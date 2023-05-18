Кемеровская школьница перерабатывает вторсырье в домашних условиях

Анастасия Чайко задумалась о бизнесе на пластиковых бутылках. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Кемеровская школьница реализует проект по переработке отходов в домашних условиях, имеет публикации в научных сборниках и даже планирует открыть собственный завод. Думаете, не может быть? Может! Корреспондент «Комсомолки» узнал у старшеклассницы, как ей этого удалось достичь.

Надо только захотеть

Если не воспринимать пластик только как мусор, загрязняющий окружающую среду, а рассмотреть его в качестве ценного сырья для повторного использования, то окажется, что он вполне пригоден для производства изделий, которые можно регулярно использовать в быту. Анастасия Чайко, учащаяся гимназии № 25, подтверждает: сделать что-то полезное и интересное из пластиковых бутылок можно даже у себя дома на 3D-принтере, а возможно даже превратить это в бизнес.

- Я серьезно заинтересовалась проблемами экологии в восьмом классе, когда попробовала сделать свой первый большой проект, посвященный экономии семейного бюджета. До этого уже принимала участие в нескольких конкурсах городского уровня, например, «Энергосбережение – разумное решение», участники которого рисовали тематические листовки. А на этот раз решила отправить работу в Москву на Всероссийский форум «Мы гордость Родины». Я изучала разные способы экономии бюджета нашей семьи. В основном, это способы, которые всем известны, но почему-то люди их мало применяют в быту. Например, можно выключать свет, когда ты выходишь из комнаты, заменить лампочки на энергосберегающие, выбирать технику, которая потребляет меньше электроэнергии. Или установить насадку на кран в ванной комнате - в результате не будет сильного напора струи, и цифры в квитанциях за воду уменьшатся. Еще я попросила папу меньше пользоваться автомобилем, и он согласился. Нашли и другие способы. Экономила в течение года активно вся наша семья из четырех человек. И в результате мы наэкономили на поездку в Турцию на отдых. А на форуме за мое исследование мне присудили первое место. Когда в школе об этом узнали, многие интересовались, просили почитать работу. Мне было приятно – может, в результате кто-то получил некоторый толчок и тоже стал экономить, - рассказала Анастасия.

Ничего лишнего

А следующий проект придумывать даже не пришлось: в квартире накопилось много макулатуры, с ней надо было что-то делать. Семья решила ее сдать в специализированную организацию, а не просто выбросить в мусорный ящик. Это не сразу, но удалось, причем вырученные средства приятно удивили. Тогда Анастасия решила реализовать проект о практическом опыте получения доходов от раздельного сбора и сдачи на переработку ТКО - как посильного вклада семьи в решение задачи улучшения экологии родного города. Практика сортировки оказалась не такая сложная, если ее понять и разобраться.

Следующий проект кемеровчанка решила сделать более специализированным - про возможность получения дохода на пластиковых отходах:

- Я проанализировала результаты, увидела, что доход от сдачи пластиковых бутылок небольшой, а они занимают много места в квартире. И мне захотелось найти другие способы реализации данного вида отходов. Чтобы, с одной стороны, можно было получить дополнительные доходы от переработки пластика в домашних условиях, а с другой - помочь бороться за чистоту нашего региона.

Несмотря на долгий срок службы пластика, после того, как купленные моющее средство или вода закончились, обычно тару просто выбрасывают. В результате пластик занимает одно из лидирующих мест среди бытовых отходов. При этом, отмечает Анастасия, многие даже не задумываются, что, выкидывая те же ПЭТ-бутылки, мы выкидываем деньги и загрязняем окружающую нас природу. Полимерные пакеты, тара не могут быть выброшены, как обычный мусор, поскольку имеют длительный период разложения. В то же время пластик считается дешевым сырьем, на его переработке можно зарабатывать.

Отличным вариантом оказалась идея попробовать получить из пластиковых бутылок сырье - филамент для дальнейшей печати на 3D-принтере.

- Сначала из подручных материалов был собран простой станок для резки бутылок. После этого потребовалось собрать станок для производства филамента. Необходимые запчасти и детали были найдены в гараже, шестеренки папа принес с работы. Сборка заняла несколько дней кропотливой работы: так, пришлось долго экспериментировать с температурой, при которой лучше изготавливать филамент. Обычно очистка бутылки занимает примерно пятнадцать минут, изготовление филамента – около часа, и принтер печатает от часа до трех, в зависимости от задачи. Я ставлю станок и принтер, они свои жизни живут, а я в это время могу заниматься другими делами, - рассказала юная изобретательница.

С одной полуторалитровой бутылки получается примерно семь метров филамента. Анастасия печатает и игрушки, и сувениры для подарков, и вещи, которые используются в быту. Что-то - для души, но к ней начали поступать и специальные заказы. К примеру, успехом перед новогодними праздниками пользовались шарики со светодиодом, которые красиво смотрелись на елках, и сувениры в виде символа 2023 года. На 8 марта были напечатаны подставки под телефон в виде туфелек.

Еще одним направлением стала переработка пластиковых бутылок в леску для газонокосилки, в результате домашний бюджет за летний сезон получил экономию почти в тысячу рублей.

За несколько месяцев кемеровская школьница уже сэкономила и заработала около пятнадцати тысяч рублей, окупив, в том числе и покупку принтера.

- На примере этого проекта было показано, что переработка пластика не так уж и сложна, и посильно каждому из нас, и что заняться спасением экологии региона можно не выходя из дома, – отмечает Анастасия.

Собрать станок для работы с пластиком школьнице помог папа. Фото: Личный архив

Победы на отходах

При этом кемеровская школьница не держит в тайне свои эксперименты, регулярно делится своим опытом на научно-практических конференциях разного масштаба, причем не только для учащихся, но и организуемых в вузах. Оказалось, что она уже готова конкурировать со студентами: ее работы отмечают призовыми местами, включают в престижный РИНЦ - российский индекс научного цитирования. К слову, сейчас для школьников, поступающих в вузы, наличие портфолио является существенным плюсом. И публикации в научных сборниках - довольно уважаемое наполнение портфолио.

В апреле нынешнего года, например, в институте экономики и управления Кемеровского госуниверситета прошла Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей». На секции «ESG-трансформация: региональный и корпоративный уровни» было представлено 18 докладов студентов, магистрантов и школьников. Лучшим, по мнению экспертной комиссии, стал доклад учащейся гимназии №25 Анастасии Чайко «Доходы на пластиковых отходах».

Из переработанного пластика Анастасия печатает игрушки, сувениры и вещи, которые используются в быту. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

- Всегда приятно и интересно слушать такие практикоориентированные доклады. И, конечно, очень радует, что есть такие целеустремленные и талантливые школьники, из которых вырастут успешные и мыслящие на перспективу специалисты, - отметил побывавший на конференции заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

В дальнейшем, после получения высшего образования, Анастасия планирует связать свою жизнь с экологией, реализовав бизнес-идею по открытию в регионе предприятия по переработке отходов.

А пока она продолжает читать научные статьи, изучает английский язык - это помогает смотреть, в том числе, престижные международные конференции в онлайн режиме. А в свободное время еще и занимается тем, что ей доставляет удовольствие - плавает, играет в шахматы и настольный теннис, бегает на лыжах.