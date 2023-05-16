В Новокузнецке впервые прошел фестиваль магии и эзотерики

Узнав о том, что в нашем городе проходит фестиваль магии, иначе «Magic Fest», я достала из чулана свою изрядно запылившуюся, затянутую паутиной ступу, а из самого дальнего и тёмного угла квартиры - такую же пыльную довольно застоявшуюся метлу, и отправилась на битой от нетерпения копытом ступе в гостиницу «Park inn». Здесь в просторном конференц-зале впервые в Новокузнецке и должно было проходить это магически-мистическое действо.

Верьте- не верьте!

На фестиваль магии, эзотерики и психологических практик (так полностью называлось это необычное мероприятие) слетелись, вернее съехались 30 экспертов, представителей магических наук, учеников магов и учителей, которые называли себя по-современному коучами, из разных городов. В общей сложности участвовать в магических практиках, которые организовали в содружестве с новокузнечанами более опытные новосибирцы, пришли и приехали 150 человек. По словам новокузнечанина Данила Нарежнева, формат фестиваля привычный и давно обкатан, три раза он проходил в Новосибирске, единожды в Иркутске, после Новокузнецка отправится в Красноярск, а затем в Санкт-Петербург. «Верьте – не верьте, а фестиваль прикольный!», - отметил Данил. Вот в этом мне и надо было убедиться, обходя многочисленные столики, за которыми уже сидели представители магических, эзотерических и психологических наук и практик и подсевшие к ним со своими нуждами и просьбами посетители. Причём, желающих было столько, что к каждому из них следовало занимать очередь.

Практики бывают разные

«Меня интересует моя шея. Как-то утром проснулась, потянулась, а в ней что-то хрустнуло, и словно какой-то блок образовался. В больнице блокаду сделали - и всё, но этот синдром стал периодически проявляться», - жаловалась про свою беду молодая женщина другой молодой новокузнечанке, занимающейся, как та уточнила не лечебной, а оздоровительной практикой. «Так, всё это психосоматика, будем работать с вашими страхами, вашим стрессом, которые возможно тянутся с самого детства, а возможно вы взяли на себя и материнские стрессовые эмоции», - пояснила эксперт. Чтобы определить застрявшие во времени стресс и страхи, женщине следовало встать, расслабиться, чтобы на свободно повисших вдоль тела руках, целительница, работая с тонусом мышц, могла нащупать «возраст причины, откуда тянется стресс». А затем с помощью самых разных техник проработки стресса, вплоть до того, чтобы посветить фонариком в переносицу, или закинуть назад голову, или сделать перекрёстно несколько шагов, переформатировать свой мозг.

Рядом другой эксперт выявлял мучавшую человека проблему и её причину с помощью карт таро. «Допустим, человек не может долго, сомневаясь, приобрести машину, или не знает, во что вложить деньги, во что их инвестировать, чтобы не прогореть. Другие просят погадать на картах не только о финансах, но и про карьерные перспективы. И конечно же самые распространённые и массовые обращения – любовные и семейные отношения, поиск партнёра по жизни», - рассказывает гадалка по таро, которая, по её словам не просто раскладывает карты, она определяет матрицу судьбы человека, а карты таро подсказывают благоприятные периоды в жизни человека для тех или иных действий.

От хилера до экстрасенса

Другой потомственный, по его словам, целитель проводит исцеление души и тела, определяя родовые проблемы, с помощью традиционной славянской ведической медицины. Был биоэнергетик, который мог даже на расстоянии и по Интернету, глядя на фото, определять проблемы человека. Третий энергетически, прикладывая к голове пациента ладони рук, воздействовал на денежные «возлияния». Были такие, кто называл себя хилером, умеющим бескровно лечить внутренние органы. А кто-то по родинкам и прыщикам мог угадать суть человека. Был эксперт, что в своих магических практиках делал акцент, привлекая необходимую для человека энергию, на дату рождения и имя. «От цифр зависит и выбор энергии, они подскажут, что важно делать в тот или иной период времени, какие для человека в этот день будут минусы и плюсы», - пояснял эксперт по нумерологии, у которого к слову так же, как и у многих других, вплоть до прапрадеда были в родословном древе целители. Далёкие пращуры и «дают им сегодня почувствовать как силу рода, так и собственную силу, главное – обратиться к себе. Изучать себя и свои возможности». Правда, пояснение иных специалистов по магии и эзотерике о том, что они, «ведут работу с сознанием и телом человека, с родовой системой и динамиками рода, воздействуя на мышцы и считывая мышечный тест», мне показалось не совсем понятной. Но на то и мистическая подоплёка всех этих необычных магических фестивалей!

