В Кузбассе у экзотической совы в неволе появилось потомство

Фото: Помощь диким и экзотическим животным г. Кемерово.

В центре помощи диким и экзотическим животным в Кемерове у спасенной совы появились на свет три птенца. Работники центра сняли трогательное видео с малышами.

Героиня ролика – сова-сипуха – экзотичная птица для нашего региона, на природных территориях Кузбасса такие не водятся. Сипух можно встретить только на юге России, и то в некоторых областях они внесены в Красную книгу. Оба родителя маленьких птенцов - отказники. Кемеровские семьи покупали их, чтобы содержать в домашних условиях, но не справились и передали волонтерам. Сова-мама живет в центре помощи диким и экзотическим животным уже несколько лет, а сова-папа около года.

Работники центра уже не первый раз становятся свидетелями пополнения семейства у сов. Такое было три года назад – тогда птенцы вылупились у сплюшек – сов, обитающих в Кузбассе. Поэтому сейчас никаких проблем не возникло.

- Совят родилось трое, они разновозрастные, птенцы вылупляются не одномоментно. У этой совы это первые птенцы, но она вполне справляется, - рассказали «Комсомолке» в центре помощи диким и экзотическим животным.

Фото: Помощь диким и экзотическим животным г. Кемерово.

На опубликованных кадрах видны три совенка, причем один из них заметно больше остальных. В отличие от мамы, которая имеет рыже-бурую окраску с темными крапинками, все птенцы пока белого цвета. На видео также запечатлен момент кормления малышей.

«Какие они страшненькие и одновременно прекрасные», «маленькие динозаврики», пишут в комментариях пользователи.

Когда в центре появились на свет сплюшки, подросших птенцов выпустили на волю, в естественную среду. К сожалению, сипушат такая судьба не ждет, так как этот вид не живет в Сибири.

- Мама-сова останется у нас, выполнять свою образовательную и экспозиционную роль. Дети, как подрастут, будут также участвовать в эко-проектах дружественных центров помощи животным. Они воспитываются без страха к человеку, и стресса им это причинять не будет, - рассказали сотрудники центра.