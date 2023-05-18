В Кузбассе на выходных потеплеет до +25 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе на выходных ожидается потепление. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

На этой неделе погода кузбассовцев особо не радовала. По ночам температура воздуха понижалась до нулевых показателей, днем отметки на термометрах повышались, но не сильно – до +14 градусов. На выходных в регионе прогнозируется небольшое потепление. Самым теплым днем станет воскресенье – в дневные часы воздух прогреется до +25 градусов.

В пятницу, 19 мая, ночью ожидается температура -3 … +2, но уже днем воздух прогреется до +15 … +20. Ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается, но прогнозируется горимость 4, местами 2, 3, а в Промышленновском районе - 5 класса.

В субботу, 20 мая, ночные температуры составят 0 … +5, местами -5, дневные +16 … +21. Ветер по-прежнему будет северо-восточный, но изменит силу: ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем усилится до 6-11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Осадков не ожидается. Горимость 4, 3, местами 2, 5 класса.

В воскресенье, 21 мая, ночью столбиики термометров покажут +1 … +6 градусов, местами до -4, днем +20 … +25. Ветер будет северо-восточный ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, днем 2-7 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Преимущественно без осадков. Горимость 3, местами 4, 5 класса.