И космос, и мир небытия

И этот, новокузнецкий фестиваль, был также полон мистики и загадок. Одни считывали решение проблем обратившегося к ним человека с помощью древней индийской игры, которую обнаружили во время поездки на индонезийский остров Бали. Другие, связавшись с космосом и получая оттуда необходимые ответы. Третьи, наоборот, общаясь с миром мёртвых. Так, одна из экспертов по магии и эзотерике совершенно случайно обнаружила в себе «видение проблем, связанных со здоровьем того или иного человека». Как-то сидели в одной женской компании, в которой одна из женщин пожаловалась на больную шею, рассказывает целительница. Она взглянула на неё и увидела некий опоясавший шею воротник, который мысленно попыталась снять. И в это время женщина вдруг резко закричала от боли, как от ожога. «Я поняла, что могу даже мысленно реально воздействовать на больное место и решила изучать свои возможности, для чего стала ездить по стране, обращаясь к разным учителям. И теперь я научилась общаться даже с миром мёртвых. Вижу, как у пришедшего ко мне со своей болью за спиной стоят когда-то ушедшие в мир иной люди. Спрашиваю у них: «А вы-то что пришли?» - «А мы живых на излечение привели!», - отвечают», - рассказывает целитель и проводник из мира небытия. На вопрос, каким же образом она избавляется в повседневной жизни от явления к ней обитателей потустороннего мира, этак ведь и с ума можно сойти, поясняет: «А я научилась ставить в своём сознании границы между двумя мирами. В повседневной жизни я самый обычный человек. Ведь не зря же я ездила и училась у нескольких учителей».

Не стой под потоком…Сметет!

А каким только магическим практикам не обучали на мастер-классах! Одна из инструкторов по переформатированию мозга и управлению реальностью предложила ходить босыми ногами по битому стеклу под звуки шаманского бубна, чтобы «стартануть в новое и избавить себя от самых разных страхов», а значит пойти навстречу своей удаче. «Я – ваш проводник, мы не ходим по стеклу лунной походкой как Майкл Джексон, мы просто по стеклу ходим, во время чего наше тело и мозг полностью получают перезагрузку. Поверьте, у нас уже и стеклозависимые люди появились», - комментировал инструктор, проходя по стеклу и шаманя на бубне, отгоняя от йога-новичка злую энергетику.

Немалый интерес вызвал мастер-класс по расширению финансового потока. Перед началом которого пришлось закрыть окна, чтобы холодный майский ветер не выдул из нас последние денежные струйки. Во время мастер-класса писали бумажки с суммой, которую хотели бы иметь хотя бы ежемесячно. (Я написала «сто тысяч рублей», и тут же подумала, что загрубила, но когда наш наставник на всякий случай предупредил, чтобы «два миллиона» не загадывали, я всё-таки решила написанную сумму оставить – чем коуч не шутит!). Потом мы опять обращались к мышечному тонусу, и считыванию с него информации, после чего светили фонариком в расположенный на лбу третий глаз, чтобы добиться просветления. И тут-то я, и впрямь поняла, что загаданной мной суммы мне вовек не видать!

Из всего увиденного и услышанного на фестивале мне понравилась фраза, на которую я и решила равняться: «Человек в наше время верит во всё, но не верит в себя. Любите и верьте в себя и жить будете долго!» К тому же эта истина ни в каких мастер-классах не нуждалась. Лично мной она не единожды была проверена на практике.

Не попав из-за длиннющей очереди к хироманту из Новосибирска, и не узнав по линии судьбы на руке, что меня ожидает в будущем, с кем мне можно общаться, а кого остерегаться, я решила отправиться восвояси. Благо, на моём мобильнике каким-то самым непостижимым для меня образом включился режим «в полёте». Магия, что и говорить! И я пошла на стоянку, к своей приземлённой на ней ступе. Не погадали по руке, так хоть полетать вволю над городом. Зря, что ли я, отряхнув от пыли веков, достала её из чулана!