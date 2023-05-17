Экс - начальник МЧС Кузбасса не признал своей вины по делу о пожаре в «Зимней Вишне»

Александр Мамонтов в последнем слове не признал своей вины

В Центральном районном суде Кемерова продолжаются заседания по делу «Зимней Вишни». На скамье подсудимых бывший начальник ГУ МЧС России по Кузбассу Александр Мамонтов и его подчиненный, бывший главный пожарный инспектор Кемерова Григорий Терентьев.

Напомним, что Александра Мамонтова обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (по ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По этому же уголовному делу проходит бывший главный начальником отдела надзора по городу Кемерово Григорий Терентьев. Ему вменяется халатность (ст. 293 ч. 3 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 293 и ч. 3 ст.159 УК РФ).

В среду, 17 мая, Александр Мамонтов выступил с последним словом, в котором он своей вины не признал. Свою невиновность он аргументировал рядом обстоятельств, главным из которых, по его мнению, стала недостаточная доказательная база со стороны следствия в предъявленных ему обвинениях.

- Случилась большая трагедия, погибли люди, дети, я искренне соболезную. Но вины своей ни в растрате средств, ни в халатности признать не могу, потому что никогда свой карман не путал с государственным. И халатности с моей стороны не было. Если бы я действительно не выполнял своих обязанностей, то сразу согласился бы с обвинением, - сказал в последнем слове бывший глава кузбасского ГУ МЧС России.

О своей невиновности в последнем слове заявил и бывший главный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев. Он также не согласился с предъявленными ему обвинениями и попросил оправдать его по делу о пожаре в «Зимней вишне».

По данным следствия Александр Мамонтов и Григорий Терентьев прекрасно знали о нарушениях противопожарной безопасности в «Зимней Вишне», однако проверку здания не организовали. А это прямая, по мнению представителей обвинения, халатность, повлекшая столь тяжелые последствия.

В ходе заседания суд также отклонил просьбу подсудимых, а также их адвокатов сменить меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест.

Приговор Александру Мамонтову и Григорию огласят 27 июня.

Ранее представитель гособвинения попросил суд приговорить экс-главу МЧС по Кузбассу к 14 годам лишения свободы, бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове - к 10 годам. Прокурор также попросил назначить фигурантам уголовного дела штрафы: 900 тысяч рублей и 120 тысяч рублей соответственно.

Напомним, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из них - дети.