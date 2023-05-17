О подвигах, благородном труде и личных историях героев

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

В Кемеровском медицинском университете Минздрава России состоялась международная конференция «Подвиг народа в Великой Отечественной войне». Студенты, молодые исследователи и преподаватели говорили о героическом прошлом страны, об участниках войны, о врачах, трудившихся на фронте и в тылу.

«Этот день мы приближали, как могли!»

За минувшие годы о событиях Великой Отечественной войны сказано довольно много, сняты сотни фильмов, написана масса книг, но все равно в многонациональном коллективе медицинского университета интерес к этой тематике не ослабевает. Вот и мероприятие, посвященное истории военных подвигов, биографиям победителей и самоотверженному труду, стало в КемГМУ важной традицией. Это, в том числе и дань уважения ветеранам: в медуниверситете в разные годы работали более 70 сотрудников, участвовавших в Великой Отечественной войне или трудившихся в тылу.

В ходе конференции студенты и преподаватели выступали с докладами, в которых вспоминали подвиги знаменитых летчиков Ивана Кожедуба и Александра Покрышкина, партизанки Зины Портновой, красноармейца Чолпонбая Тулербедиева, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота. Многие исследования касались истории своих семей. Не были забыты и кузбасские врачи: а только в первые месяцы войны из региона отправились на фронт около тысячи медработников, в том числе из Кемерова - около пятисот, и в их числе два знаменитых впоследствии хирурга Михаил Подгорбунский и Степан Беляев. Последний в 1956 году стал первым ректором организованного в Кемерове медицинского вуза.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

- Обсуждавшиеся темы чрезвычайно важны для сохранения исторической памяти, противодействия попыткам реабилитации нацизма, переписывания истории нашей страны. Подобные конференции играют огромную роль в военно-патриотическом и гражданском воспитании будущих врачей, - подчеркнул Вадим Шиллер, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности КемГМУ Минздрава России.

Память бережно храним

Доклад Вероники Альшевской, преподавателя-переводчика отдела по работе с иностранными студентами вуза, был посвящен важности приобщения иностранных студентов к сохранению памяти подвига советского народа во Второй мировой войне. И он был совсем не случайным. Важной особенностью КемГМУ Минздрава России сегодня является его многонациональность - в медуниверситете с англоязычным сопровождением обучается более 300 иностранных граждан из дальнего зарубежья, в том числе: из Индии, Египта, Бангладеш, Иордании, Йемена, Сирии, Туниса, Марокко, Буркина Фасо, Нигерии, Кот д’Ивуара и других. Профессорско-преподавательский состав, работающий с ними, старается как можно больше вовлекать парней и девушек в научно-исследовательскую работу, общественную и творческую жизнь.

- Приобщение иностранных обучающихся к сохранению памяти подвига советского народа во Второй мировой и Великой Отечественной войнах – важные составляющие воспитательной деятельности. Молодые люди в большинстве своем являются представителями стран-участников Второй мировой войны, и поэтому особенно важно познакомить их с достоверной историей Великой Победы над фашизмом, - отметила Вероника Альшевская.

Участвовавшие в конференции иностранные студенты КемГМУ Минздрава России тоже пожелали достойно отметить Великий День Победы. Омар Абдельрахман Мохамед Абубакр, Месиха Рамез Набил, Абдилбаки Абдуллах Ашраф Махмуд, приехавшие в Кемерово из Египта, Ахмед Мохаммед Якуб Абдуллах из Йемена, индийцы Ришабх Кумар, Нандкишор Чандра и Арйика Упадхйай подготовили и, прямо скажем, очень трогательно прочитали классические военные стихи советских и российских поэтов.

- Я учусь на лечебном факультете второй год, очень интересуюсьновым для себя языком. Решила подготовить стихотворение про судьбу женщин во время войны, потому что оно очень эмоциональное, Учила его целые сутки, переживала, что не получится. Но все меня очень хорошо поддержали, - поделилась эмоциями Арйика Упадхйай.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Абдилбаки Абдуллах Ашраф Махмуд русский язык учит третий год, в успешном выступлении не сомневался:

- Мне хочется участвовать в таких мероприятиях, потому что я знаю, какие сложности были у России в той войне, сколько людей погибло, как вам дорога память о Великой Победе, и мне важно разделить мои эмоции с эмоциями россиян - они мне уже стали как родные. А стих выучить совсем не трудно, если понимать, о чем он.

Никаких сомнений – выступать или нет – не испытывал и Ахмед Мохаммед Якуб Абдуллах:

- За недолгое время, проведенное в медицинском университете я видел только хорошее отношение ко мне, и я чтением стихотворения хотел поблагодарить весь коллектив вуза, и преподавателей, и студентов. С удовольствием откликнулся на приглашение. Было волнение - я все-таки первый раз читал стихи публично. Но я знал, что тема Победы, тема Памяти объединяет всех. И мы все обязаны хорошо знать историю, и помнить о том времени, чтобы больше таких страшных войн не повторялось.

Всем участникам-чтецам под бурные аплодисменты были вручены благодарственные письма.

А еще иностранные студенты долго не хотели отпускать почетного гостя конференции - Александра Фроловича Шураева. Еще бы - он из тех, кого называют детьми войны, был узником трудового лагеря под Берлином и не понаслышке знает о преступлениях нацистов. В мирное время стал заслуженным врачом России, работал ассистентом кафедры глазных болезней Кемеровского медицинского университета, сейчас - председатель правления Кемеровского отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Он рассказал участникам конференции о жизни детей войны, поделился воспоминаниями о голодных военных годах, времени, проведенном в оккупации. Ветеран с удовольствием согласился на фотосессию с будущими зарубежными коллегами, охотно отвечал на их вопросы. Такая встреча, несомненно, студентам запомнится.