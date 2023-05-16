Сергей Кириенко познакомился с лучшими современными объектами Кемерова

Сергей Кириенко познакомился с современными объектами Кемерова.

Сергей Кириенко, в рамках рабочего визита в Кемерово познакомился с современными спортивными, образовательными и культурно-досуговыми объектами.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России возложил цветы к Мемориалу Воину-Освободителю, осмотрел ледовый дворец «Кузбасс» и спортивный комплекс «Кузбасс - Арена». Также Сергей Кириенко побывал в Президентском кадетском училище и пообщался с его воспитанниками.

Сергей Кириенко возложил цветы к мемориалу Воину-Освободителю.

- В Кузбассе создали абсолютно уникальный патриотический центр, который является предметом гордости не только для региона, но и для России в целом. А то, что здесь рядом и такого уровня величественный мемориал, и кадетское училище, где готовят новое поколение защитников нашей страны, то, что с этой площади в Кузбассе провожают ребят - героев, которые уходят выполнять свой долг в зону СВО, - считаю, что все это вместе очень достойный пример бережного, уважительного отношения к памяти ветеранов Великой Отечественной войны и современных героев. То, как здесь бережно сохранена история каждого героя, покажет кадетам, которые будут учиться и учатся в этом кадетском училище, что такое преемственность традиций, что такое настоящий патриотизм и что такое преданность своему долгу. Ничего важнее этого нет, - отметил Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко пообщался с юными спортсменами Кузбасса.

Побывал Сергей Кириенко и на объектах Сибирского культурно-образовательного комплекса - одной из крупнейших строительных площадок в регионе.

«Россия вся меняется, но та скорость, с которой меняется Кузбасс, - заслуживает уважения. Здесь руководствуются принципом – если делать, то делать лучшее. Мы целый ряд проектов сегодня посмотрели. На мой взгляд, и спортивный комплекс «Кузбасс-Арена», и ЛДК, и то, что сегодня строится - это действительно объекты, которым аналогов в мире нет, а если есть - то за такие короткие сроки никто не строит. В Кузбассе живут люди, которые всегда совершали невероятное. Сегодня регион не просто двигается вперед, а возрождается. Самое главное - это все делается для подрастающего поколения. Хочу сказать слова огромной благодарности и уважения Сергею Цивилеву и всей команде области, - подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации Президента России.