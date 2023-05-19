В Кузбассе заработал новый медицинский портал

В Кузбассе запустили новый «Портал пациента».

В четверг, 18 мая, в Кемерове состоялся брифинг министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, на котором он сообщил о запуске нового медицинского портала для жителей региона - «Портала пациента». Это произошло благодаря продолжающейся в регионе цифровизации в сфере здравоохранения по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Новые возможности для кузбассовцев

По словам главы Минздрава, площадка нового портала осталась прежней - это сайт «Врач 42», с которым знакомы большинство кузбассовцев. Правда, теперь там существенно обновился интерфейс и стало больше функций. Все для жителей региона - чтобы доступ к медицинским услугам стал еще более быстрым и легким.

Так, теперь на портале без лишних сложностей можно не только записаться к врачу, но и вызвать специалиста на дом или записаться на телемедицинскую консультацию «врач-пациент». Причем человек может оформить запись как для себя, так и для другого человека, например, мужа/жены или ребенка. Кроме того, в личном кабинете теперь будут отображаться результаты анализов и обследований (из организаций, которые являются участниками портала, сейчас их 96), а также информация о пройденных и запланированных приемах.

Необходимо отметить, что авторизация на «Портале пациента» будет проходить только через аккаунт на госуслугах, а следовательно - там автоматически будут отображаться все нужные для записи данные, если они есть на портале госуслуг.

Теперь на портале доступен широкий спектр услуг.

Немного о преимуществах: новым порталом можно пользоваться как с компьютера, так и с телефона, вся информация собрана в одном месте - это буквально электронная медкарта в смартфоне. Помимо этого, больше не придется бегать по поликлиникам, чтобы получить результаты анализов, потому что все они будут в личном кабинете. Так же легко, как записаться, можно запись отменить в один клик, что очень экономит время.

К слову, присутствовавшие на брифинге журналисты, как и полагается, попробовали сами выполнить действия в новом портале, проверили на себе, что называется. И, на самом деле, пользоваться новым ресурсом легко - все просто и понятно даже на интуитивном уровне, ничего не тормозит и нет сбоев. Записаться на прием к врачу получилось без проблем.

На данный момент электронная запись к врачу доступна только в больнице, к которой прикреплен человек. Но в ближайшее время сервис будет дополняться: электронными документами, возможностью получения различных справок. Также планируется настроить портал так, чтобы анализы ребенка тоже были доступны в личном кабинете родителя.

Кроме того, есть и площадка для работников медицинских организаций - «Портал врача». Сделано это для того, чтобы в случае обращения человека к специалисту или экстренного поступления в медучреждения врач мог увидеть всю историю посещений, анализов и обследований, что позволит сократить время на принятие решений.

Важно, чтобы вся информация с посещений и обследований заносилась в электронном виде - и врачей мотивируют делать это. Как минимум, это улучшает и саму работу портала, появляются шаблоны, которые помогают специалистам, а также, что логично, помогает врачам - ведь чем больше информации о человеке есть у специалиста, тем проще с ним работать.

- Безусловно, Кузбасс является передовиком. У нас очень мощный информационно-аналитический центр, который придумывает новые фишки - «Портал пациента» одна из них, и она будет выделять нас из массы других регионов. На данный момент подобный портал есть в Санкт-Петербурге, но у наших соседей, ближайших регионов, таких опций нет. Поэтому мы, как всегда, первые, по крайней мере, за Уралом, - отметил Дмитрий Беглов.

Отдельно о телемедицине

Что касается телемедицинских консультаций в Кузбассе, на которые можно записаться через «Портал пациента», то, по словам директора КОМИАЦ (с которым активно взаимодействует Министерство здравоохранения Кузбасса) Олеси Приндуль, старт им будет дан со следующей недели. Все медицинские организации региона создадут расписание.

Записаться на нее будет достаточно просто - нужно лишь оставить заявку на портале, в ней указать причину обращения, при необходимости можно прикрепить файл с результатами обследований или анализов и сохранить.

В календаре в личном кабинете заявка будет отображаться. После ее обработки в медучреждении будет дана обратная связь на электронную почту, указанную на портале госуслуг, с приглашением на телемедицинскую консультацию и с указанием даты и времени, также будет прикреплена ссылка, пройдя по которой можно пообщаться с врачом в комфортных для себя условиях.

Есть и телемедицинские консультации «врач-врач» для отдаленных территорий. Это позволяет фельдшерам получить консультацию эксперта, например, из областного центра, и назначить правильное лечение пациенту.

Немного о цифровизации медицины в Кузбассе

- Уходим от бумаги! - гордо заявил Дмитрий Беглов. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В настоящее время перед работниками здравоохранения в регионе стоит ряд задач по цифровизации сферы, в числе которых в первую очередь обеспечение удобного дистанционного взаимодействия граждан и системы здравоохранения, улучшение доступности медицинской помощи и повышение доверия граждан к системе здравоохранения.

Кроме того, есть и глобальная задача - создание цифрового профиля пациента. То есть все данные о человеке будут в электронном виде. На основании этого профиля будет выстраиваться тактика лечения. Это также должно помочь и в закупке лекарств, потому что данные о числе страдающих тем или иным заболеванием помогут правильно рассчитать количество необходимых препаратов.

Среди плюсов цифровизации: медицина для граждан становится более доступной, сокращается время ожидания получения помощи медиков, а кроме того, это и создание более комфортных условий для врачей, в том числе за счет внедрения электронного документооборота и наличия электронной карты пациента. Также теперь студенты медицинских вузов и колледжей Кузбасса могут знакомиться с медицинскими информационными системами, их работой, что облегчает адаптацию.

В целях цифровизации системы здравоохранения в Кузбассе в прошлом году дооснастили медучреждения и информационный центр персональными компьютерами, 20% медорганизаций были переведены на электронный документооборот, в том числе вся скорая помощь. В 2023-м эта работа продолжается.

Также в рамках цифровизации на территории Кузбасса постоянно появляются новые удобные сервисы - на этот раз жителей региона порадовали суперсервисом «Рождение ребенка». Для доступа к его возможностями родители в роддоме должны изъявить желание получить документы о рождении ребенка в электронном виде - они придут на электронную почту. Суперсервис сам сообщит родителям об этом и расскажет о пособиях, а также позволит оформить выплату онлайн.

В марте 2023-го также был запущен пилотный портал по управлению очередью на запись на КТ и МРТ. Работает это так: человек получает направление на томографию, доктор в портале находит свободные места и записывает пациента. Никаких нервных ожиданий, поисков свободных мест для записи и лишней суматохи.

В 2022 году все медучреждения Кузбасса, подведомственные Минздраву, были подключены к центральному архиву медицинских изображение. Это означает, что изображения с обследований попадают в архив, их могут изучать, обучать по ним искусственный интеллект, но главное - это позволяет наблюдать заболевание в динамике.

Подытоживая, можно сказать, что цифровизация в Кузбассе несет за собой сплошные плюсы и значительно облегчает кузбассовцам жизнь - экономит время и позволяет оставаться здоровыми, а также делает более комфортной работу медиков.