Ночной визит… в музей

Фото: Кузбасский краеведческий музей.

В субботу, 20 мая, Кузбасс присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году она пройдет в рамках Года педагога и наставника. Мероприятия будут объединены девизом «История и истории». По традиции в акции примут участие все 43 музея области. У кузбассовцев есть возможность попасть на самые разнообразные площадки: от экскурсий и квестов до мастер-классов и концертов.

Кузбасский краеведческий музей в эту ночь откроет для посетителей все здания.

В отделе природы ожидается программа «Ночь сокровищ и загадок». Программа мероприятия включает в себя интерактивные экскурсии по экспозициям отдела («Кузбасская сокровищница», «Удивительные динозавры и как они обитали», «Гиганты ледникового периода» и «Лес: опасный и прекрасный»), которые позволят посетителям узнать больше об истории и природе региона. Кроме того, посетителей ожидает квест. Прошедшие его смогут принять участие в розыгрыше призов от партнеров мероприятия.

В отделе истории для гостей подготовили программу «Живые истории на ночь глядя». Посетителей ожидает постанционная игра «Портал в историю». Каждый участник «Ночи музеев» получит путеводитель с заданиями. Все игроки получат приз от отдела истории.

В отделе военной истории посетителей ждет программа «Истории героев». Театрализованные экскурсии рассказывают о главных подвигах героев-кузбассовцев и тружеников тыла от первых дней войны до победного салюта. Кроме этого, гости музея смогут посетить интерактивный лазерный тир, выставочный комплекс-павильон «Цех», мастер-классы, воссозданные военно-исторические локации.

Музей ИЗО Кузбасса также подготовил для своих гостей насыщенную программу.

Так, для всех желающих художник нарисует рассказанную ими историю, а еще гости смогут погадать по картам таро с изображением картин из собрания Музея ИЗО Кузбасса, порисовать светом в пространстве, познакомиться с ароматом картин, принять участие в арт-медиации по текущим выставкам: «Непрошедшее время», «Лики России» и многое другое. «Ночь музеев» в музее ИЗО будет сопровождать живая музыка: на вечере выступят метал-группа Hellcord, студенты и преподаватели Кузбасского музыкального колледжа.

Фото: музей-заповедник «Красная горка».

Кузбасский центр искусств в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» организует межрегиональный фестиваль аудиовизуальных искусств «Полихром».

Гостей ждет видеоарт и насыщенная музыкальная программа, включающая экспериментальный электронные проекты из Кемерова, Новокузнецка, Красноярска.

Кроме того, здесь же выступит театр перформанса «Категория» (Томск) и состоятся различные художественные мастер-классы.

Музей-заповедник «Красная горка» в этот вечер сделал бесплатным вход для всех желающих. Посетителей ждет выставка-ярмарка предметов эпохи СССР, видеолекции о неофициальной истории Кемерова, а также игры, мастер-классы и, конечно, различные фотозоны.

Музеи города Кемерово

20 мая, начало в 18.00

Цена билетов: от 250 рублей