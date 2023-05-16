Сергей Кириенко открыл в Кемерове первый в России квартал юстиции.

Во вторник, 16 мая, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко открыл в Кемерове Квартал юстиции. В открытии также приняли участие Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, Министр юстиции РФ Константин Чуйченко, аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова и полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

Квартал, построенный в стиле деревянного сибирского зодчества, поможет поднять уровень юридической помощи населению на новый качественный уровень.

Памятник Михаилу Сперанскому стал настоящим символом Квартала юстиции.

- Он построен, прежде всего, для людей. Здесь и центр бесплатной юридической помощи, и филиал фонда «Защитники Отечества», который будет заниматься поддержкой ветеранов СВО и семей погибших бойцов. На территории квартала расположена лучшая в стране лаборатория судебно-медицинской экспертизы, а также главный офис Минюста России по Кузбассу Важно, что все восемь зданий, построенные в одном месте, сконцентрировали все то, что объединяет юстиция, в удобном для жителей региона формате, - подчеркнул Константин Чуйченко.

Часть территории Квартала юстиции посвящена историческому наследию юриспруденции России. Сквер патриарху российской юридической науки Михаилу Сперанскому, «Дом - музей», памятник ему и библиотека в честь великого ученого, стали украшением, символом юридического кластера Кузбасса.

"Дом-музей" патриарха российской юристпруденции открыт для всех кузбассовцев.

- Библиотека Михаила Сперанского просто уникальна. Она станет ведущим научным центром России, где будут аккумулированы труды по юриспруденции и истории государства, причем преимущественно в современном электронном формате, - отметил Сергей Цивилев.