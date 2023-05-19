Две маленькие сестренки пропали в Кузбассе

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кузбасский поселок Ленинский в Яшкинском районе гудит: в окрестностях идут поиски двух маленьких девочек — двух сестренок двух и четырех лет.

В четверг, 18 мая, Алена Изотова и Ирина Тузова гуляли на детской площадке, которая находится прямо возле дома, без присмотра взрослых. Так было уже не раз — поселок маленький, на 100 домов, чужих нет и почти не бывает, все друг друга знают, каждый при необходимости может остановить деловито шагающих детей, развернуть их домой, или крикнуть матери «Твои куда-то собрались».

Но не в этот раз. Видимо сказалась огородная пора. В 18.00 девочек последний раз видели на площадке, а потом они ушли в неизвестном направлении.

Родные, не увидев девочек за оградой, даже не сразу забеспокоились - ну, к соседям зашли, бывало. Когда сестры не вернулись и к ночи, отправились их искать, но в темноте никого не нашли. Теша себя надеждой, что дочки зашли в гости к кому-то и там уснули, дождались утра и возобновили поиски. Когда стало понятно, что девочек ни у кого нет, позвонили в полицию.

- Сообщение о том, что в поселке Ленинский накануне около 18.00 во время прогулки ушли с детской площадки и пропали две сестры поступило в дежурную часть ОМВД России по Яшкинскому муниципальному округу в пятницу, 19 мая, около 14.30, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - По указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майора полиции Геннадия Корниенко на место поисков направлено усиление в количестве 40 сотрудников областного полицейского Главка.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

К поискам пропавших девочек подключились и волонтеры отряда «Лиза Алерт». К настоящему моменту поисковая группа составляет около 200 человек, В Ней помимо полицейских и волонтеров, сотрудники СУ СК России по Кузбассу, специалисты МЧС, представители администрации, добровольцы из числа местных жителей. Народ продолжает прибывать, в том числе туда и сейчас - поздним вечером едут группы из Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска.

Поселок Ленинский окружен лесом и оврагами и это осложняет поиски. Тем не менее окрестные леса, по словам местных жителей, уже проверили не раз.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В версию, что девочки могли уйти куда-то далеко, сельчане не верят. До ближайшего поселка по дороге - девять километров, по прямой - около четырех, но там неместных малышек быстро бы заметили и сообщили куда следует. Поэтому обследование лесного массива продолжается, кроме того, поисковики проверяют все дворы и заброшенные строения поселка. Есть в Ленинском и небольшая речка, но водолазы в поселок еще не приехали.

Полицейские просят кузбассовцев, которым что-либо известно о местонахождении пропавших детей, сообщить об этом по телефонам: 8-(38455)-2-50-33 или 02 (102 с мобильного).

Приметы Алены Изотовой: рост 75 – 85 см, худощавого телосложения, лицо круглое, волосы русые короткие. Была одета: голубая шапка, голубая куртка, голубые колготки, джинсовый сарафан.

Приметы Ирины Тузовой: рост 100 – 105 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые. Была одета: зеленая куртка, черные колготки, голубая шапка.