпиада по оценкам студентов становится сложнее и интереснее. К примеру, сейчас открывала состязания интеллектуальная викторина для капитанов команд, с вопросами по разным направлениям акушерства и гинекологии. Здесь хороший зачин для успешного дальнейшего выступления сделал шестикурсник лечебного факультета КемГМУ Минздрава России Даниил Лысенко. Он же внес весомый вклад в победу команды «Человек родился» в конкурсе «Врачи без границ», где нужно было ответить на три десятка тематических вопросов исключительно на английском языке. При этом среди соперников были и иностранные студенты.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

- Я серьезно занимаюсь английским с девяти лет, так что особых проблем - там были вопросы по методам лечения и диагностики - не испытал. Хотя все-таки немного волновался - ведь выступал не только за себя. Наша команда регулярно принимает участие в таких мероприятиях, к этой олимпиаде начали готовиться с начала учебного года: отрабатывали навыки, разбирали теоретические вопросы с преподавателями кафедры. Это очень хороший дополнительный опыт, - поделился Даниил впечатлениями.

Большинство других конкурсов носило практический характер.

- Нам важно было приблизить задания к реальным ситуациям, с которыми будущие врачи могут столкнуться в профессиональной деятельности. Так, студенты выполняют лапароскопию - для этого имеется стойка видеохирургии, выполняют швы на моделях с имитацией кожи, проводят ультразвуковое исследование, разбирают клинические случаи. Отмечу, что в симуляционном центре Кемеровского медицинского университета очень достойное оборудование, позволяющее качественно отработать полученные навыки. Все участники показали хорошие знания. Например, впервые в истории олимпиад при выполнении «Акушерской ситуации» все команды набрали одинаковое количество баллов, - рассказала Ольга Ремнева, член жюри, завкафедрой акушерства и гинекологии с курсом ДПО Алтайского ГМУ Минздрава России, профессор.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Здесь также была возможность уточнить полученные на лекциях знания.

- У меня были две цели. Чисто спортивная - хорошо себя проявить, а также постараться узнать что-то новое за рамками учебной программы. Обе удались. Я участвовала в нескольких конкурсах и получила колоссальный опыт. Плюс в Кемерове я познакомилась со многими будущими коллегами, это пригодится, когда мы станем дипломированными врачами, - отметила пятикурсница института клинической медицины АГМУ Софья Антонова.

Анна Комкова, шестикурсница лечебного факультета КемГМУ, планирует получить профильную специальность и в будущем помогать женщинам обрести счастье материнства.

- Мне запомнился конкурс «Акушерская ситуация», где нам предложили в качестве пациента женщину с острой гипоксией плода: нужно было оперативно найти метод родоразрешения. Было очень волнительно: в реальной жизни мы бы отвечали сразу за две жизни - матери и будущего ребенка. Мы смогли сделать хорошую командную работу, - поделилась студентка КемГУ Минздрава России.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

- Все команды очень дружные, хорошо подготовленные и мотивированные, ребята из других вузов открыты для общения. А Кемеровский медицинский университет – это первый вуз, который на олимпиаде так гостеприимно нас всех принимал. Очень хорошая организация, - поделился впечатлением Али Магомедов, пятикурсник лечебного факультета ЧГМА Минздрава России.

По итогам всех соревнований Гран-при присуждено команде «Человек родился» Кемеровского государственного медицинского университета, первое место - команде «Дон Хорион» Читинской государственной медицинской академии, второе место - команде Алтайского государственного медицинского университета.