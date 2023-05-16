Кузбасс примет первые Всероссийские спортивные игры князя Александра Невского

Ледовый дворец "Кузбасс" станет основной площадкой спортивных игр князя Александра Невского.

В сентябре текущего годам Кузбасс примет первые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. Ожидается, что в них примет участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме участия в программе Игр, Патриарх посетит кузбасские храмы, встретится со священнослужителями и паствой.

Подготовку и проведение соревнований губернатор региона Сергей Цивилев обсудил с председателем Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта РПЦ митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном.

Игры пройдут в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Основными площадками соревнований станут Ледовый дворец «Кузбасс» и спорткомплекс «Кузбасс-Арена», расположенные в Кемерове.

В состязаниях примут участие юные баскетболисты, самбисты, футболисты и шахматисты в возрасте 12-14 лет из нескольких российских регионов. Ребят также ждут соревнования по нормам ГТО.

Известно, что победителей и призеров Игр в личном и командном зачетах наградят дипломами, медалями и кубками Министерства спорта России. Команда-победитель в общекомандном зачете соревнований станет обладателем переходящего Кубка Патриарха Московского и всея Руси.

- Для нашего региона большая честь принимать первые Всероссийские князя Александра Невского. Турнир поможет духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, укрепит межнациональные и межконфессиональные дружественные отношения. Спортивные состязания по - настоящему раскроет талант многих увлеченных спортом ребят, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Участников и гостей спортивных игр ожидают выставка художественных картин, посвященных Александру Невскому и панельная дискуссия Всероссийского форума «Вера и спорт», где обсудят опыт организации спортивной работы в религиозных общинах, духовную и историческую роль святейшего князя в укреплении Российского государства.